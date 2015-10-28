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İnternetin geleceği savaş ihtimalinin gölgesinde

Savaş her anlamda yıkım getiren ve yaşanmaması gereken bir durum. Günümüzde bizi ilgilendirmeyen bir yerde bile çatışma çıktığında tüm iletişim hatları kesilebiliyor.
3 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin geleceği savaş ihtimalinin gölgesinde

Bugün dünyanın dört bir yanı fiber optik kablolarla örülmüş durumda ve yaklaşık 3 milyar insana internet hizmeti veriliyor. Peki çıkması muhtemel bir savaşta internet ağının durumu ne olacak? Bu soru ABD yetkililerini oldukça tedirgin ediyor.

Aslında bu tedirginlik soğuk savaş dönemine kadar gidiyor. O dönemde de Sovyetlerin haberleşme ağlarını patlatarak ABD'ye büyük bir zarar vereceği düşüncesi hakimdi. Şimdi ise Rus gemileri çok hayati önem taşıyan denizaltı kablolarının etrafında dolaşıyor ve her an bir saldırı olabilir korkusu ABD'li yetkilileri uyutmuyor. Özellikle Suriye'deki problem nedeniyle Rus gemileri Boğazlardan geçerek Akdeniz'e ilerlemiş durumda. Ukrayna'daki problem için de Rus gemileri Karadeniz'de cirit atıyor.

Elbette henüz ortada fol yok yumurta yok ancak Rusların artan askeri deniz hareketliliği ABD'li yetkilileri oldukça rahatsız ediyor. Geçen yıla göre Rus ordusunun deniz hareketliliği yüzde 50 civarında artış gösterdi. Yetkililer hem deniz hareketliliğini takip ediyor hem de olası bir saldırı sonrasında kabloların nasıl tamir edileceği senaryolarını hazırlıyor. 

Denizaltı kabloların kopması olayları genelde sık yaşanan bir durum. Gemilerin çapalarının takılması nedeniyle kopan kablolar sahilden birkaç Km uzakta bulunduğu için kısa sürede tamir edilebiliyor. Rus gemileri ise çok derinlerde bulunan kabloların yakınlarında geziniyor ve herhangi bir saldırı tamirat ekiplerini zor durumda bırakabilir. Ayrıca ABD'nin farklı noktalara döşediği çok gizli fiber optik hatların da Rusya'nın hedefinde olması muhtemel.

Dünyadaki mevcut fiber optik kablolar hepimiz için çok önemli. İnternet üzerinde günde 10 trilyon dolarlık işlem hacmi dönüyor. Ayrıca iletişimin yüde 95'i de bu kablolar üzerinden oluyor. Yapılacak herhangi bir saldırı tüm dünyayı felç edebilir. Tabii bundan Rusya da çok etkilenecek bu bakımdan kabloları patlatmak ne kadar doğru bir hareket olur bilinmez.   

http://www.nytimes.com/2015/10/26/world/europe/russian-presence-near-undersea-cables-concerns-us.html?_r=0 Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
Doldurmaniz gereken bir haber kotaniz mi var?
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Qonrul 3 yıl
Olası bir savaş durumunda bilinçli olarak yapılması kuvvetle muhtemel zaten.
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kımyasal 3 yıl
Olası bir savaş zati dünyanın sonunu getirir,bu mantıkta kabloya saldırı için ikilemde kalma gibi bir düşünce olmaz.Nükleer savaş çıkar büyük ihtimal,sonuçta iki büyük devletten bahsediyoruz.
Olası bir savaş zati dünyanın sonunu getirir,bu mantıkta kabloya saldırı için ikilemde kalma gibi bir düşünce olmaz.Nükleer savaş çıkar büyük ihtimal,sonuçta i...
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casperfriendly 3 yıl
Gördüğüm kadarıyla, Amerika hayaleti yine aranızda dolanıyor.
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tobepeople 3 yıl
savaşa hazırlık için fiber optik kabloların yerilerini tesbit ettikleri aşikar ama amaçları şavaş başlatmak değil sadece savaşta en etkili yolu izliyorlar sadece fiber kabloların tamir olması için bile iç savaş çıkartır internet olmaması halkta yani kendimden biliyorum düşünün internetinizin misal 1 yıl olmadığına bana koymaz o kadar en kötü biriktirdiğim oyunlar 2 yıl yeter :D
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aflamania 3 yıl
Google ın uyduları falan yerleşecekti bi ara, tüm dünyayı internete bağlayacaktı. Günümüz teknolojisinde kabloların falan artık bir öneminin kalmaması lazım zaten.
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Patren 3 yıl
abd ile rusya arasında savaş çıksın adamların en son yapcağı iş bu kabloları kesmek olur
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fthkn 3 yıl
Savaş bir gerekliliktir. Savaş çıkmasın diyenler şu an entegre oldukları ve çok sevdikleri sisteme ihanet ediyorlar demektir. Bırakn bu iki yüzlüklüğü ve biçimselliği.
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Guest-46B352547 3 yıl
yav he he csb + block
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urazs 3 yıl Guest-46B352547
İki gram vizyon yok okuduğu şeye idrakı yetmemiş de blok mlok diyor çocuk gibi.
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baycihan 3 yıl
3g veya 4g de bu kablolarla alakası varmı acaba? yoksada demek bombalansın amaç yine operatörlere hizmet:)
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deoksiriboz1000 3 yıl
urazs
En fazla 30 sene içerisinde ABD Yıldız Savaşları projesini hayata geçirmiş olacak.Devasa boyutta, ortalama 500-1000 civarı insanın görev aldığı üç büyük uzay üssü dünyanın atmosferinin dışında, yörüngede, tam olarak bütün dünyaya ulaşabilir bir konumda inşa edilecek.Norad hava savunma sisteminin en son halkasıdır bu proje ve hayata geçirildiği zaman lazer odaklı enerji saldırıları da son derece güçlenmiş olacak.Okyanuslar ABD kontrolünde zaten, askeri ve ticari deniz filoları dünyanın geri kalanının toplamından daha büyük ve bütün denizlere, heryere yayılmış durumda.Binlerce uydu ile, yüzen kayığı bile görebiliyor adamlar ve ABDnin haberi, izni olmadan bir halt yapamazsınız açık denizlerde.Eşi benzeri olmayan bir üs zenginliğine sahipler, pasifikte, atlantikte, adalarda, heryerde yüzlerce üssü olan, üstüne üstlük dünyanın geri kalanından fazla miktarda yüzer savaş adaları olan uçak gemileri filolarına da sahipler.İnternet ilerleyen zamanlarda tamamen uydular aracılığı ile temin edilebilir bir hale gelecektir mutlaka.Çin, Rusya, bunlar kağıttan kaplandır ABD ile kıyaslandığında, askeri ve teknolojik açıdan 20 sene geriden gelmekte olan ülkelerdir ve asıl hedefleri de bölgesel süper güç olabilmektir, küresel süper güç bir tane ve fark çok büyük.Bütün bu Afganistan, Irak, Mısır, Libya vs vs, bütün bu çabaların jeopolitik hedefi Rusya ve Çini birbirinden ayıran bir set çekmektir.ABD battı, batacak, vıy vıy, mıy mıy lara kulak asmayın.Bu kadar büyük bir güç öyle kolay kolay ne batar ne birşey.O fiber optik kabloların koparılmasına karşı 50 tane planları vardır adamların daha şimdiden.

Daha ekonomik krizden yeni çıktılar böyle büyük yatırımlara cesaret edemezler.
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urazs 3 yıl deoksiriboz1000
Bunlar gerçekler kardeşim, araştır netten, bu yıldız savaşları projesi bilinen birşey ve kısa vadeli bir proje değil zaten. 2050'ye kadar muhtemelen hayata geçirilmiş olacak.

Dünyayı kontrol altında tutmanın yegane yolu okyanusları kontrol altında tutmaktan geçer, bunu başardılar çoktan, bir sonraki adım uzay.

Dünya dışında oluşturulacak büyük üsler ile tamamen tüm dünya üzerinde sürekli bir güç elde etmek mümkündür ve bu ABD'nin uzun vadeli projelerinden biridir.

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ErTuFx 3 yıl
Internet erisimi icin neden hala kabloya ihtiyac var anlayamiyorum
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selmand 3 yıl
abd nin asya iletişim ağlarıyla neden bu kadar ilgilendiğini çok merak ettim şimdi. porno sektöründen oyun ve bahis sektöründen trilyonlar kazandıkları için mi yoksa istihbarat ağları sekteye uğrayacak ondan mı çekiniyorlar.
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