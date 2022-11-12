iOS 16.2 ile Borsa uygulaması için yeni takip listesi seçenekleri gelecek

Tam Boyutta Gör iOS 16.2 sürümü eşliğinde güncelleneceği duyurulan Borsa uygulaması "Bugün borsa nasıl?" veya "Bugün Apple'ın hisse senedi değeri nasıl?" gibi sorulara cevap verebiliyor. Yeni iOS sürümü bu uygulamadaki takip listesi seçeneklerinin kullanımını ve anlaşılmasını basitleştirecek.

iOS 16.2 ile birlikte iPhone 14 Pro’daki Dynamic Island küçülüyor 20 sa. önce eklendi

iOS 16.2 Borsa uygulaması için neler sunacak?

Şu anda yalnızca geliştiriciler ve beta kullanıcıları tarafından denenen yeni takip listeleri artık daha ayrıntılı bilgilere erişmenizi sağlıyor. Zira takip listelerinin her biri için özel sıralama modları eklendi. Bu modlar takip listelerinizin her birini aşağıdaki seçeneklere göre sıralayabilmenizi sağlıyor.

Manuel

Fiyat değişikliği

Yüzde değişimi

Piyasa değeri

Sembol

İsim

Borsa hem hisse senetlerinizi hem de borsayı takip etmenizi sağlarken aynı zamanda size özelleştirilebilen takip listeleri sunarak önemli ayrıntıları etkileşimli grafiklerle analiz etmenize olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Her bir takip listesi bir hisse senedinin fiyat değişimini, yüzde değişimini veya piyasa değerini bir bakışta gösterecek şekilde de yapılandırılabiliyor.

Yapılan herhangi bir değişiklik bütün listeleriniz için geçerli kılınabiliyor çünkü her bir liste seçtiğiniz veri kaynaklarına göre sıralanabiliyor. iOS 16.2 güncellemesinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 16.2 ile Borsa uygulaması için yeni seçenekler gelecek