iOS 16'yı ilk siz deneyimleyin: iOS 16 Developer Beta çıktı! (İndir)

Tam Boyutta Gör

Apple, WWDC22 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 16'yı duyurdu. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte iOS 16 Developer Beta sürümü de yayınlandı.Peki iOS 16 Developer Beta nasıl yüklenir?

Öncelikle iPhone cihazınızın iOS 16 ile uyumlu olduğundan emin olmalınız. Bu çerçevede iPhone 8 ve sonrası tüm iPhone modellerinin iOS 16 ile uyumlu olduğunu belirtelim.

iOS 16 alacak cihazlar neler? İşte güncelleme alacak telefonlar 2 sa. önce eklendi

iOS 16 Developer Beta sürümünü yüklemeden önce mutlaka yedek almalısınız. Zira bu sürüm ilk geliştirici betası olduğu için birçok hata içerebilir ve veri kaybı yaşamanıza neden olabilir. Ardından aşağıdaki adımları izleyin.

4 adımda iOS 16 Developer Beta yükleme

Öncelikle buraya tıklayarak, iOS 16 işletim sistemine ait geliştirici beta profilini indirmek üzere "iOS16 Download" sekmesindeki Download butonuna dokunmalısınız. Ardından iPhone'unuzun ayarlar uygulamasından profiller sekmesinden profili yükle seçeneğine basmalısınız. Geliştirici beta profili başarıyla yüklendikten sonra ekrana gelen yeniden başlat seçeneğine tıklayınız. iPhone'unuz yeniden başladıktan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 16 geliştirici betasını iPhone'unuza kurabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 16 Dev Beta çıktı: iOS 16 Developer Beta nasıl yüklenir?