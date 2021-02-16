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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak

    Pandemi döneminde kapalı kalan internet kafeler zararı karşılamak için kripto para madenciliğine yöneliyor. Sayısız kafenin bu sektöre adım atması ekran kartı krizini ağırlaştıracak.
    16 Şubat 2021, 14:50 (1 gün)
    16,5b
    8
    92
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    32

    İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak
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    Pandemi sürecinin en ağır hasarı verdiği yerlerden birisi internet kafeler oldu. Bir dönem dolu dolu her türlü oyun heyecanının yaşandığı internet kafeler salgının yayılmaması adına kapatıldı ve sessizliğe büründü.

    İnternet kafede madencilik akımı

    Önemli yatırımlar yaparak internet kafe açan işletmeciler haliyle büyük sıkıntıya girmiş durumda. Bununla birlikte tam bir sistemin olması kripto para madenciliği fırsatını yaratıyor. Vietnam’da Star Computer adlı internet kafe elindeki sistemleri kripto para madenciliğine dönüştürmüş ve oldukça iyi gelirler elde etmeye başlamış.

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    Asıl olarak bilgisayar sistemleri satıcısı olan internet kafe sahibi ayrıca önemli miktarda RTX 3080 ekran kartını da stoğa almış. Satıcı diğer kafe sahiplerine de çağrı yaparak kripto dönüşüme katılmalarını istiyor ve ücretsiz olarak yardım edecek.

    Dünyada sayısız internet kafe var ve kripto paraların patlama yaptığı bu dönemde madenciliğe girişmek iyi bir fırsat olabilir. Böylece kapalı kalsa dahi dükkan içerisinde sürekli bir gelir elde etme sistemi çalışıyor olacak.

    İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak
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    Diğer taraftan internet kafelerdeki sistemler haliyle biraz eski oluyor ve madencilik için yetersiz kalabilir. Bu da yeni nesil ekran kartlarına yönelme anlamına geliyor. Bırakın yeni nesli Nvidia’nın hali hazırda piyasaya yeniden sürdüğü RTX 2080 ve RTX 1050 Ti ekran kartları bile kapış kapış gidebilir.

    Kısacası eskisinden çok daha büyük bir ekran kartı krizi ile karşı karşıyayız. Bir yanda aşırı talep bir yanda yonga üretim yetersizlikleri oyuncuları vuracak. Harcanacak elektrik gücüne ise değinmiyoruz bile. Pandemi döneminin sürmesi ne yazık ki her şeyi baştan aşağı değiştirecek gibi.



    https://www.techpowerup.com/278551/internet-cafes-are-turning-to-cryptocurrency-mining-as-profits-are-higher Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tek umudum, bir yerden sonra kazılabilecek para kalmayacak ve artık mining yapılamayacak.
    6 Yanıt Yanıtla +58
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    abitgear (Hüseyin ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Daha ne kadar ağırlaşacak; ekran kartı alabilmek için üreticilerin önünde bi tarafa doğru dönmemiz mi gerekecek???

    1-1,5 ay önce 1589 TL olan kart şu an 2909 TL. Üstelik dövizdeki düşüşü hesaba katmıyorum bile.
    Daha ne kadar ağırlaşacak; ekran kartı alabilmek için üreticilerin önünde bi tarafa doğru dönmemiz mi gerekecek??? 1-1,5 ay önce 1589 TL olan kart şu a...
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    güneydoğuda elektrik bedava olduğu için paso kazım yapılıyor..Mining yapanların çoğu kaçak elektrik kullanıyor...
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    Yorumlar (59) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    P pipola 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergilendirilse de hem devlet mutlu olsa hem halk...
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    Rindaman ( -) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalde btc artık tüm zamanların en yükseğine çıktı ve düşmesini bekliyordum, tesla 1 milyar dolar gömünce yine fırladı ve ath noktasını geçti.

    Btc düşecek diye shorting yaparak para da kazanılıyor, bundan hareketle bu kadar yükselmiş ve aşırı alıma ulaşmış bu kripto paranın düşme trendine girmemesine şaşırıyorum..


    Eğer insanlar btc kazacaksa bunu dip fiyatlara düştüğünde yapmalıydı ama hala ekran kartına saldırıyorlar.

    ytd
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    M Megar (Tom Nixon) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu saçmalık Bitcoin'imi elimden alabilirdi! bir notta! https://bitadvisors.com/education/search-baron-virus-mac
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    hgwxx/7 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    [color=#202124]Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” Mustafa Kemal ATATÜRK.
    Yanıtla +5
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    from softwave 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    masa 6 yı 1 bitcoin uzak usta. madenin yarısında kaldım
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    exorcist00 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep aynı dalga, 2018 başında coinler çakılınca 450tlden rx580 almıştım, bizim için daha büyük fırsat bile olabilir sıkın dişinizi.
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    PURECAUCASIANWHITE 11 sa. ( Mesaj Silindi ) exorcist00
    ikinci el mining'de kullanılmış kartmı aldın?
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    nietzsche55 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabredin 1-2 yıla Ethereum 2.0 ile mining biter
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    C coolman06 (Erkan S.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto paralar son günlerde çok fazla değerlendi. Bir kaç yıl önceki furyanın aynısı var. Çevremde PC den anlamayan biri geçen gün 40 bin tl ye 8 ekran kartlı sistem alıp kurdu. Şimdilik kazanır.
    Bir kaç yıl öncede boğa sezonunda çok fazla miningçi türemişti. Ayı sezonuna girildiğinde hepsi zarar yazmaya başlamış kazdıkları elektrik parasını karşılamıyordu ve piyasa 2. el ekran kartıyla dolmuştu.
    Ben arkadaşa kripto paranın artacağını düşünüyorsun 40k yı neden bu aletlere bağladın direk kripto al. Artınca daha fazla kar edersin düşünce zaten aldığın sistemin fiyatıda düşecek ve satmaya uğraşacaksın dedim.
    Bu iş bildiğiniz kumar 2 ay önce kriptoya yatırdığım 30K para bugün 60k olmuş durumda , ki ben en dandik kriptolardan birine takıldım. BTC yada Etheryum alsam x3 yapmıştım. Kaybetsem de üzülmeyeceğim bir para olduğu için kripto ile kumar oynuyorum :)

    Mining şu an için karlı olabilir ama sabah kalktığınızda zarar yazmaya başlayabilir.
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) coolman06
    Aynen hocam çok mantıklı bu dediklerin.
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    ShinQda 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    pileyşiteyşını , iksbaksını alın sizde kardeşim , alla alla rahat bırakın madencileri.

    neyinize yetmiyor binseksenpi medium ayarlar bre kafirler.

    mempas bedeva oyun veriyoru , sony ayda yılda bir ex oyun çıkarıyoru.

    terbiyesizleşmeyin lütfen. 1 ekran kartı 1,5 2 konsol parası , günah yani.

    haram haram.
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hekes kötülük olsun diye yapılıyomuş gib yorum yazmış herkes ekmek parasında başka napçak açmı kalsın adam
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    16472 kez okundu.
    53 kişi, toplam 59 yorum yazdı.

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