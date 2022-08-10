iOS 16 ile geri gelen pil yüzdesi bazı iPhone modellerinde görünmüyor

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iOS 16'nın beşinci geliştirici betası ile Apple, 2017'de iPhone X'in piyasaya sürülmesinden bu yana en çok istenen özelliklerden birini geri getirdi: Pil yüzdesini durum çubuğunda görme özelliği. Görünüşe göre bu işlev tüm iPhone modellerinde çalışmıyor.

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Apple Geliştirici Forumlarındaki ve Reddit'teki gönderilere göre aşağıdaki modeller pil yüzdesi gösterimini destekliyor:

iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max

iPhone XS/iPhone XS Max

iPhone X

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iPhone 13 mini ve iPhone 12 mini ile iPhone 11 ve iPhone XR dahil olmak üzere çentikli diğer tüm iPhone modelleri pil yüzdesi göstergesini almadı.

Ancaka iOS 16 hala beta testinde olduğundan, Apple'ın bu özelliği tüm iPhone'larda uygulaması kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.

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iOS 16 ile geri gelen pil yüzdesi bazı iPhone modellerinde yok