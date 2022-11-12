iOS 16.2 ile Borsa uygulaması için yeni takip listesi seçenekleri gelecek

iOS 16.2 Borsa uygulaması için neler sunacak?
Şu anda yalnızca geliştiriciler ve beta kullanıcıları tarafından denenen yeni takip listeleri artık daha ayrıntılı bilgilere erişmenizi sağlıyor. Zira takip listelerinin her biri için özel sıralama modları eklendi. Bu modlar takip listelerinizin her birini aşağıdaki seçeneklere göre sıralayabilmenizi sağlıyor.
- Manuel
- Fiyat değişikliği
- Yüzde değişimi
- Piyasa değeri
- Sembol
- İsim
Borsa hem hisse senetlerinizi hem de borsayı takip etmenizi sağlarken aynı zamanda size özelleştirilebilen takip listeleri sunarak önemli ayrıntıları etkileşimli grafiklerle analiz etmenize olanak tanıyor.
Yapılan herhangi bir değişiklik bütün listeleriniz için geçerli kılınabiliyor çünkü her bir liste seçtiğiniz veri kaynaklarına göre sıralanabiliyor. iOS 16.2 güncellemesinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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