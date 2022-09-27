iOS 16.1 ile Dynamic Island gelişiyor

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Sadece iOS dünyasına değil Android dünyasına da hareket getiren Apple’ın yeni Dynamic Island çentik etkileşimi daha da gelişiyor. iOS 16.1 ile birlikte çentik etkileşimine yeni özellikler eklenecek.

Dynamic Island artık daha iyi

iPhone 14 Pro modellerinde yer alan Dynamic Island özelliği çentik kısmını daha yetenekli hale getiriyor. Enine ve boyuna genişleyebilen bu pencerede pek çok uygulamaya ait bildirim gösteriliyor. Böylece kullanıcı bildirim paneline gerek kalmadan gelişmeleri takip edebiliyor.

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iOS 16.1 güncellemesi ile birlikte Dynamic Island özelliği spor karşılaşmalarından bildirimler de gösterecek. Hangi takım veya spor türü olduğu fark etmeksizin kullanıcı skorları takip edebilecek. Pencereye uzun bastığında ise maç ile ilgili ayrıntılara erişebilecek.

iOS 16.1 beta sürümü iPhone 14 Pro serisi için erişime açılmış durumda. Beta kullanıcıları yavaş yavaş tecrübelerini paylaşmaya başladı. Yeni özelliğin aktive edilmesi için TV uygulamasına giderek takım ve spor seçimi yapmak gerekiyor. Şimdilik belirli ülkelerin ligleri mevcut ve zamanla bu genişleyecek.

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