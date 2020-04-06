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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti

    iOS 14 kaynak kodlarında ortaya çıkan bir görsel, iPhone 12 Pro'nun dördüncü kamera sensörünü ortaya çıkardı. Görünen o ki yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı, iPhone 12 Pro'da da kendine yer bulacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti
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    Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 14 işletim sistemi, şirketin yeni ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgiler de sızmaya devam ediyor. Daha önce iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in dörlü kamera kurulumu ile geleceğini ortaya çıkaran iOS 14 kaynak kodları, şimdi de yeni cihazlara eklenecek dördüncü kameranın geçtiğimiz günlerde duyurulan iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı olduğunu gözler önüne serdi. 

    Ayrıca Bkz. "Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak?"

    iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri LiDAR tarayıcı ile gelecek

    iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin dördüncü kamera sensörünün varlığını doğrulamakla kalmayan iOS 14 sızıntısı, iPhone 12 Pro modellerindeki dördüncü kameranın, daha önce yeni iPad Pro'da gördüğümüz LiDAR tarayıcı olduğunu da ortaya çıkardı. Peki yeni iPad Pro'da da karşımıza çıkan ve iPhone 12 Pro modellerinde de yer alacağı söylenen LiDAR tarayıcı nedir, ne işe yarıyor?

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    iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti
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    Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro ile birlikte kullanıldı. Lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını(iPad Pro'daki LiDAR tarayıcının menzili 5m) ölçen bu sensör, tıpkı bir radar gibi çalışıyor ve çoğunlukla sürücüsüz otomobillerde kullanılıyor.

    Radyo dalgaları yerine ışık, yani lazer darbeleri kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklığı ölçerek, mekansal veriler topluyor. 

    Bir nevi 3 boyutlu haritalama işlevi gören LiDAR görüntüleme sensörünün "iPhone 12 Pro'da ne işi var?" diyecek olursanız, Apple bu sensörden daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için faydalanacak. Zira Cupertinolu teknoloji devi, son birkaç yıldır ARKit adı altında artırılmış gerçeklik teknolojisine yoğunlaşmış durumda.

    Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde, LiDAR tarayıcıyla birlikte geniş açı, telefoto ve ultra geniş açı kamera sensörleri yer alacak.



    https://www.instagram.com/p/B-StJ7JnLzF/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Morichannnn (Akın Özer) 2 gün en beğenilen Jwwjshdudhdhd
    LG G3’de kullanılan lazer teknolojisi hızlı odak içindi. İki farklı teknolojik parçayı nasıl aynı kulvara koyuyorsunuz anlamıyorum.
    Yanıtla +15
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 2 gün
    Gelsede gelmesede alamıyoruz
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    nasıl açık ettiler yaa
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    florenzi 2 gün yeni yorumcu
    Apple ve diğerleri.
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    2orhan5 (mustafa saray) 2 gün
    Yav sen nasıl iPhone 12 proyu açık edersin. Neyse de bu LİDAR denen şeyi merak ettim ben bunlar böyle yeni teknolojilerin önünü açacak
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    nasıl olsa alamıyoruz çıkarsınlar bakalım
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 2 gün
    Daha corona belasını atlatsınlarda ondan sonra telefon çıkarsınlar. Tüm dünyada durumlar kritik.
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    rayzmoon (tuncay yuksell) 2 gün
    Eskiden telefon üreticileri yeni model çıkardıklarında çok farkı olurdu ve daha çok özellik koyarlardı şimdi teknoloji kalmadı sanırsam bir iki tane özellikle ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar lidar neymiş arkadaş şimdiden reklama başladılar

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    DH Misafiri 2 gün
    Outofocus'u hızlandırmak amaçlı sadece nesnenin yakınlığını ölçmek için kullanıldı G3'de. Bu olay farklı. Sadece nesnenin uzaklığı değil, mekanın fiziksel haritalaması da yapılıyor. En büyük kullanım amacıda AR içindir.
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    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    bi sonraki de 5 kameralı mı olacak bu ne böyle
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 2 gün
    Gelsede gelmesede alamıyoruz
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    4793 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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