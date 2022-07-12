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    iOS 16 beta tüm kullanıcılar için indirilmeye açıldı

    Apple, iPhone 8 ve üzeri modeller için iOS 16 public beta sürümü yayınladı. Tanıtılan iOS 16 özelliklerinin yanı sıra, iOS 16 geliştirici betaları ile gelen yenilikleri şimdi deneyebilirsiniz.
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    iOS 16 public beta yayınlandı

    Apple, iOS 16 betayı tüm kullanıcılara açtı. iPhone 8 ve üzeri telefonlara iOS 16 yüklenebiliyor. iOS 16 beta yükleme adımlarını takip ederek siz de yeni iOS özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

    iOS 16 public beta yayınlandı

    Apple, iOS 16 ve iPadOS 16 sürümlerini geçtiğimiz ay Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıttı ve o zamandan beri geliştiriciler için birkaç güncelleme yayınlandı. Şimdi de beta programı tüm kullanıcılara açıldı.

    Uyumlu iPhone modellerinden birine sahipseniz, beta programına kaydettirerek cihazınızı her zaman güncellediğiniz şekilde iOS 16 "herkese açık" beta sürümünü indirebilirsiniz. Bu sonbaharda yayınlanacak iOS 16 final sürümüne kadar tüm beta sürümleri alabilir veya yükledikten sonra özelliklerini deneyip beğenmezseniz iOS 16 profili silerek kolayca betadan çıkabilirsiniz.

    iOS 16 özellikleri

    iOS 16, duvar kağıtları, saatler ve widget’larla özelleştirilebilen kilit ekranıyla geliyor. Bu, iOS 16’nın kilit özelliği olsa da yeni sürüm birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Tüm iOS 16 özelliklerine iOS 16 yenilikleri sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki, iOS 16 public beta nasıl yüklenir? Özellikler dikkatinizi çektiyse, aşağıdaki basit adımları izleyerek iOS 16 betayı iPhone’unuza yükleyebilirsiniz:

    5 adımda iOS 16 beta yükleme

    1. Tarayıcıda Apple’ın beta yazılım sayfasına gidin ve “Sign in”e dokunarak Apple kimliğinizle giriş yapın.
    2. iOS sekmesine gelin ve biraz aşağı inip Get Started bölümünde “Enroll your iOS device”a dokunun.
    3. Download profil butonuna dokunmadan önce iPhone’unuzun güncel yedeğini aldığınızdan emin olun.
    4. İzin Ver’e dokunarak profili indirin. Gerekirse telefonunuzu yeniden başlatın.
    5. Her zamanki gibi Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme’ye gidip indirmeyi başlatın.
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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