Poco F4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin bütçe ve performans odaklı markası Pocohpone, yeni üyesini tanıttı. 67W hızlı şarj desteği ile gelen Poco F4, F4 GT’nin oldukça gerisinde kalıyor ve özellikleriyle Poco F3’ü andırıyor. Ancak fiyat performans konusunda rekabetçi olacak cihaz, Android 12 işletim sistemi ile geliyor.
Poco F4 özellikleri ve fiyatı
- İşlemci: Snapdragon 870
- Ekran: 6.67” FHD+ 120Hz AMOLED
- Batarya ve şarj: 4500 mAh + 67W
- Kamera sistemi: 64MP OIS destekli ana kamera + 8MP geniş açılı kamera + 2MP makro kamera
- Ön kamera: 20MP ISOCELL
- RAM: 6 veya 8GB
- Fiyat: 6/128GB için 400 Euro, 8/256GB için 450 Euro
Poco F4, üst düzey amiral gemi cihazları ile yarışamasa da önceki nesile göre önemli iyileştirmeler sunuyor. 900nit parlaklık değeri sunan Poco F4, 67W şarj desteği ile 40 dakikanın altında tamamen şarj oluyor. Ayrıca 6GB ve 8GB RAM seçenekleri arasındaki minimal fiyat farkı da kullanıcıları mutlu edecektir. Android 12 ile gelecek cihaz için güncelleme takvimi ise açıklanmadı. Poco F4; ay ışığı gümüşü, gece siyahı ve nebula yeşili seçenekleri ile yakında seçili marketlerde satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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