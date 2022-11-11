iOS 16.2 ile birlikte iPhone 14 Pro'nun Dynamic Island özelliği daha işlevsel olacak

Aktarılanlara göre Apple, iOS 16.2 Beta sürümünde Dynamic Island üzerinde küçük bir değişikliğe gidiyor. iOS 16’nın önceki sürümlerin Dynamic Island’ın genişliği iPhone 14 Pro’nun durum çubuğunda yalnızca iki simgenin gösterilmesine izin veriyordu. Sadece Wi-Fi simgesi veya hücresel sinyalin gücünü gösteren çubuklarla birlikte pil simgesi gösteriliyordu.
iOS 16.2 Beta'da Dynamic Island küçülüyor
iPhone 14 Pro Max'ta böyle bir sorun yok
iPhone 14 Pro'daki 6,1 inç ekrana kıyasla daha büyük 6,7 inç ekrana sahip olan iPhone 14 Pro Max için böyle bir sorun olmadığının altını çizelim. Daha büyük ekranla birlikte iPhone 14 Pro Max, değişiklikten önce bile durum çubuğunda üç simgenin hepsini aynı anda gösterebiliyordu.
Şimdilik iOS 16.2’nin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Öte yandan Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16.2'nin Apple tarafından Aralık ortasına kadar yayınlanmayacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: