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    Anlık Bildirim

    iOS 16.4 ile Türkiye'deki iPhone'larda 5G aktif olacak

    Apple, geliştiriciler için iOS 16.4 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 16 sürümü, Türkiye'deki iPhone'lar için 5G desteğini aktif ediyor. İşte gelen diğer yenilikler:
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    iOS 16.4 beta yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, üç haftalık aranın ardından yeni iOS 16 beta sürümü yayınladı.

    iOS 16.4 yenilikleri

    iOS 16.4 güncellemesi, Türkiye’deki iPhone’lar için 5G desteğinden yeni emoji karakterlerine web anlık bildirimlerine kadar dikkate değer bir dizi yeni özellik getiriyor.

    Türkiye için 5G

    iPhone Türkiye 5G Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 16.4 güncellemesi ile Türkiye’deki iPhone’larda 5G desteğini aktif etti. Operatörlerin 5G hazırlığı sürüyor, testler gerçekleştiriliyor ancak son kullanıcı için 5G ne zaman gelecek net olarak bilinmiyor. Ancak, şimdiden Apple 5G’yi aktifleştirdi. 5G, iPhone 12 ve daha yeni modellerde destekleniyor. iPhone, 5G açık, 5G otomatik ve LTE seçeneği sunuyor. Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda 5G veya daha yüksek frekanslı sürümü 5G+, 5G UW veya 5G UC ibaresi çıkıyor. 5G kullanımı uygulamalar için de ayarlanabiliyor.

    Web anlık bildirimleri

    iOS 16.4 web push bildirimleri Tam Boyutta Gör
    iOS 16.4, ana ekrana eklenen web siteleri için anlık bildirim özelliğini getiriyor. Bu özellik aslında iOS 16 tanıtılırken duyuruldu ancak yeni kullanıma sunuluyor. Web uygulamalarından gelen bildirimler telefonda yüklü uygulamalardan gelen bildirimler gibi çalışıyor ve kilit ekranında, bildirim merkezinde ve eşlenmiş Apple Watch’da görünüyor. Ana ekran web uygulamaları için bildirimler Odak’a dahil edilebiliyor. Bu ne anlama geliyor? Web bildirimlerini nerede ne zaman alacağınızı belirleyebilir, favori web sitelerinizden günlük özet alabilirsiniz. Son olarak, web uygulamaları, normal uygulamalardaki işaretlere benzer şekilde uyarı ve bildirimlerden haberdar etmek için işaretler gösteriyor. Safari dışında tarayıcılardan da Paylaş menüsünden ana ekrana ekle seçeneğiyle web uygulaması olarak eklenebiliyor.

    Beta güncellemeleri

    iOS 16.4 beta güncellemeleri Tam Boyutta Gör
    iOS beta sürümlerini yükleyenler için de faydalı bir yenilik var. iOS 16.4, yazılım güncellemesi kısmına beta güncellemeleri ekliyor. Bu, geliştirici betalarını almak için geliştirici merkezinden profil yükleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve beta indirme sürecini kolaylaştırıyor. Buradan iOS 16 geliştirici betası ile iOS 16 public beta arasında geçiş yapılabiliyor veya iOS 16 beta güncellemelerini almayı tamamen kapatabiliyorsunuz. Öncesinde -bildiğiniz üzere- iOS beta güncellemelerini almamak için beta profili silmek gerekiyordu artık buna gerek kalmadı.

    HomeKit mimari güncellemesi

    ios 16.4 homekit güncelleme Tam Boyutta Gör
    iOS 16.4, HomeKit destekli akıllı ev ürünlerini kullananlar için sorunları ortadan kaldıran bir güncelleme olarak geliyor. iOS 16.2 güncellemesinde çok sayıda kullanıcı HomeKit hatalarıyla karşılaştı. iOS 16.4’e güncellendikten sonra Ev uygulaması açıldığında yazılım güncelleme bölümünde yeni sürümün kullanılabilir olduğu bilgisi veriliyor.

    iOS 16.4 ile gelen diğer yenilikler:

    • Yeni Unicode 15 emoji karakterleri
    • Podcast güncellemesi
    • Apple Müzik uygulama profili
    • Kestirmeler için yeni seçenekler
    • Mesajlarda Mastodon içerik önizlemeleri
    • İpuçları uygulamasında kullanım kılavuzları
    • Odak modunda always on display ayarı
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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