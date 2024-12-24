Çığır açan başarı: İnternet kablosu üzerinden “kuantum ışınlama” gerçekleştirildi

Optica dergisinde yayımlanan çalışma, mevcut internet altyapısına kuantum iletişim eklenmesi konusunda heyecan verici bir vizyona sahip. Ekibin lideri Prof. Prem Kumar, bu buluşun kuantum ve klasik ağların aynı fiber optik altyapıyı paylaşabileceğini gösterdiğini belirterek, “kuantum iletişimini bir sonraki seviyeye taşımanın kapısını açıyor.” dedi.
Kuantum ışınlama nedir?
Kuantum ışınlama, kuantum dolanıklık adı verilen bir fizik olgusuna dayanıyor. Dolanıklık, iki parçacığın birbirinden uzakta olmalarına rağmen aynı anda birbirlerinin durumunu etkileyebilmesi anlamına geliyor. Bu yöntemle, bir parçacığın kuantum durumu başka bir parçacığa aktarılabilir. Ancak, burada fiziksel bir parçacığın transferi söz konusu değil; bilgi, dolanıklık sayesinde bir noktadan diğerine taşınır.
Bu teknoloji, hem ultra hızlı hem de güvenli bir iletişim yöntemi olarak dikkat çekiyor. Ancak daha önce birçok bilim insanı, bu tür bir iletimin yoğun internet trafiğinin bulunduğu kablolarda gerçekleşemeyeceğini düşünüyordu.
"Kimse bunun mümkün olacağını düşünmemişti"
30 kilometrelik bir fiber optik kablo üzerinde yapılan deneylerde, hem yüksek hızlı internet trafiği hem de kuantum bilgisi eşzamanlı olarak iletildi. Araştırma ekibi, kuantum bilgiyi alıcı uçta ölçerek protokolün başarısını doğruladı. Sonuçlar, yoğun trafik ortamında bile kuantum bilgisinin başarıyla iletilebildiğini gösterdi.
Araştırmacılar, deneylerini daha uzun mesafelerde gerçekleştirmeyi ve gerçek dünya koşullarında, yer altındaki mevcut fiber optik kablolar üzerinden testler yapmayı planlıyor. Ayrıca, dolanıklık değişimi gibi daha karmaşık kuantum uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyorlar.
Profesör Kumar, kimse bunu başarmanın mümkün olabileceğini düşünmüyordu derken sözlerine şunları ekledi; "Pek çok kişi, kuantum iletişim için özel altyapılar inşa edilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak dalga boylarını doğru seçersek, yeni altyapılar inşa etmemize gerek kalmaz. Klasik ve kuantum iletişim bir arada var olabilir."Kaynakça https://www.techspot.com/news/106066-engineers-achieve-quantum-teleportation-over-active-internet-cables.html https://news.northwestern.edu/stories/2024/12/first-demonstration-of-quantum-teleportation-over-busy-internet-cables/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.