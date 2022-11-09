iPhone ve iPad arayüzü sadeleşiyor: iOS 16.2 ile yeni Erişilebilirlik modu

iOS 16.2 ile gelen yeni Erişilebilirlik modu ne sunuyor?
Bu mod şu an herkese açık değil. Henüz test aşamasında olan bu sistemin kod adı dâhil sözlük anlamı bakımından açıklığı, berraklığı ve duruluğu temsil ediyor.
Apple bu özel erişilebilirlik modunu "iPhone'u ve iPad'i kullanmanın özelleştirilebilen ve basitleştirilen bir yolu" olarak tanımlıyor. Yeni sistem ile özellikle Apple'ın ürünlerini kullanmak konusunda deneyimsiz olan müşterilerin bazı kısıtlamalar eşliğinde deneyim kazanması amaçlanacak.
Başkalarının bu ayarları değiştirmesini önlemek için bir parola kullanılabilecek. Ana ekran düğmesine veya yan düğmeye üç kez basmak bu modu devreye sokacak veya devre dışı bırakacak.
Apple'ın bu özelliği iOS 16.2 ile veya daha üst bir iOS versiyonu ile halka açıp açmayacağı henüz belli değil. Kısacası yeni Erişilebilirlik modu test sürecinde başarısız olup iPhone kullanıcıları için yayımlanmayabilir.Kaynakça https://9to5mac.com/2022/11/08/ios-16-2-custom-accessibility-mode/ https://www.theverge.com/2022/11/8/23448021/apple-ios-16-2-beta-custom-accessibility-mode Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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