İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak

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Pandemi sürecinin en ağır hasarı verdiği yerlerden birisi internet kafeler oldu. Bir dönem dolu dolu her türlü oyun heyecanının yaşandığı internet kafeler salgının yayılmaması adına kapatıldı ve sessizliğe büründü.

İnternet kafede madencilik akımı

Önemli yatırımlar yaparak internet kafe açan işletmeciler haliyle büyük sıkıntıya girmiş durumda. Bununla birlikte tam bir sistemin olması kripto para madenciliği fırsatını yaratıyor. Vietnam’da Star Computer adlı internet kafe elindeki sistemleri kripto para madenciliğine dönüştürmüş ve oldukça iyi gelirler elde etmeye başlamış.

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Asıl olarak bilgisayar sistemleri satıcısı olan internet kafe sahibi ayrıca önemli miktarda RTX 3080 ekran kartını da stoğa almış. Satıcı diğer kafe sahiplerine de çağrı yaparak kripto dönüşüme katılmalarını istiyor ve ücretsiz olarak yardım edecek.

Dünyada sayısız internet kafe var ve kripto paraların patlama yaptığı bu dönemde madenciliğe girişmek iyi bir fırsat olabilir. Böylece kapalı kalsa dahi dükkan içerisinde sürekli bir gelir elde etme sistemi çalışıyor olacak.

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Diğer taraftan internet kafelerdeki sistemler haliyle biraz eski oluyor ve madencilik için yetersiz kalabilir. Bu da yeni nesil ekran kartlarına yönelme anlamına geliyor. Bırakın yeni nesli Nvidia’nın hali hazırda piyasaya yeniden sürdüğü RTX 2080 ve RTX 1050 Ti ekran kartları bile kapış kapış gidebilir.

Kısacası eskisinden çok daha büyük bir ekran kartı krizi ile karşı karşıyayız. Bir yanda aşırı talep bir yanda yonga üretim yetersizlikleri oyuncuları vuracak. Harcanacak elektrik gücüne ise değinmiyoruz bile. Pandemi döneminin sürmesi ne yazık ki her şeyi baştan aşağı değiştirecek gibi.

https://www.techpowerup.com/278551/internet-cafes-are-turning-to-cryptocurrency-mining-as-profits-are-higher

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