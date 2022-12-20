iOS 16.2 güncellemesi, HomeKit cihazları kullanılamaz hale getirdi

Apple, iOS 16.2 ile HomeKit’in temel mimarisinin yeniden oluşturulduğunu söylemişti. Şirket, bu güncellemeyle performans artışını hedeflese de bazı kullanıcılar için sorunlu bir geçiş oldu.
Cihazlar yükseltme modunda kaldı
Güncelleme tamamlandıktan sonra HomeKit uyumlu cihazlar yükseltme modunda takılı kaldı. Bazıları kısa bir süre sonra sorunun kendi kendine çözüldüğünü bildirirken, bazıları için uzun süre beklemek bile işe yaramadı ve HomeKit ağına dahil edilen bazı cihazlar kontrol edilemez hale geldi ve tek çözüm yeniden eklemek oldu.
iOS 16.3 betada devam ediyor
HomeKit kullanıcılarının yaşadığı bu bağlantı sorunlarına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, kısa bir süre önce yayınlanan iOS 16.3 beta sürümde de sorunun devam ettiği bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...