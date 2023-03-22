iOS 16.4 ile telefon konuşmaları daha net olacak

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’lar için iOS 16.4 RC sürümünü yayınladı. Sürüm notlarına göre, yakında tüm kullanıcılara sunulacak iOS 16.4 güncellemesi, telefon aramaları için ses izolasyonu özelliğini ekleyecek.

iOS 16.4 ne zaman çıkacak, beklenen özellikler neler? 1 hf. önce eklendi

Ses izolasyonu özelliği geliyor

Ses izolasyonu, kullanıcının sesine öncelik verecek, çevresindeki ortam gürültüsünü engelleyecek. Böylece konuşmalarda sesin karşı tarafa net gitmemesi, aynı şekilde karşı sesin duyulmaması sorunu giderilmiş olacak.

VoIP uygulamalarıyla sınırlıydı

Arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltarak mikrofon kalitesini önemli ölçüde artırmak için tasarlanan ses izolasyonu özelliği, hali hazırda FaceTime, WhatsApp ve diğer uygulamalarda VoIP aramalar için kullanılabiliyor. Şimdi bu özellik, telefon uygulaması içinde kullanılabilecek.

iOS 16.4 RC yayınlandı

iOS 16.4 ile Türkiye’deki iPhone’larda 5G aktif olacak. Ayrıca yeni emojiler, web uygulamaları için anlık bildirimler, HomeKit için hata düzeltmeleri, trafik kazası algılama özelliği için optimizasyonlar gibi iyileştirmeler getirecek. iOS 16.4 RC, final sürümünden farksız olduğundan güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanmasını bekleyebiliriz.

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iOS 16.4, ses izolasyonu özelliğiyle geliyor