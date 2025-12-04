Giriş
    Apple'dan önemli ayrılık: Arayüz tasarım sorumlusu Alan Dye, Meta'ya geçti

    Apple’ın arayüz tasarım ekibinin başında olan Alan Dye, görevinden ayrılarak Meta’ya geçiyor. Dye, 31 Aralık'tan itibaren Meta'da "baş tasarım sorumlusu" pozisyonuna geçecek.

    Apple'dan önemli ayrılık: Arayüz tasarım sorumlusu Meta'ya geçti Tam Boyutta Gör
    2015’ten bu yana Apple’ın arayüz tasarım ekibinin başında olan Alan Dye, görevinden ayrılarak Meta’ya geçiyor. Dye, 31 Aralık'tan itibaren Meta'da "baş tasarım sorumlusu" pozisyonuna geçecek. Meta, bu görev için yeni bir tasarım stüdyosu kuruyor. Dye, donanım, yazılım ve yapay zeka entegrasyonu ile ilgili arayüzlerin tasarımından sorumlu olacak ve Meta’da CTO Andrew Bosworth’a bağlı olarak çalışacak.

    Yerine Steve Lemay geçecek

    Apple, Dye’ın yerine Steve Lemay’i getirecek. Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada, “Steve Lemay, 1999’dan bu yana Apple’daki tüm büyük arayüzlerin tasarımında kilit bir rol üstlendi. Her zaman olağanüstü bir mükemmeliyet standardı belirlemiş ve Apple’ın işbirliği ile yaratıcılık kültürünü en iyi şekilde yansıtmıştır” dedi. Eski COO Jeff Williams’ın yakın zamanda emekli olmasının ardından Apple’ın tasarım ekibi artık doğrudan Tim Cook’a rapor verecek.

    Alan Dye, Jony Ive’ın 2019’da ayrılmasından bu yana Apple ürünlerinin görünümü ve hissiyatının şekillenmesinde kilit bir rol oynuyordu. Şimdi ise bu uzmanlığını Meta’ya taşıyacak.

    Apple'da ayrılıklar sürüyor

    Dye’ın ayrılığı, Apple’daki son yönetim değişikliği ve son yıllarda şirketten ayrılan çok sayıdaki üst düzey tasarımcının bir yenisi olarak görülüyor. 2022'de şirketin endüstriyel tasarım bölümünün başkanı Evans Hankey ayrılıp Ive ile çalışmaya başlamıştı. Bu hafta ise Apple’ın yapay zeka şefi John Giannandrea’nın görevini bırakacağı açıkladı. Ayrıca, çip bölümünün başındaki Johnny Srouji’nin de şirketteki geleceğinin değerlendirildiği bildiriliyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-03/apple-design-executive-alan-dye-poached-by-meta-in-major-coup?embedded-checkout=true https://www.theverge.com/news/837654/apple-meta-alan-dye-designer
