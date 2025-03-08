Android 16 ile telefonlara kilit ekranı widget'ları gelecek

Kilit ekranı widget'ları Android 16 ile telefonlara geliyor
Tüm widget'lar varsayılan olarak kilit ekranını destekleyecek, ancak uygulama geliştiricileri isterlerse desteği devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacak. Widget'lar üzerinden uygulamaya geçiş yapmak gibi bazı eylemler, parmak izi, pin veya yüz kilidiyle kimlik doğrulaması yapmayı gerektirecek.
Şu anda beta aşamasında olan Android 16'nın yaz sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Kilit ekranı widget'ları ise üç ay sonraki ilk güncellemeyle beraber kullanıma sunulacak.
Kilit ekranı widget'ları henüz en son Android 16 beta sürümünde etkinleştirilmemiş olsa da, Android Authority özelliği etkinleştirmeyi başardı. Şuan için özelliğin kullanılabilmesi için ekran koruyucu modunun etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu modun çalışması için de telefonun şarj olması veya bir dock’a yerleştirilmesi gerekiyor. Ancak, Google'ın blog yazısında widget arayüzünü tetikleme mekanizmasının donanım üreticileri tarafından özelleştirilebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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