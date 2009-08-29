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Iomega'dan 4 sürücülü ağ depolama sistemi; StorCenter ix4-200d

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Iomega'dan 4 sürücülü ağ depolama sistemi; StorCenter ix4-200d
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Özellikle çok bilgisayarlı ofis ortamlarında içerik paylaşımının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerine (NAS) olan ilgi her geçen gün artıyor. Hem ev kullanıcıları hem de farklı ölçekteki kurumlar için çok sayıda alternatifin bulunduğu ağ depolama çözümleri pazarı için artan rekabette üreticiler yeni modeller ile iddialı olmayı ve pazardan daha fazla pay elde etmeyi hedefliyorlar.

Depolama çözümleri üzerine faaliyet gösteren üreticilerden Iomega, küçük ölçekli işletmeler için hazırladığı yeni NAS çözümünü duyurdu.Firmanın StorCenter ix4-200d kod adını taşıyan 4 sürücülü yeni ağ depolama sistemi, 196 x 200 x 168 mm boyutlarında ve üzerinde temel işlemler için entegre bir LCD ekran da bulunuyor.

Farklı ihtiyaçlar için 2TB, 4TB ve 8TB'lık kapasite seçenekleri bulunan ağ depolama sistemi, SATA-II uyumlu sabit diskler kullanıyor ve Windows, Mac ya da Linux ortamında dosya/yazıcı paylaşımı ve veri yedekleme yapabiliyor. Linux tabanlı EMC LifeLine yönetim sistemi ve EMC Retrospect yedekleme yazılımıyla gelen StorCenter ix4-200d , farklı RAID kurulumlarına ve iSCSI blok seviyeli erişime de olanak tanıyor.

Cihazdan cihaza kopyalama, Windows Active Directory desteği, çift Gigabit Ethernet ve uzaktan erişim gibi özelliklere de sahip olan Iomega StorCenter ix4-200d 2TB, 4TB ve 8TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulurken ve yurt dışı satış fiyatları modeline göre sırasıyla 700$, 900$ ve 1900$ olarak belirlenmiş.


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