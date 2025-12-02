iPhone'lar için yılın son güncellemesi iOS 26.2 yakında yayınlanacak: İşte gelecek yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.2’nin dördüncü ve muhtemelen son betasını bu hafta içinde yayınlayacak. iOS 26.2 güncellemesi, özellikle Apple’ın yerleşik iPhone uygulamalarına yeni özellikler getiriyor.

Apple, iOS 27 güncellemesinde performansa odaklanacak 1 hf. önce eklendi

iOS 26.2 ile gelecek yeni özellikler

Anımsatıcılar için alarm kurma

Kilit ekranında saatin şeffaflığını ayarlama

Tek seferlik AirDrop kodu oluşturma

Uyku Skoru aralıkları değişti

AirPods Canlı Çeviri

Anımsatıcılar için alarm kurma

Tam Boyutta Gör Anımsatıcılar, eskiden basit bir liste uygulamasıydı ancak Apple yıllar süren ilerlemenin ardından uygulamayı tam özellikli bir görev yöneticisine dönüştürdü. iOS 26.2, anımsatıcının belirli bitiş zamanı geldiğinde "Acil" olarak işaretlemenize imkan verecek. Bu, o anımsatıcının bitiş zamanı geldiğinde iPhone'unuzda alarm çalacağı anlamına geliyor. Sabah uyanma alarmınız gibi, yeni Anımsatıcılar alarmı da 9 dakika ertelenebiliyor.

Yeni alarm özelliği ayrıca, bir işi unutmamanız için Canlı Etkinlikler'i görsel bir uyarı olarak kullanıyor.

Kilit ekranında Liquid Glass ayarı

Tam Boyutta Gör iOS 26.2'de saatin görünümünü özelleştirmenize olanak tanıyan yeni bir Liquid Glass kaydırıcısı bulunuyor. “Glass" seçeneğini belirlediğinizde, yeni kaydırıcıyı kullanarak saati neredeyse tamamen şeffaf hale getirebiliyor veya daha mat bir görünüm kazandırabiliyorsunuz. Daha opak bir tasarım tercih ediyorsanız, saatin Liquid Glass görünümünü tamamen kapatan ayrı bir düğme de mevcut.

Tek seferlik AirDrop kodu

Tam Boyutta Gör iOS 26.2 güncellemesi, kişi listenizde olmayan biriyle paylaşabileceğiniz yeni AirDrop kodu alma seçeneği sunuyor. Kod, 30 günlük süre boyunca AirDrop erişimi sağlıyor. Bir kod oluşturduğunuzda, AirDrop'u birlikte kullanmayı planladığınız kişi bu kodu giriyor, böylece cihazlarınız birbiriyle iletişim kuruyor. AirDrop'u tamamen kapatma, AirDrop'u yalnızca kişilerle sınırlama veya AirDrop'u 10 dakikalığına herkes için açık hale getirme seçenekleri halihazırda mevcut. Kod tabanlı seçenek, yakınınızdaki herkes için AirDrop'u açmak zorunda kalmadan, kişi kartı oluşturmak istemediğiniz biriyle bağlantı kurmanıza olanak tanıyacak.

Yeni Uyku skoru aralıkları

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.2 ve watchOS 26.2'de Uyku Skoru’nun çalışma biçiminde değil, puanlama sisteminde değişiklikler yaptı. Apple, önceki en yüksek not olan "Mükemmel"in kalite değerlendirmesi gibi geldiğini tespit etti. Bu terimi, kullanıcıların uyku verileri hakkında daha objektif bir ifade olan "Çok Yüksek" ile değiştirmeyi tercih etti. Ayrıca, derecelendirme sistemi genel olarak daha yüksek not almayı biraz daha zorlaştıracak şekilde güncellendi.

Uyku Skoru hâlâ aynı üç ölçüme dayanıyor: Süre, Yatma Zamanı ve Kesintiler. Apple bunların nasıl hesaplandığı konusunda hiçbir değişiklik yapmadı. Süre 50 puan, yatma vakti 30 puan ve kesintiler (gece uyanma süresi) 20 puan değerinde. Sadece her puan için kullanılan ifadeyi revize etti.

Çok Düşük - 0-40 (önceden 0-29)

Düşük - 41-60 (önceden 30-49)

Orta - 61-80 (önceden 50-69)

Yüksek - 81-95 (önceden 70-89)

Çok Yüksek - 96-100 (önceden 90-100)

AirPods Canlı Çeviri (AB ülkeleri için)

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle AirPods’un Canlı Çeviri özelliğini Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara açacak. Canlı Çeviri, sizden farklı bir dil konuşan birini anlamanızı sağlayacak. Siri, AirPods'unuz aracılığıyla karşı tarafın söylediklerini kendi anlayacağınız bir dilde aktaracak. Bu özellik, bir görüşmedeki her iki katılımcı da AirPods'ta Canlı Çeviri kullanıyorsa en iyi şekilde çalışıyor. AirPods takmayan biriyle konuşuyorsanız, iPhone'unuzda karşı tarafın dilinde canlı bir transkripsiyon göreceksiniz. Canlı Çeviri, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip AirPods 4'te kullanılabiliyor.

iOS 26 ne zaman gelecek?

Tam Boyutta Gör Apple, iOS tarafında genellikle RC sürümden önce dört beta yayınladı. 2-4 Aralık arasında iOS 26.2’nin dördüncü beta, 8-11 Aralık arasında iOS 26.2 RC sürümünün yayınlanması bekleniyor. iOS 26.2 güncellemesi, 15-16 Aralık’ta iPhone’lara gelecek gibi görünüyor. Apple, final sürümüyle aynı RC sürümü biraz öne çekerse, iOS 26.2 yayın tarihi 11 Aralık olabilir.

iOS 18.2: 11 Aralık

iOS 17.2: 11 Aralık

iOS 16.2: 13 Aralık

iOS 15.2: 13 Aralık

iOS 14.2: 5 Kasım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.2 ne zaman gelecek, iPhone'lara ne yenilikler getirecek?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: