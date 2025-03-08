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    Android 16 ile telefonlara kilit ekranı widget'ları gelecek

    Google, kilit ekranı widget'larının Android 16 ile beraber telefonlara geleceğini duyurdu. Kilit ekranı widget'ları geçen yıldan beri Pixel Tablet'lerde sunuluyor.
    Android 16 ile telefonlara kilit ekranı widget'ları gelecek Tam Boyutta Gör
    Google, kilit ekranı widget'larının Android 16 ile beraber telefonlara geleceğini duyurdu. Kilit ekranı widget'ları geçen yıldan beri Pixel Tablet'lerde sunuluyor. Google artık bunları telefonlara ve daha fazla tablete getiriyor.

    Kilit ekranı widget'ları Android 16 ile telefonlara geliyor

    Tüm widget'lar varsayılan olarak kilit ekranını destekleyecek, ancak uygulama geliştiricileri isterlerse desteği devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacak. Widget'lar üzerinden uygulamaya geçiş yapmak gibi bazı eylemler, parmak izi, pin veya yüz kilidiyle kimlik doğrulaması yapmayı gerektirecek.

    Şu anda beta aşamasında olan Android 16'nın yaz sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Kilit ekranı widget'ları ise üç ay sonraki ilk güncellemeyle beraber kullanıma sunulacak.

    Kilit ekranı widget'ları henüz en son Android 16 beta sürümünde etkinleştirilmemiş olsa da, Android Authority özelliği etkinleştirmeyi başardı. Şuan için özelliğin kullanılabilmesi için ekran koruyucu modunun etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu modun çalışması için de telefonun şarj olması veya bir dock’a yerleştirilmesi gerekiyor. Ancak, Google'ın blog yazısında widget arayüzünü tetikleme mekanizmasının donanım üreticileri tarafından özelleştirilebileceği belirtiliyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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