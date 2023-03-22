iOS 16.4 ile telefon konuşmaları daha net olacak

Ses izolasyonu özelliği geliyor
Ses izolasyonu, kullanıcının sesine öncelik verecek, çevresindeki ortam gürültüsünü engelleyecek. Böylece konuşmalarda sesin karşı tarafa net gitmemesi, aynı şekilde karşı sesin duyulmaması sorunu giderilmiş olacak.
VoIP uygulamalarıyla sınırlıydı
Arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltarak mikrofon kalitesini önemli ölçüde artırmak için tasarlanan ses izolasyonu özelliği, hali hazırda FaceTime, WhatsApp ve diğer uygulamalarda VoIP aramalar için kullanılabiliyor. Şimdi bu özellik, telefon uygulaması içinde kullanılabilecek.
iOS 16.4 RC yayınlandı
iOS 16.4 ile Türkiye’deki iPhone’larda 5G aktif olacak. Ayrıca yeni emojiler, web uygulamaları için anlık bildirimler, HomeKit için hata düzeltmeleri, trafik kazası algılama özelliği için optimizasyonlar gibi iyileştirmeler getirecek. iOS 16.4 RC, final sürümünden farksız olduğundan güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)