iOS 16.2 güncellemesi, HomeKit cihazları kullanılamaz hale getirdi

Tam Boyutta Gör Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 16.2 sürümü, bazı HomeKit kullanıcıları için sorunlara neden oldu. HomeKit cihazlardan bazıları kullanılamaz hale geldi, yeniden kurulum işlemi gerektirdi. Kullanıcılar tarafından bildirilen bu sorun için Apple, sessizliğini koruyor.

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Apple, iOS 16.2 ile HomeKit’in temel mimarisinin yeniden oluşturulduğunu söylemişti. Şirket, bu güncellemeyle performans artışını hedeflese de bazı kullanıcılar için sorunlu bir geçiş oldu.

Cihazlar yükseltme modunda kaldı

Güncelleme tamamlandıktan sonra HomeKit uyumlu cihazlar yükseltme modunda takılı kaldı. Bazıları kısa bir süre sonra sorunun kendi kendine çözüldüğünü bildirirken, bazıları için uzun süre beklemek bile işe yaramadı ve HomeKit ağına dahil edilen bazı cihazlar kontrol edilemez hale geldi ve tek çözüm yeniden eklemek oldu.

iOS 16.3 betada devam ediyor

HomeKit kullanıcılarının yaşadığı bu bağlantı sorunlarına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, kısa bir süre önce yayınlanan iOS 16.3 beta sürümde de sorunun devam ettiği bildirildi.

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iOS 16.2, HomeKit cihazları kullanılamaz hale getirdi