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    İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor

    18 Mart tarihinden beri kapalı olan internet kafeler ve PlayStation kafe gibi oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor. Masalar arası 1 metre mesafe olacak ve araya bölme çekilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor
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    İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeye yazıya göre internet kafe ve elektronik oyun salonları 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bu iş yerlerinde uyulması gereken tedbirler belirlendi.

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    Kontrollü sosyal hayat kapsamında normalleşme çalışmaları sürüyor. 18 Mart tarihinde kapılarını kapatan internet kafe, PlayStation Cafe, VR Cafe vb. elektronik oyun salonları 1 Temmuz’da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

    İnternet kafelerde alınacak tedbirler neler?

    Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre internet kafe ve elektronik oyun salonlarında masalar, üniteler arasında en az 1 metre mesafe konulacak. İş yeri içerisinde bulunabilecek kişi sayısı kişi başına 4 metre kareden az olmayacak şekilde belirlenecek. Girişlerde tüm müşterilerin ateş ölçümü yapılacak. Maske takmak zorunlu olacak.

    Masa arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak. Masa, sandalye, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinecek.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 3 dk.
    İnternet kafeler toplu taşıma alanlarından daha güvenli boşuna goygoy yapmayın. Kafeye bir genç girip 1 saat takılıyor olsa ardından etraf silinir zaten, günde gelecek genç sayısı 100 ü geçmez. Oysa toplu taşıma araçlarına binip inen binlerce kişi var ve 10 dakika ile 1,5 saat yolculuk yapanlar daha büyük tehlikede ona bakarsanız. Ama ne yapacan, mekan sahipleri senin gibi evde goygoy yapıp klavye başında iş mi yapıyor nasıl para kazanacak? Her gencin bilgisayarı konsolu mu var da evde maskot gibi oturup TV seyretsin. Yazlıktan öyle sallamak kolay tabii.
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    Sembroni 2 sa.
    güzel gelişme. ne zamandır fifa 11 oynamıyordum arkadaşla.
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    Bilmirem (Sercan A.) 2 sa.
    Masa, sandalye, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinecek.


    Bir önceki kullanıcının yağlı elleriyle dokunduğu klavyeye dokunmadan internet kafenin keyfi çıkmaz
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    Alqu 2 sa. yeni yorumcu
    Geçmiş olsun.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    girişlerde ateş ölçümü yapılcakmış ksjdksjfka aynen kesin yaşanır bu
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    Aegean-Man (Egemen BOYACI) 2 sa.
    Corona Virus : Episode II - Second Wave

    Coming soon...
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    torata90 (Osman Bedir) 2 sa.
    Ps ve internet kafelerin çoğunun bu kurallara uyacağını sanmıyorum ben.
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    Krogoth 2 sa.
    Açacaklarsa buraları maske falan diye diretmesinler daha cidden saçmalık.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Herkesin aynı havayı soluduğu böyle kapalı mekanlarda böyle önlemler çok komik geliyor bana
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