iOS 16.4 ne zaman çıkacak, beklenen özellikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, 16 Şubat tarihinden itibaren bir sonraki işletim sistemi güncellemesi iOS 16.4’ü beta test sürecine almıştı. O zamandan beri Apple, geliştiriciler ve halka açık beta testçileriyle iOS 16.4’ü test ediyor ve eksikliklerinden arındırıyor. Peki iOS 16.4 ne zaman çıkacak ve iOS 16.4’ün beklenen özellikleri neler?

iOS 16.4 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Apple, geleneksel bir hale dönmüş bir şekilde iOS 16.4 güncellemesi ile birlikte iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, tvOS 16.4 ve watchOS 9.4'ü yayınlayacak. Apple, resmi olarak bu güncellemelerin “ilkbahar” döneminde yayınlanacağını söylüyor. Son bilgilere göre Apple, iOS 16.4 güncellemesini Mart ayı sonunda veya Nisan ayının ilk haftalarında tanıtacak.

iOS 16.4 beklenen özellikleri

iOS 16.4 bir ara güncelleme olmadığından büyük bir güncelleme olarak piyasaya çıkış yapacak. iOS 16.4 güncellemesi ile birlikte bazı uygulamalarda değişikliklere gidilecek, yeni emojiler eklenecek, çeşitli yeni özelleştirme seçenekleri eklenecek ve en önemlisi iOS 16.4 ile 5G Türkiye’de aktif hale gelecek.

Yeni emojiler

Tam Boyutta Gör iOS 16.4 ve kardeş güncellemeleri, ilk olarak Eylül 2022'de onaylanan yeni Unicode 15 emoji karakterleri ile daha da zenginleşiyor. Eklenecek olan yeni emojiler arasında sallanan kafa, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, kara kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül, bezelye kabuğu, zencefil, yelpaze, tarak, flüt, marakas ve bir dizi sola ve sağa bakan el seçenekleri yer alacak.

Safari web push bildirimleri

Bir ‌iPhone‌ veya ‌iPad‌ üzerinde Ana Ekrana web uygulaması olarak eklenen web siteleri, tıpkı Mac'te olduğu gibi iOS 16.4/iPadOS 16.4'te Web Push bildirimleri gönderebilecek. Dolayısıyla sürekli takip ettiğiniz veya güncellemelerini almak istediğiniz web sitelerinden anlık bildirimler artık alınabilecek. Sitelerin gönderdiği bildirimler, diğer klasik bildirimler gibi görülecek.

Tam Boyutta Gör Elbette bu bildirimlere öncelikle onay vermeniz gerekiyor ve dilerseniz Ayarlar, Bildirimler bölümünden bu izinler yönetilebilir. Bu bildirimler ayrıca Odak moduna dahil edilebilir olacak. Dolayısıyla gelen bildirimleri günlük özetler şeklinde alabilir, bildirimlerin ne zaman veya nasıl alacağını seçebilirsiniz. Aynı zamanda Ana Ekrana eklenen bu web siteleri tıpkı normal uygulamalarda olduğu gibi bildirim rozetlerine de sahip olacak. Chrome gibi üçüncü taraf tarayıcılar da artık kullanıcıların Paylaş menüsünden Ana Ekrana web siteleri ve web uygulamaları eklemesine izin verecek.

Apple Books için sayfa çevirme animasyonu

Tam Boyutta Gör ‌iOS 16‌'nın piyasaya sürülmesiyle Apple, uygulamanın ilk günlerinden beri kullanılan geleneksel sayfa çevirme animasyonunu ortadan kaldırmak için Apple Books'ta değişiklikler yaptı. Ancak bazı Apple Books kullanıcıları bu sayfa çevirme animasyonunun kaldırılmasından şikayetçiydi. iOS 16.4 ile artık uygulamaya bu animasyon tekrardan ekleniyor.

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HomeKit

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16 ile birlikte HomeKit aksesuarlarında deneyimi iyileştirmek için yeni bir mimariye geçileceğini duyurmuştu. Ancak yaşanan sorunlardan dolayı iOS 16.2’de bu değişiklik kaldırılmıştı. Şimdi sorunlar düzeltiliyor ve Homekit yenileniyor. Yeni HomeKit mimarisi, akıllı ev aksesuarları ile Apple cihazları arasındaki iletişimin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Podcast ve Music uygulamasında yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16.4 ile birlikte Podcast uygulamasında çeşitli değişikliklere gidiyor. Bunlar hem araç sürerken hem de normal kullanımda kolaylık sağlamayı hedefliyor. Dinlediğiniz podcastin sonraki bölümlerine geçmek, kaydedilen bölümleri yeniden dinlemek gibi seçenekler artık Kitaplık bölümünde olacak. Music uygulamasına ise profiline gitmeyi kolaylaştıran belirgin bir düğme ekleniyor olacak.

Bunların yanında en önemli yenilik ise Türkiye için 5G’nin aktif hale getirilecek olması diyebiliriz. Ek olarak bazı kısayol değişiklikleri, Acil SOS özelliğinde ufak değişiklikler ve Always On Display – Hep Açık Ekran’da küçük ayarlamalar yine iOS 16.4’ün içinde olacak. Tüm değişiklikler bunlarla sınırlı değil, Apple aynı zamanda önemli güvenlik güncellemelerini de iOS 16.4 ile getirecek. iOS 16.4 güncellemesi, iOS 16 çalıştıran tüm cihazlar için yayınlanacak.

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iOS 16.4 ne zaman çıkacak, beklenen özellikler neler?