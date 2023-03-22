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    Anlık Bildirim

    iOS 16.4 ile telefon konuşmaları daha net olacak

    iOS 16.4 RC sürümü yayınlandı ve yeni iOS sürümünde telefon aramalarında karşı tarafın net duyulmaması sorununu çözecek bir özelliğin olduğu ortaya çıktı.       
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    ios 16.4 iphone ses izolasyonu Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’lar için iOS 16.4 RC sürümünü yayınladı. Sürüm notlarına göre, yakında tüm kullanıcılara sunulacak iOS 16.4 güncellemesi, telefon aramaları için ses izolasyonu özelliğini ekleyecek.

    Ses izolasyonu özelliği geliyor

    Ses izolasyonu, kullanıcının sesine öncelik verecek, çevresindeki ortam gürültüsünü engelleyecek. Böylece konuşmalarda sesin karşı tarafa net gitmemesi, aynı şekilde karşı sesin duyulmaması sorunu giderilmiş olacak.

    VoIP uygulamalarıyla sınırlıydı

    Arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltarak mikrofon kalitesini önemli ölçüde artırmak için tasarlanan ses izolasyonu özelliği, hali hazırda FaceTime, WhatsApp ve diğer uygulamalarda VoIP aramalar için kullanılabiliyor. Şimdi bu özellik, telefon uygulaması içinde kullanılabilecek.

    iOS 16.4 RC yayınlandı

    iOS 16.4 ile Türkiye’deki iPhone’larda 5G aktif olacak. Ayrıca yeni emojiler, web uygulamaları için anlık bildirimler, HomeKit için hata düzeltmeleri, trafik kazası algılama özelliği için optimizasyonlar gibi iyileştirmeler getirecek. iOS 16.4 RC, final sürümünden farksız olduğundan güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanmasını bekleyebiliriz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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