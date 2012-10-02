İnternet trafiği içerisinde "bot" hareketleri önemli bir orana ulaştı

Dünyada 2 milyar sınırına ulaşan internet kullanıcıları, sanal alemde önemli bir veri trafiği oluştururken, yapılan araştırmalar insan olmayan internet trafiğinin önemli bir orana ulaştığını gösteriyor.





İnternet robotu veya sadece bot olarak adlandırılan bu yazılımlar, otonom bilgi ajanları

olarak nitelendiriliyor ve otomatik olarak internet üzerinde bilgi topluyor. Bot hareketlerine örnek olarak Google gibi arama motorlarının sürekli olarak devasa internet dünyasını indekslemesi gösterilebilir.





Ancak sadece bilgi toplama değil, çevrimiçi reklamlara tıklayarak haksız kazanç elde etme konusunda da giderek artan ve rahatsız edici bir eğilim var.





Solve Media adında bir çevrimiçi reklam firması, Facebook reklamlarının yüzde 80'inin bot hareketlerinden geldiğini tespit edince bir analiz yapmış ve ilginç bilgiler elde etmiş.





Temmuz ayında yapılan bir araştırmaya göre internet trafiği içerisinde bot hareketlerinin yüzdesi Singapur'da 56, Tayvan'da 54, Filipinler'de 43, Suudi Arabistan'da 29, ABD'de ise 16 olarak tespit edilmiş.





Genel ortalama ise yüzde 26. Geçen yıl yüzde 5.7 olan bu ortalama şimdi 26'ya çıkmış durumda.





Ticari olmayan bot hareketlerinin ise reklam yatırımlarına darbe vurduğunu belirten Solve Media, yüzde 10 civarında olan bu tıklamalar nedeniyle 1.5 milyar dolar boşa harcamış. ComScore yüzde 4 bot tıklamaları nedeniyle 612 milyon dolar, Incapsula ise yüzde 31 bot tıklamaları nedeniyle 4.7 milyar dolar boşa yatırım yapmış oluyor.





Tüm çevrimiçi reklam pastasının bu yıl için 39.5 milyar dolar, reklam görüntüleme pastasının ise 15.3 milyar dolar olarak hesaplandığı göz önüne alındığında reklam yatırımlarını korumak firmaların en önemli konularından birisi haline geliyor.





Solve Media bunun için bazı tedbirler öneriyor. Bunlardan birisi etkileşime göre ödeme yapan kullanıcı odaklı çözümler, ikincisi reklamların sadece kullanıcılara iletildiğini garantileyen anti-bot ve etkileşime göre seviye yükseltme sistemleri, üçüncüsü analiz firmalarının çalışmalarını dikkate almak, dördüncüsü internet trafiğinin kalitesini ispat etmiş ağlarla çalışmak, beşincisi ise reklam tıklamalarının nereden geldiğini ve ne kadar değerli olduğunu ölçen çözümler kullanmak.