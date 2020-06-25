Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimler

Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Yaz İndirimlerini bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Yaz İndirimleri toplam iki hafta sürecek ve 9 Temmuz 2020 akşamı sona erecek.
Steam ayrıca 60 TL satın alımlarınızda ekstradan 10 TL indirim uyguluyor. Yaz İndirimleri sayfasına burada ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimleri aşağıda sıraladık.
- Red Dead Redemption 2 -- 239,20 TL
- Borderlands 3 -- 154,50 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 22,49 TL
- Hitman GOTY Edition -- 24,78 TL
- Dark Souls III -- 44,75 TL
- Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL
- Resident Evil 2 -- 89,50 TL
- Resident Evil 3 -- 170,94 TL
- Resident Evil 7 Biohazard -- 29,37 TL
- DOOM -- 29,70 TL
- DOOM Eternal -- 99,50 TL
- Mortal Kombat 11 -- 32,80 TL
- Dirt Rally 2.0 -- 15,25 TL
- Devil May Cry 5 -- 89,50 TL
- Metro Exodus -- 112,05 TL
- Metro 2033 Redux -- 7,75 TL
- The Evil Within -- 21,59 TL
- The Evil Within 2 -- 40,20 TL
- Assassin's Creed Odyssey -- 88,77 TL
- Jurassic World Evolution -- 42,75 TL
- Football Manager 2020 -- 109,50 TL
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 16,50 TL
- Cities: Skylines -- 12,25 TL
- A Plague Tale: Innocence -- 44,20 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord -- 119,99 TL
- Mount & Blade Legacy Collection -- 19,95 TL
- Portal 2 -- 3,70 TL
- Dead by Daylight -- 12,40 TL
- Terraria -- 9,00 TL
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 45,99 TL
- PUBG -- 43,50 TL
- Little Nightmares -- 7,75 TL
- Payday 2 -- 1,85 TL
- Hollow Knight -- 12,00 TL
- Ori and the Blind Forest -- 7,81 TL
- Rise of the Tomb Raider -- 22,25 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 66,11 TL
- Sonic Generation Collection -- 1,55 TL
- Alien: Isolation -- 14,75 TL
- Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 2,00 TL
- Yakuza 0 -- 15,00 TL
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