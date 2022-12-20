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    Anlık Bildirim

    iOS 16.2 güncellemesi, HomeKit cihazları kullanılamaz hale getirdi

    Apple, geçtiğimiz hafta iPhone'lar için iOS 16.2 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 16 sürümünün HomeKit cihazlarda sorun çıkardığı bildirildi.                  
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    iOS 16.2 HomeKit Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 16.2 sürümü, bazı HomeKit kullanıcıları için sorunlara neden oldu. HomeKit cihazlardan bazıları kullanılamaz hale geldi, yeniden kurulum işlemi gerektirdi. Kullanıcılar tarafından bildirilen bu sorun için Apple, sessizliğini koruyor.

    Apple, iOS 16.2 ile HomeKit’in temel mimarisinin yeniden oluşturulduğunu söylemişti. Şirket, bu güncellemeyle performans artışını hedeflese de bazı kullanıcılar için sorunlu bir geçiş oldu.

    Cihazlar yükseltme modunda kaldı

    Güncelleme tamamlandıktan sonra HomeKit uyumlu cihazlar yükseltme modunda takılı kaldı. Bazıları kısa bir süre sonra sorunun kendi kendine çözüldüğünü bildirirken, bazıları için uzun süre beklemek bile işe yaramadı ve HomeKit ağına dahil edilen bazı cihazlar kontrol edilemez hale geldi ve tek çözüm yeniden eklemek oldu.

    iOS 16.3 betada devam ediyor

    HomeKit kullanıcılarının yaşadığı bu bağlantı sorunlarına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, kısa bir süre önce yayınlanan iOS 16.3 beta sürümde de sorunun devam ettiği bildirildi.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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