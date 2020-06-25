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    Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimler

    Steam Yaz İndirimleri 2020 resmen başladı. Son zamanlarda çıkan yeni ve popüler oyunlar da dahil olmak üzere binlerce oyunda önemli fırsatlar var.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    4b
    54
    24
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimler
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    Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Yaz İndirimlerini bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Yaz İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 9 Temmuz 2020 akşamı sona erecek.

    Steam ayrıca 60 TL satın alımlarınızda ekstradan 10 TL indirim uyguluyor. Yaz İndirimleri sayfasına burada ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimleri aşağıda sıraladık.

    • Red Dead Redemption 2 -- 239,20 TL
    • Borderlands 3 -- 154,50 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 22,49 TL
    • Hitman GOTY Edition -- 24,78 TL
    • Dark Souls III -- 44,75 TL
    • Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL
    • Resident Evil 2 -- 89,50 TL
    • Resident Evil 3 -- 170,94 TL
    • Resident Evil 7 Biohazard -- 29,37 TL
    • DOOM -- 29,70 TL
    • DOOM Eternal -- 99,50 TL
    • Mortal Kombat 11 -- 32,80 TL
    • Dirt Rally 2.0 -- 15,25 TL
    • Devil May Cry 5 -- 89,50 TL
    • Metro Exodus -- 112,05 TL
    • Metro 2033 Redux -- 7,75 TL
    • The Evil Within -- 21,59 TL
    • The Evil Within 2 -- 40,20 TL
    • Assassin's Creed Odyssey --  88,77 TL
    • Jurassic World Evolution -- 42,75 TL
    • Football Manager 2020 -- 109,50 TL
    • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 16,50 TL
    • Cities: Skylines -- 12,25 TL
    • A Plague Tale: Innocence -- 44,20 TL
    • Mount & Blade II: Bannerlord -- 119,99 TL
    • Mount & Blade Legacy Collection -- 19,95 TL
    • Portal 2 -- 3,70 TL
    • Dead by Daylight -- 12,40 TL
    • Terraria -- 9,00 TL
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 45,99 TL
    • PUBG -- 43,50 TL
    • Little Nightmares -- 7,75 TL
    • Payday 2 -- 1,85 TL
    • Hollow Knight -- 12,00 TL
    • Ori and the Blind Forest -- 7,81 TL
    • Rise of the Tomb Raider -- 22,25 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 66,11 TL
    • Sonic Generation Collection -- 1,55 TL
    • Alien: Isolation -- 14,75 TL
    • Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 2,00 TL
    • Yakuza 0 -- 15,00 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    turnix (Umut Caglar) 2 sa. en beğenilen
    Her sene neredeysr aynı fiyatlar..
    Yanıtla +8
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Hep aynı oyunlar indirime giriyor nedense
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 29 dk.
    Eee indirim nerede?
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    mertgms2 (mert gümüş) 28 dk.
    hearts of iron 4 dlclerimi tamamlamak için iyi güzel ama doğru düzgün bir oyun indirimi yok.Epic games daha iyi indirimler yapıyor.
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    SiZoFReN_07 (Serhat Serhat) 1 sa.
    Ben bir tek ETS 2 ve DLL paketlerinden aldım 60 TL ye tamamladım 50 TL ödedim. ETS 2 Epic te olmuş olsaydı niyetim oradan almaktı.
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    Marvin the P.A 1 sa.
    Enpara ve diğer steam kampanyalarından kasa kasa rdr2 almıştım 1 ay evvel. Dedim beklesem mi yaz indirimlerini. İyi ki beklememişim.
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    earedkit 1 sa.
    60 TL üzerine 10 TL indirimi sadece 1 kez mi kullanabiliyoruz?
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    al-ozaria (özer özer) 1 sa.
    Steam yönetimine bu seneki yaz etkinliğini, "itin .....ne sokan" bir mesaj attım. Bir değişiklik olursa benden bilin. :P
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    Class 1 sa.
    Epic fişini çekecek Steam'ın az kaldı..
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    from softwave 1 sa. yeni yorumcu
    ohh be.zamanında 14 tl iken almayıp aptallık yaptığım leadwerks oyun motorunun 140 küsürden düşmesini bekliyordum sonunda eskisi kadar olmasada düştü ve aldım.Şimdi sıra asprite ta
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Hep aynı oyunlar indirime giriyor nedense
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    monacomen 2 sa.
    Bu listeye sadece bazı oyunları koymuşlar, sadece bu listeye bakıp indirimdeki oyunlar bunlar mı of puf etmek saflık olur, şu an neredeyse steam üzerindeki bütün oyunlarda büyük indirim var steam kullanan zaten şu an oyun seçmekle meşduldür DH de listeye bakıp oflayıp fuflamıyordur umarım.
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