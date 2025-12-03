Giriş
    iOS 18'de kalan kullanıcılara Apple'dan uyarı: iOS 26.1'e güncelleyin

    Apple, iOS 18'de kalan iPhone kullanıcılarına ana güncelleme olarak iOS 26.1'i göstermeye başladı. Artık, Ayarlar açıldığında Yazılım Güncelleme ekranının en üstünde iOS 26.1 çıkıyor.

    Apple iOS 18'den iOS 26'ya geçmeyi öneriyor Tam Boyutta Gör
    iOS 26, Eylül ayında tüm kullanıcılara sunuldu ancak daha önce yalnızca Ayarlar'da ikincil bir güncelleme olarak mevcuttu ve iOS 18 sürümlerine öncelik veriliyordu. Apple artık kullanıcılar için yeni varsayılan güncelleme olarak iOS 26.1'i öneriyor.

    iOS 26.1 sürümü öneriliyor

    iOS 18.7'den iOS 26.1'e geçme tavsiye Tam Boyutta Gör
    Apple, eskiden büyük bir yeni iOS sürümü yayınladığında, bu sürüm hemen iPhone'un Ayarlar uygulamasında varsayılan güncelleme olarak gösterilirdi. Ancak son yıllarda şirket, büyük yazılım sürümlerinin dağıtımını yavaşlattı. Örneğin; Eylül ayında iOS 26 ve iOS 18.7 aynı gün yayınlandı.

    iPhone kullanıcıları, yazılım güncelleme ekranında iOS 18.7'nin öne çıkan bir şekilde yer aldığını gördü. iOS 26'nın alternatif bir güncelleme olduğunu belirten küçük bir başlık bulmak için aşağı kaydırmanız gerekiyordu. Ancak durum değişti. Apple artık daha fazla kişinin iOS 26'ya geçmesini istiyor gibi görünüyor.

    iOS 18.7.2 artık alternatif sürüm olarak gösteriliyor

    iPhone'un Yazılım Güncelleme ekranında artık iOS 26.1 öne çıkarken, iOS 18.7.2 "alternatif sürüm" statüsüne düşürüldü. Kullanıcılar artık Ayarlar uygulamasında yeni güncellemenin mevcut olduğunu belirten bir simge görüyor ancak güncelleme doğrudan kullanıcı eylemi olmadan yüklenmiyor. Büyük işletim sistemi yükseltmeleri için, kullanıcıların otomatik güncellemeler açık olsa bile yeni sürümü elle yüklemeleri gerekiyor.

    Apple, iOS 18'de kalma seçeneğini kaldırabilir

    Apple, kullanıcıları ‌iOS 26‌'ya yükseltmeye zorlayan seçeneği daha belirgin hale getirdikten sonra muhtemelen iOS 18'de kalma seçeneğini kaldıracak ve yeni yazılımı destekleyen cihazlarda mevcut olan tek yükseltme olarak ‌iOS 26‌'yı sunacak. Güvenlik güncellemelerini almak isteyen kullanıcıların ‌iOS 26‌'ya geçiş yapması gerekecek. Ancak Apple, ‌iOS 26‌'yı desteklemeyen cihazlar için iOS 18 güncellemeleri sağlamaya devam edecek.

    Apple, ‌iOS 26‌ benimsenme oranlarını henüz yayınlamadığından, kaç kişinin iOS 18’den iOS 26’ya geçiş yaptığı belirsiz. Apple genellikle iOS sayılarını yeni bir iOS sürümü yayınladıktan birkaç ay sonra güncelliyor. Ocak veya Şubat ayında iOS 26 yüklü cihaz sayısının açıklanması bekleniyor.

