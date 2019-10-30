İnternette gezinmek ve film izlemek için uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar

Günümüzde dizüstü bilgisayar modellerinin fiyat ortalaması 4 bin TL’yi aşmış durumda. Özellikle de de oyuncu dizüstülerin fiyatları epey yüksek. Fakat oyun oynamayacak ve yüksek performans gerektirmeyen işlemler yapacaksınız uygun fiyatlı modeller sizi mutlu edebilir.

İnternette gezinmek, film/dizi izlemek, müzik dinlemek ve Microsoft Word/Excel gibi ofis uygulamalarını kullanmak istiyorsanız bu yazımızdaki laptop modelleri size göre. Belirttiğimiz türdeki kullanım senaryosun için yeterli bir deneyim sunacak ancak oyun oynamak istediğinizde yetersiz kalacaktır. Biz düşük kapasiteli de olsa SSD’si bulunan modelleri seçtik. Bu sayede Windows’ta yaşanabilecek kasmalar ve donmaların büyük oranında önüne geçmiş olacağız. Siz de araştırma yaparken SSD’li modelleri listenizin en üstüne yazmanızda fayda var.

HP Probook G6 455 7DD55ES Ryzen 3 3200U 256GB SSD

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Eğer internette gezinmek, film/dizi izlemek dışında oyun da oynamak istiyorsanız ve oynamak istediğiniz oyunlar CS:GO, PUBG LITE, Fortnite gibi düşük güç gerektiren oyunlar ise Ryzen 3 3200U işlemcili HP Probook G6 455 7DD55ES, size yardımcı olacak. Düşük gereksinimli oyunları 720p çözünürlükte stabil bir şekilde oynayabilirsiniz. Daha iyi oyun performansı istiyorsanız bütçenizi 500 TL daha arttırıp Ryzen 5 3500U işlemcili modellere bakmanız gerek.

ACER A315-51 i3-7020U 4GB 128GB SSD NX.H9EEY.002

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Eğer oyun oynamayı planlamıyorsanız bu bilgisayarın performansı yeterli olacak. Fakat bu modeli seçerken sadece işlemci gücü değil SSD kapasitesinde de taviz vermek gerekiyor. HP’de 256 GB kapasiteli bir SSD bulunuyordu, bu modelde ise 128 GB kapasiteli SSD bulunuyor. İlerleyen dönemde HDD almanız gerekebilir.

Lenovo Ideapad S145-14IWL 81MU003PTX

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Bütçeniz üstteki iki modele yetmiyorsa Hepsiburada'da yaklaşık 1700 TL’ye satılan bu Lenovo bilgisayara yönelebilirsiniz. İnternette gezinmek, Full HD film/dizi izlemek için alınabilir fakat listemizdeki diğer bilgisayarlara göre daha sık donma yaşatacağının altını çizmemiz gerek.