İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor

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İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeye yazıya göre internet kafe ve elektronik oyun salonları 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bu iş yerlerinde uyulması gereken tedbirler belirlendi.

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Kontrollü sosyal hayat kapsamında normalleşme çalışmaları sürüyor. 18 Mart tarihinde kapılarını kapatan internet kafe, PlayStation Cafe, VR Cafe vb. elektronik oyun salonları 1 Temmuz’da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

İnternet kafelerde alınacak tedbirler neler?

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre internet kafe ve elektronik oyun salonlarında masalar, üniteler arasında en az 1 metre mesafe konulacak. İş yeri içerisinde bulunabilecek kişi sayısı kişi başına 4 metre kareden az olmayacak şekilde belirlenecek. Girişlerde tüm müşterilerin ateş ölçümü yapılacak. Maske takmak zorunlu olacak.

Masa arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak. Masa, sandalye, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinecek.

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