iOS 16 beta tüm kullanıcılar için indirilmeye açıldı

Apple, iOS 16 betayı tüm kullanıcılara açtı. iPhone 8 ve üzeri telefonlara iOS 16 yüklenebiliyor. iOS 16 beta yükleme adımlarını takip ederek siz de yeni iOS özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

iOS 16 özelliği olan iPhone kilit modu nedir, nasıl açılır? 4 gün önce eklendi

iOS 16 public beta yayınlandı

Apple, iOS 16 ve iPadOS 16 sürümlerini geçtiğimiz ay Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıttı ve o zamandan beri geliştiriciler için birkaç güncelleme yayınlandı. Şimdi de beta programı tüm kullanıcılara açıldı.

Uyumlu iPhone modellerinden birine sahipseniz, beta programına kaydettirerek cihazınızı her zaman güncellediğiniz şekilde iOS 16 "herkese açık" beta sürümünü indirebilirsiniz. Bu sonbaharda yayınlanacak iOS 16 final sürümüne kadar tüm beta sürümleri alabilir veya yükledikten sonra özelliklerini deneyip beğenmezseniz iOS 16 profili silerek kolayca betadan çıkabilirsiniz.

iOS 16, duvar kağıtları, saatler ve widget’larla özelleştirilebilen kilit ekranıyla geliyor. Bu, iOS 16’nın kilit özelliği olsa da yeni sürüm birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Tüm iOS 16 özelliklerine iOS 16 yenilikleri sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki, iOS 16 public beta nasıl yüklenir? Özellikler dikkatinizi çektiyse, aşağıdaki basit adımları izleyerek iOS 16 betayı iPhone’unuza yükleyebilirsiniz:

5 adımda iOS 16 beta yükleme

Tarayıcıda Apple’ın beta yazılım sayfasına gidin ve “Sign in”e dokunarak Apple kimliğinizle giriş yapın. iOS sekmesine gelin ve biraz aşağı inip Get Started bölümünde “Enroll your iOS device”a dokunun. Download profil butonuna dokunmadan önce iPhone’unuzun güncel yedeğini aldığınızdan emin olun. İzin Ver’e dokunarak profili indirin. Gerekirse telefonunuzu yeniden başlatın. Her zamanki gibi Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme’ye gidip indirmeyi başlatın.

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iOS 16 public beta yayınlandı: iPhone'lara nasıl yüklenir?