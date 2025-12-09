Google ve Apple iş birliği: Android ve iOS arasındaki geçiş kolaylaşıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google ile Apple, akıllı telefon kullanıcılarının Android ve iPhone arasında veri aktarımını çok daha sorunsuz yapabilmesi için yeni bir iş birliği başlattı. Her iki şirket de bu yeniliklerin doğrudan cihaz kurulum sürecine entegre edileceğini doğrularken, ilk adımlar yayımlanan Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) sürümünde görülmeye başlandı.

Bu özellikler tüm Pixel modellerinde aktif hale gelirken Apple tarafında aynı yeteneklerin yakında yayımlanacak iOS 26 geliştirici betasında test edilmeye başlanacağı belirtiliyor.

Uygulama kullanmaya son

Mevcut durumda kullanıcılar, Android’den iPhone’a geçişte Apple’ın Move to iOS uygulamasını, iPhone’dan Android’e geçişte ise Google’ın Android Switch aracını kullanıyor. Ancak şirketlerin ortak geliştirdiği yeni yöntemle bu iki ayrı uygulamaya ihtiyaç kalmayacak. Veri aktarımı, yeni bir Android ya da iPhone cihaz kurulumunda yerleşik bir seçenek olarak sunulacak ve böylece geçiş süreci tek adımda tamamlanabilecek.

Her iki platformun da üzerinde çalıştığı bu yeni sistemin en dikkat çekici yanı, mevcut çözümlerle aktarılamayan bazı veri türlerine de destek verecek olması. Ortaklık kapsamında veri aktarım kapsamı genişletiliyor ve kullanıcıların uzun süredir talep ettiği daha kapsamlı bir taşınabilirlik standardı hedefleniyor. Google, bu yeniliklerin Canary yapılarında test edildikten sonra Android Beta kanalına taşınacağını, final sürümün ise cihazdan cihaza değişen bir takvimle dağıtılacağını belirtiyor. Apple tarafında da aynı şekilde geliştirici betalarında süreç başlayacak ve nihai sürümde bitecek.

İki şirketten gelen bu hamlenin arkasında ise muhtemelen düzenleyici kuruluşlar var. Birçok ülke, teknoloji devlerinin kullanıcıları kendi platformlarında tutmaya yönelik uygulamalarını mercek altına almış durumda. Bu nedenle geçiş sürecini kolaylaştıracak adımlar, hem kullanıcı memnuniyeti hem de rekabetçi denge açısından kritik önem taşıyor.

