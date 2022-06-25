iOS 16 ile istenmeyen SMS’leri bildirmek kolaylaşıyor

Apple, haziranın ayının başında düzenlediği WWDC 2022 etkinliği ile işletim sistemlerinin yeni versiyonunu duyurmuştu. Apple, konferansın ardından işletim sistemlerini geliştiriciler için beta olarak kullanıma sundu. Birkaç haftadır beta olarak denenen iOS 16 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. iOS 16 ile rahatsız edici mesajlar operatörünüze şikâyet edilebilecek.

iOS 16, spam mesajları bildirmenize izin verecek

Apple, geçtiğimiz yıllarda iMessage uygulamasına istenmeyen mesajları raporlama özelliğini getirmişti. Bu özellik iMessage, spam mesajların daha iyi tanınması için Apple’a rapor gönderiyordu. iOS 16’nın ikinci betası ile bu özellik, iMessage dışında SMS ve MMS mesajları için de kullanıma sunuluyor. Ayrıca artık spam olarak işaretlenen mesajların bilgileri, Apple dışında operatörünüze de yollanacak ve rahatsız edici numaraların size ulaşması zorlaşacak.

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Mesajların şikâyet edilmesi halinde gönderen numara engellenmeyecek ancak şikâyetiniz hem Apple hem de operatörünüzle paylaşılacak. Bu özelliğin şimdilik yalnızca ABD’deki seçili operatörlerde kullanıma sunulduğu belirtiliyor ancak iOS 16’nın stabil sürümü ile daha fazla ülkede kullanıma sunulabilir.

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iOS 16 ile spam mesajları şikayet etmek kolaylaşıyor