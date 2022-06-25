Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 16 ile istenmeyen SMS’leri bildirmek kolaylaşıyor

    WWDC 2022 konferansı sonrası geliştiricilere betası açılan iOS 16 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. iOS 16 ile istenmeyen SMS’lere karşı önlemler artıyor.
    Oy Ver

    iOS 16 ile spam mesajları şikayet etmek kolaylaşıyor

    Apple, haziranın ayının başında düzenlediği WWDC 2022 etkinliği ile işletim sistemlerinin yeni versiyonunu duyurmuştu. Apple, konferansın ardından işletim sistemlerini geliştiriciler için beta olarak kullanıma sundu. Birkaç haftadır beta olarak denenen iOS 16 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. iOS 16 ile rahatsız edici mesajlar operatörünüze şikâyet edilebilecek.

    iOS 16, spam mesajları bildirmenize izin verecek

    Apple, geçtiğimiz yıllarda iMessage uygulamasına istenmeyen mesajları raporlama özelliğini getirmişti. Bu özellik iMessage, spam mesajların daha iyi tanınması için Apple’a rapor gönderiyordu. iOS 16’nın ikinci betası ile bu özellik, iMessage dışında SMS ve MMS mesajları için de kullanıma sunuluyor. Ayrıca artık spam olarak işaretlenen mesajların bilgileri, Apple dışında operatörünüze de yollanacak ve rahatsız edici numaraların size ulaşması zorlaşacak.

    Mesajların şikâyet edilmesi halinde gönderen numara engellenmeyecek ancak şikâyetiniz hem Apple hem de operatörünüzle paylaşılacak. Bu özelliğin şimdilik yalnızca ABD’deki seçili operatörlerde kullanıma sunulduğu belirtiliyor ancak iOS 16’nın stabil sürümü ile daha fazla ülkede kullanıma sunulabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız