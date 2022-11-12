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    iOS 16.2 ile Borsa uygulaması için yeni takip listesi seçenekleri gelecek

    iOS 16.2 güncellemesi için yapılan testler hakkında haberler gelmeye devam ediyor. iPhone'da ve iPad'de kullanılabilen Borsa uygulaması yeni takip listesi seçenekleri ile güncellenmeye hazırlanıyor.
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    iOS 16.2 Tam Boyutta Gör
    iOS 16.2 sürümü eşliğinde güncelleneceği duyurulan Borsa uygulaması "Bugün borsa nasıl?" veya "Bugün Apple'ın hisse senedi değeri nasıl?" gibi sorulara cevap verebiliyor. Yeni iOS sürümü bu uygulamadaki takip listesi seçeneklerinin kullanımını ve anlaşılmasını basitleştirecek.

     

    iOS 16.2 Borsa uygulaması için neler sunacak?

    Şu anda yalnızca geliştiriciler ve beta kullanıcıları tarafından denenen yeni takip listeleri artık daha ayrıntılı bilgilere erişmenizi sağlıyor. Zira takip listelerinin her biri için özel sıralama modları eklendi. Bu modlar takip listelerinizin her birini aşağıdaki seçeneklere göre sıralayabilmenizi sağlıyor.

    • Manuel
    • Fiyat değişikliği
    • Yüzde değişimi
    • Piyasa değeri
    • Sembol
    • İsim

    Borsa hem hisse senetlerinizi hem de borsayı takip etmenizi sağlarken aynı zamanda size özelleştirilebilen takip listeleri sunarak önemli ayrıntıları etkileşimli grafiklerle analiz etmenize olanak tanıyor.

    Borsa uygulaması Tam Boyutta Gör
    Her bir takip listesi bir hisse senedinin fiyat değişimini, yüzde değişimini veya piyasa değerini bir bakışta gösterecek şekilde de yapılandırılabiliyor.

    Yapılan herhangi bir değişiklik bütün listeleriniz için geçerli kılınabiliyor çünkü her bir liste seçtiğiniz veri kaynaklarına göre sıralanabiliyor. iOS 16.2 güncellemesinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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