iPhone ve iPad arayüzü sadeleşiyor: iOS 16.2 ile yeni Erişilebilirlik modu

Tam Boyutta Gör Apple tarafından yayımlanması beklenen iOS 16.2 güncellemesi yeni bir Erişilebilirlik modu eşliğinde kullanıcıların hizmetine sunulabilir. Geliştiriciler için piyasaya sürülen iOS 16.2 beta 2 sürümü sayesinde Apple'ın daha basit, daha verimli ve daha etkili bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığı tespit edildi.

iOS 16.2 ve iOS 16.3'ün muhtemel yayın tarihi belli oldu 1 hf. önce eklendi

iOS 16.2 ile gelen yeni Erişilebilirlik modu ne sunuyor?

Kod adı "Clarity" olan bu yeni mod iOS'un ana ekranını yöneten ve standart bir uygulama şeklinde nitelendirilen SpringBoard'u kullanması daha meşakkatsiz olan bir görünüm ile değiştirecek.



Bu mod şu an herkese açık değil. Henüz test aşamasında olan bu sistemin kod adı dâhil sözlük anlamı bakımından açıklığı, berraklığı ve duruluğu temsil ediyor.

Apple bu özel erişilebilirlik modunu "iPhone'u ve iPad'i kullanmanın özelleştirilebilen ve basitleştirilen bir yolu" olarak tanımlıyor. Yeni sistem ile özellikle Apple'ın ürünlerini kullanmak konusunda deneyimsiz olan müşterilerin bazı kısıtlamalar eşliğinde deneyim kazanması amaçlanacak.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar ana ekranda bulunan uygulamalara, rehberdeki kişilere, yazıların boyutuna müdahale edebilecek ve donanım düğmelerinin yazılımsal hâlini ekranda görebilecek.

Başkalarının bu ayarları değiştirmesini önlemek için bir parola kullanılabilecek. Ana ekran düğmesine veya yan düğmeye üç kez basmak bu modu devreye sokacak veya devre dışı bırakacak.

Tam Boyutta Gör Bu mod etkinleştirildiğinde uygulamaların arayüzü oldukça sadeleşecek ve yukarıdaki görselde görüldüğü üzere boyut anlamında eskisinden daha büyük olan öğeler eşliğinde karşınıza çıkacak.

Apple'ın bu özelliği iOS 16.2 ile veya daha üst bir iOS versiyonu ile halka açıp açmayacağı henüz belli değil. Kısacası yeni Erişilebilirlik modu test sürecinde başarısız olup iPhone kullanıcıları için yayımlanmayabilir.

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iOS 16.2 güncellemesi yeni bir Erişilebilirlik modu ile gelecek