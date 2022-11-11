iOS 16.2 ile birlikte iPhone 14 Pro'nun Dynamic Island özelliği daha işlevsel olacak

Tam Boyutta Gör Dynamic Island, hiç şüphesiz bu yılki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Por Max modellerinin önce çıkan en büyük özelliği konumunda. Pro modellerdeki çentiğin yerini alan ve şekil değiştiren çoklu görev bildirim paneli olarak çalışan Dynamic Island’in gelecek yılkı tüm iPhone 15 modellerinde de olması bekleniyor.

iOS 16.2 güncellemesi yeni bir Erişilebilirlik modu ile gelecek 2 gün önce eklendi

Aktarılanlara göre Apple, iOS 16.2 Beta sürümünde Dynamic Island üzerinde küçük bir değişikliğe gidiyor. iOS 16’nın önceki sürümlerin Dynamic Island’ın genişliği iPhone 14 Pro’nun durum çubuğunda yalnızca iki simgenin gösterilmesine izin veriyordu. Sadece Wi-Fi simgesi veya hücresel sinyalin gücünü gösteren çubuklarla birlikte pil simgesi gösteriliyordu.

iOS 16.2 Beta'da Dynamic Island küçülüyor

Tam Boyutta Gör Daha fazla işlevsellik için iOS 16.2 Beta ile birlikte Dynamic Island’ın boyutunda küçültmeye gidiliyor. iPhone’da müzik çalarken Dynamic Island’in boyutu fark edilir şekilde küçültülerek yukarıda belirttiğimiz üç simgenin de aynı anda görülmesi sağlanıyor. Bu çok büyük bir şey gibi görünmeyebilir, ancak telefonlarındaki durum çubuğunda bulunan simgelerden birinin kaybolduğunu gören ve bir bağlantı sorunu olduğunu düşünenler için bu özellik gelmiş gibi duruyor.

iPhone 14 Pro Max'ta böyle bir sorun yok

iPhone 14 Pro'daki 6,1 inç ekrana kıyasla daha büyük 6,7 inç ekrana sahip olan iPhone 14 Pro Max için böyle bir sorun olmadığının altını çizelim. Daha büyük ekranla birlikte iPhone 14 Pro Max, değişiklikten önce bile durum çubuğunda üç simgenin hepsini aynı anda gösterebiliyordu.

Şimdilik iOS 16.2’nin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Öte yandan Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16.2'nin Apple tarafından Aralık ortasına kadar yayınlanmayacağını söylüyor.

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iOS 16.2 ile birlikte iPhone 14 Pro’daki Dynamic Island küçülüyor