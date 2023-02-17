iOS 16.4 ile Türkiye'deki iPhone'larda 5G aktif olacak

Teknoloji Editörü
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Apple, üç haftalık aranın ardından yeni
iOS 16 beta sürümü yayınladı. iOS 16.4 yenilikleri
iOS 16.4 güncellemesi, Türkiye’deki iPhone’lar için 5G desteğinden yeni emoji karakterlerine web anlık bildirimlerine kadar dikkate değer bir dizi yeni özellik getiriyor. Türkiye için 5G
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Apple, iOS 16.4 güncellemesi ile Türkiye’deki iPhone’larda 5G desteğini aktif etti. Operatörlerin 5G hazırlığı sürüyor, testler gerçekleştiriliyor ancak son kullanıcı için 5G ne zaman gelecek net olarak bilinmiyor. Ancak, şimdiden Apple 5G’yi aktifleştirdi. 5G, iPhone 12 ve daha yeni modellerde destekleniyor. iPhone, 5G açık, 5G otomatik ve LTE seçeneği sunuyor. Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda 5G veya daha yüksek frekanslı sürümü 5G+, 5G UW veya 5G UC ibaresi çıkıyor. 5G kullanımı uygulamalar için de ayarlanabiliyor.
Web anlık bildirimleri
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iOS 16.4, ana ekrana eklenen web siteleri için anlık bildirim özelliğini getiriyor. Bu özellik aslında iOS 16 tanıtılırken duyuruldu ancak yeni kullanıma sunuluyor. Web uygulamalarından gelen bildirimler telefonda yüklü uygulamalardan gelen bildirimler gibi çalışıyor ve kilit ekranında, bildirim merkezinde ve eşlenmiş Apple Watch’da görünüyor. Ana ekran web uygulamaları için bildirimler Odak’a dahil edilebiliyor. Bu ne anlama geliyor? Web bildirimlerini nerede ne zaman alacağınızı belirleyebilir, favori web sitelerinizden günlük özet alabilirsiniz. Son olarak, web uygulamaları, normal uygulamalardaki işaretlere benzer şekilde uyarı ve bildirimlerden haberdar etmek için işaretler gösteriyor. Safari dışında tarayıcılardan da Paylaş menüsünden ana ekrana ekle seçeneğiyle web uygulaması olarak eklenebiliyor.
Beta güncellemeleri
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iOS beta sürümlerini yükleyenler için de faydalı bir yenilik var. iOS 16.4, yazılım güncellemesi kısmına beta güncellemeleri ekliyor. Bu, geliştirici betalarını almak için geliştirici merkezinden profil yükleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve beta indirme sürecini kolaylaştırıyor. Buradan iOS 16 geliştirici betası ile iOS 16 public beta arasında geçiş yapılabiliyor veya iOS 16 beta güncellemelerini almayı tamamen kapatabiliyorsunuz. Öncesinde -bildiğiniz üzere- iOS beta güncellemelerini almamak için beta profili silmek gerekiyordu artık buna gerek kalmadı.
HomeKit mimari güncellemesi
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iOS 16.4, HomeKit destekli akıllı ev ürünlerini kullananlar için sorunları ortadan kaldıran bir güncelleme olarak geliyor. iOS 16.2 güncellemesinde çok sayıda kullanıcı HomeKit hatalarıyla karşılaştı. iOS 16.4’e güncellendikten sonra Ev uygulaması açıldığında yazılım güncelleme bölümünde yeni sürümün kullanılabilir olduğu bilgisi veriliyor.
iOS 16.4 ile gelen diğer yenilikler:
Yeni Unicode 15 emoji karakterleri
Podcast güncellemesi
Apple Müzik uygulama profili
Kestirmeler için yeni seçenekler
Mesajlarda
Mastodon içerik önizlemeleri İpuçları uygulamasında kullanım kılavuzları
Odak modunda always on display ayarı
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