İnternetin geleceği savaş ihtimalinin gölgesinde

Bugün dünyanın dört bir yanı fiber optik kablolarla örülmüş durumda ve yaklaşık 3 milyar insana internet hizmeti veriliyor. Peki çıkması muhtemel bir savaşta internet ağının durumu ne olacak? Bu soru ABD yetkililerini oldukça tedirgin ediyor.





Aslında bu tedirginlik soğuk savaş dönemine kadar gidiyor. O dönemde de Sovyetlerin haberleşme ağlarını patlatarak ABD'ye büyük bir zarar vereceği düşüncesi hakimdi. Şimdi ise Rus gemileri çok hayati önem taşıyan denizaltı kablolarının etrafında dolaşıyor ve her an bir saldırı olabilir korkusu ABD'li yetkilileri uyutmuyor. Özellikle Suriye'deki problem nedeniyle Rus gemileri Boğazlardan geçerek Akdeniz'e ilerlemiş durumda. Ukrayna'daki problem için de Rus gemileri Karadeniz'de cirit atıyor.





Elbette henüz ortada fol yok yumurta yok ancak Rusların artan askeri deniz hareketliliği ABD'li yetkilileri oldukça rahatsız ediyor. Geçen yıla göre Rus ordusunun deniz hareketliliği yüzde 50 civarında artış gösterdi. Yetkililer hem deniz hareketliliğini takip ediyor hem de olası bir saldırı sonrasında kabloların nasıl tamir edileceği senaryolarını hazırlıyor.





Denizaltı kabloların kopması olayları genelde sık yaşanan bir durum. Gemilerin çapalarının takılması nedeniyle kopan kablolar sahilden birkaç Km uzakta bulunduğu için kısa sürede tamir edilebiliyor. Rus gemileri ise çok derinlerde bulunan kabloların yakınlarında geziniyor ve herhangi bir saldırı tamirat ekiplerini zor durumda bırakabilir. Ayrıca ABD'nin farklı noktalara döşediği çok gizli fiber optik hatların da Rusya'nın hedefinde olması muhtemel.





Dünyadaki mevcut fiber optik kablolar hepimiz için çok önemli. İnternet üzerinde günde 10 trilyon dolarlık işlem hacmi dönüyor. Ayrıca iletişimin yüde 95'i de bu kablolar üzerinden oluyor. Yapılacak herhangi bir saldırı tüm dünyayı felç edebilir. Tabii bundan Rusya da çok etkilenecek bu bakımdan kabloları patlatmak ne kadar doğru bir hareket olur bilinmez.

http://www.nytimes.com/2015/10/26/world/europe/russian-presence-near-undersea-cables-concerns-us.html?_r=0