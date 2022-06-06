iOS 16'yı ilk siz deneyimleyin: iOS 16 Developer Beta çıktı! (İndir)

Apple, WWDC22 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 16'yı duyurdu. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte iOS 16 Developer Beta sürümü de yayınlandı.Peki iOS 16 Developer Beta nasıl yüklenir?
Öncelikle iPhone cihazınızın iOS 16 ile uyumlu olduğundan emin olmalınız. Bu çerçevede iPhone 8 ve sonrası tüm iPhone modellerinin iOS 16 ile uyumlu olduğunu belirtelim.
iOS 16 Developer Beta sürümünü yüklemeden önce mutlaka yedek almalısınız. Zira bu sürüm ilk geliştirici betası olduğu için birçok hata içerebilir ve veri kaybı yaşamanıza neden olabilir. Ardından aşağıdaki adımları izleyin.
4 adımda iOS 16 Developer Beta yükleme
- Öncelikle buraya tıklayarak, iOS 16 işletim sistemine ait geliştirici beta profilini indirmek üzere "iOS16 Download" sekmesindeki Download butonuna dokunmalısınız.
- Ardından iPhone'unuzun ayarlar uygulamasından profiller sekmesinden profili yükle seçeneğine basmalısınız.
- Geliştirici beta profili başarıyla yüklendikten sonra ekrana gelen yeniden başlat seçeneğine tıklayınız.
- iPhone'unuz yeniden başladıktan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 16 geliştirici betasını iPhone'unuza kurabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.