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    iPhone 14'ün tanıtım tarihi ve fiyat listesi ortaya çıktı

    Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini tanıtmak için gün sayarken, son sızıntılar cihazların lansman ve satış tarihine ek olarak fiyatlarını da ortaya koyuyor.
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    iPhone 14'ün tanıtım tarihi ve fiyat listesi ortaya çıktı
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    Sızıntı kaynaklarından gelen son bilgilere göre Apple, iPhone 14 ve diğer cihazları tanıtacağı sonbahar lansmanının çekimlerine başladı. Etkinliğin tarihi 13 Eylül olacak.

    Apple'ın yol haritasına göre iPhone 14 serisi akıllı telefonlar 23 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Tanıtımın ardından kullanıcılar cihazları ön siparişle satın alabilecekler. Ayrıca yeni akıllı telefonların maliyeti de belli oldu. iPhone 14'ün standart versiyonunun fiyatı artmayacak ve 799 dolardan satışa sunulacak. Ancak kompakt mini versiyon, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini'ye olan düşük talep nedeniyle iPhone 14 serisinde yer almayacak.

    iPhone 14'ün tanıtım tarihi ve fiyat listesi ortaya çıktı
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    iPhone 14 Pro modellerinin fiyatı artacak

    Amiral gemisi iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin ise fiyatları artacak ve 1100 dolar ile 1200 dolar fiyatlandırmasıyla satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl bu iki cihaza denk gelen modeller 1000 dolar ve 1100 dolar fiyat etiketiyle raflara çıkmıştı. Tüm bunların, üretim maliyetlerinde önemli bir artışa neden olan yeni ekran, 48 MP kamera ve diğer bileşenlerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Apple, yeni ürünlerin maliyetini artırarak, olumlu bir finansal rapor için kârdan tasarruf etmeye çalışacak.

    iPhone 14'ün tanıtım tarihi ve fiyat listesi ortaya çıktı
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    Seride ayrıca iPhone 14 Max adlı bir modelin de yer alması bekleniyor ancak bu cihazla ilgili henüz diğer modeller kadar net bir bilgi mevcut değil.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 6 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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