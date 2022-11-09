Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone ve iPad arayüzü sadeleşiyor: iOS 16.2 ile yeni Erişilebilirlik modu

    iOS 16.2 güncellemesi yeni bir Erişilebilirlik modu eşliğinde kullanıma sunulacak.  iPhone ve iPad için tasarlanan arayüzlerin karmaşık olduğunu düşünenler için daha kullanıcı dostu bir dizayn yolda.
    1
    iOS 16.2 Erişilebilirlik modu Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından yayımlanması beklenen iOS 16.2 güncellemesi yeni bir Erişilebilirlik modu eşliğinde kullanıcıların hizmetine sunulabilir. Geliştiriciler için piyasaya sürülen iOS 16.2 beta 2 sürümü sayesinde Apple'ın daha basit, daha verimli ve daha etkili bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığı tespit edildi.

    iOS 16.2 ile gelen yeni Erişilebilirlik modu ne sunuyor?

    iOS 16.2 Tam Boyutta Gör
    Kod adı "Clarity" olan bu yeni mod iOS'un ana ekranını yöneten ve standart bir uygulama şeklinde nitelendirilen SpringBoard'u kullanması daha meşakkatsiz olan bir görünüm ile değiştirecek.

    Bu mod şu an herkese açık değil. Henüz test aşamasında olan bu sistemin kod adı dâhil sözlük anlamı bakımından açıklığı, berraklığı ve duruluğu temsil ediyor.

    Apple bu özel erişilebilirlik modunu "iPhone'u ve iPad'i kullanmanın özelleştirilebilen ve basitleştirilen bir yolu" olarak tanımlıyor. Yeni sistem ile özellikle Apple'ın ürünlerini kullanmak konusunda deneyimsiz olan müşterilerin bazı kısıtlamalar eşliğinde deneyim kazanması amaçlanacak.

    iOS Erişilebilirlik modu Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar ana ekranda bulunan uygulamalara, rehberdeki kişilere, yazıların boyutuna müdahale edebilecek ve donanım düğmelerinin yazılımsal hâlini ekranda görebilecek.

    Başkalarının bu ayarları değiştirmesini önlemek için bir parola kullanılabilecek. Ana ekran düğmesine veya yan düğmeye üç kez basmak bu modu devreye sokacak veya devre dışı bırakacak.

    Apple Erişilebilirlik modu Tam Boyutta Gör
    Bu mod etkinleştirildiğinde uygulamaların arayüzü oldukça sadeleşecek ve yukarıdaki görselde görüldüğü üzere boyut anlamında eskisinden daha büyük olan öğeler eşliğinde karşınıza çıkacak.

    Apple'ın bu özelliği iOS 16.2 ile veya daha üst bir iOS versiyonu ile halka açıp açmayacağı henüz belli değil. Kısacası yeni Erişilebilirlik modu test sürecinde başarısız olup iPhone kullanıcıları için yayımlanmayabilir.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/11/08/ios-16-2-custom-accessibility-mode/ https://www.theverge.com/2022/11/8/23448021/apple-ios-16-2-beta-custom-accessibility-mode
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız