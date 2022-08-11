iOS beta profillerini paylaşan site kapatıldı: Apple, bizi tehdit etti!

Apple, Haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC 2022 etkinliğinin ardından iOS 16 beta sürümü indirmeye açtı. iOS 16 geliştirici betasını yüklemek için Apple Developer hesabının olması gerekiyor ancak Betaprofiles gibi siteler bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor; geliştirici hesabınız olmadan çok kolay bir şekilde iOS veya diğer Apple yazılımlarını cihazınıza sorunsuzca yükleyebiliyorsunuz. Daha doğrusu yüklenebiliyordu; Apple, artık buna izin vermeyecek.

iOS 16 public beta yayınlandı: iPhone'lara nasıl yüklenir? 1 ay önce eklendi

Apple yazılımlarını paylaşan siteler tek tek kapanıyor

iOS 16’yı denemek için beklemek isteyen kullanıcılar için iki seçenek bulunuyor; iOS 16 public beta ve iOS 16 developer beta. Apple, iOS 16 betasının yeni sürümünü ilk olarak geliştiricilere açıyor, ardından çok bekletmeden, birkaç gün sonra da herkesin yükleyebileceği şekilde paylaşıyor.

Normalde geliştiricilerin uygulamalarını hazırlamak için yayınlanan geliştirici betası, şu ana kadar betaprofiles sitesinden kolayca indirilebiliyordu ancak popüler site aniden kapatıldı. Betaprofiles, Twitter üzerinden Apple ile yasal bir savaştan kaçınmak için web sitesinin yakında kapanacağını belirten mesaj paylaştı ve Apple’ın kendilerini dava açmakla tehdit ettiğini belirtti.

Betaprofiles sitesine şu anda erişilemiyor. Benzer şekilde, daha çok iPhone’da yazılımsal bir sorun oluştuğunda .ipsw dosyasını indirmek için kullanılan site de kapatıldı.

Tam Boyutta Gör

Geliştiricilere sağlanan beta yazılımı, Apple’ın mülkiyetinde olduğundan ve erişimi olanların yazılımları başkalarıyla paylaşamayacaklarını zorunlu kılan koşullar olduğundan, Apple’ın bu aksiyonu alması sürpriz değil. Ancak, Apple Developer programına katılmak için, Apple’a 650 TL gibi oldukça yüksek bir ödeme yapma gerekliliği, kullanıcıları beta profili paylaşan sitelere yönlendiriyor. iOS 16 final sürümünü beklemek istemeyen kullanıcılar şu anda public beta sürümü cihazlarına yükleyip test edebiliyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 16 beta profili yükleme sitesi kapandı