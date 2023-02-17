iOS 16.4 ile Türkiye'deki iPhone'larda 5G aktif olacak

Apple, geliştiriciler için iOS 16.4 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 16 sürümü, Türkiye'deki iPhone'lar için 5G desteğini aktif ediyor. İşte gelen diğer yenilikler: