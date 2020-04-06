iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti

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Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 14 işletim sistemi, şirketin yeni ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgiler de sızmaya devam ediyor. Daha önce iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in dörlü kamera kurulumu ile geleceğini ortaya çıkaran iOS 14 kaynak kodları, şimdi de yeni cihazlara eklenecek dördüncü kameranın geçtiğimiz günlerde duyurulan iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı olduğunu gözler önüne serdi.

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iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri LiDAR tarayıcı ile gelecek

iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin dördüncü kamera sensörünün varlığını doğrulamakla kalmayan iOS 14 sızıntısı, iPhone 12 Pro modellerindeki dördüncü kameranın, daha önce yeni iPad Pro'da gördüğümüz LiDAR tarayıcı olduğunu da ortaya çıkardı. Peki yeni iPad Pro'da da karşımıza çıkan ve iPhone 12 Pro modellerinde de yer alacağı söylenen LiDAR tarayıcı nedir, ne işe yarıyor?

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Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro ile birlikte kullanıldı. Lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını(iPad Pro'daki LiDAR tarayıcının menzili 5m) ölçen bu sensör, tıpkı bir radar gibi çalışıyor ve çoğunlukla sürücüsüz otomobillerde kullanılıyor.

Radyo dalgaları yerine ışık, yani lazer darbeleri kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklığı ölçerek, mekansal veriler topluyor.

Bir nevi 3 boyutlu haritalama işlevi gören LiDAR görüntüleme sensörünün "iPhone 12 Pro'da ne işi var?" diyecek olursanız, Apple bu sensörden daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için faydalanacak. Zira Cupertinolu teknoloji devi, son birkaç yıldır ARKit adı altında artırılmış gerçeklik teknolojisine yoğunlaşmış durumda.

Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde, LiDAR tarayıcıyla birlikte geniş açı, telefoto ve ultra geniş açı kamera sensörleri yer alacak.

https://www.instagram.com/p/B-StJ7JnLzF/

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