Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26'nın yeni sorunu: Takvim uygulamasında arama çalışmıyor!

    iOS 26 güncellemesi, birçok iPhone kullanıcısını can sıkıcı bir hatayla karşı karşıya bıraktı. Son olarak, Takvim uygulamasında etkinlikleri hızlıca bulmak için kullanılan arama işlevi bozuldu.

    ios 26 takvim arama sorunu Tam Boyutta Gör
    iOS 26 güncellemesi, Liquid Glass tasarımına bağlı eğik simgeler, WiFi bağlantı sorunu, CarPlay sisteminde sorunlarla geldi. Şimdi de bazı iPhone kullanıcıları, Takvim uygulamasında geçmiş ve yaklaşan etkinliklere bakmak istediklerinde arama işlevinin çalışmadığını fark etti.

    Takvim etkinlikleri aramayla bulunamıyor

    Raporlar, sorunun iPhone 13 mini'den iPhone 17 Pro'ya kadar birçok iPhone modelini etkilediğini gösteriyor. Hata, ilk olarak iOS 26 beta testi sırasında ortaya çıktı ancak geçen haftaki genel sürümden bu yana şikayetler arttı.

    Kullanıcılar, Takvim’de etkinlik araması yaptıklarında etkinlik olsa bile sonuç alamadıklarını söylüyor. İlginç olarak bazı anahtar kelimeler çalışırken bazıları çalışmıyor.

    Bazı kullanıcılar Takvim’in arama işlevinde sorun yaşamadıklarını, Spotlight veya Siri üzerinden arama yapabildiklerini belirtiyor. Apple, sorunun farkında ve gelecekteki bir iOS güncellemesiyle çözülecek. Ancak, iOS 26.0.1 ile mi yoksa iOS 26.1 sürümüyle mi düzeltileceği kesin değil. Kullanıcılar tarafından paylaşılan geçici çözüm şöyle:

    1. iPhone’da Ayarlar’ı açın
    2. Uygulamalar - Takvim - Arama’ya gidin
    3. Her iki arama ayarını da kapatın
    4. Telefonu yeniden başlatın
    5. Arama ayarlarını yeniden etkinleştirin
    6. Arama dizininin yeniden oluşturulması için birkaç dakika bekleyin

    Birçok kişi, bu adımları uyguladıktan sonra Takvim aramasının tekrar çalışmaya başladığını ancak 20-30 dakika kadar sürebildiğini bildirdi. Bazı kullanıcılarda ise bu adımlar işe yaramadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burdur fethiye yolu nasıl saç köpüğü saç döker mi idm crack xetec vector v-350.6 göğsüme darbe aldım ağrıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum