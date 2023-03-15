iOS 16.4 ne zaman çıkacak, beklenen özellikler neler?

Apple, geleneksel bir hale dönmüş bir şekilde iOS 16.4 güncellemesi ile birlikte iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, tvOS 16.4 ve watchOS 9.4'ü yayınlayacak. Apple, resmi olarak bu güncellemelerin “ilkbahar” döneminde yayınlanacağını söylüyor. Son bilgilere göre Apple, iOS 16.4 güncellemesini Mart ayı sonunda veya Nisan ayının ilk haftalarında tanıtacak.
iOS 16.4 beklenen özellikleri
iOS 16.4 bir ara güncelleme olmadığından büyük bir güncelleme olarak piyasaya çıkış yapacak. iOS 16.4 güncellemesi ile birlikte bazı uygulamalarda değişikliklere gidilecek, yeni emojiler eklenecek, çeşitli yeni özelleştirme seçenekleri eklenecek ve en önemlisi iOS 16.4 ile 5G Türkiye’de aktif hale gelecek.
Yeni emojiler
Safari web push bildirimleri
Bir iPhone veya iPad üzerinde Ana Ekrana web uygulaması olarak eklenen web siteleri, tıpkı Mac'te olduğu gibi iOS 16.4/iPadOS 16.4'te Web Push bildirimleri gönderebilecek. Dolayısıyla sürekli takip ettiğiniz veya güncellemelerini almak istediğiniz web sitelerinden anlık bildirimler artık alınabilecek. Sitelerin gönderdiği bildirimler, diğer klasik bildirimler gibi görülecek.
Apple Books için sayfa çevirme animasyonu
HomeKit
Podcast ve Music uygulamasında yenilikler
Bunların yanında en önemli yenilik ise Türkiye için 5G’nin aktif hale getirilecek olması diyebiliriz. Ek olarak bazı kısayol değişiklikleri, Acil SOS özelliğinde ufak değişiklikler ve Always On Display – Hep Açık Ekran’da küçük ayarlamalar yine iOS 16.4’ün içinde olacak. Tüm değişiklikler bunlarla sınırlı değil, Apple aynı zamanda önemli güvenlik güncellemelerini de iOS 16.4 ile getirecek. iOS 16.4 güncellemesi, iOS 16 çalıştıran tüm cihazlar için yayınlanacak.
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)