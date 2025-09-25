iOS 26'nın yeni sorunu: Takvim uygulamasında arama çalışmıyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iOS 26 güncellemesi, Liquid Glass tasarımına bağlı eğik simgeler, WiFi bağlantı sorunu, CarPlay sisteminde sorunlarla geldi. Şimdi de bazı iPhone kullanıcıları, Takvim uygulamasında geçmiş ve yaklaşan etkinliklere bakmak istediklerinde arama işlevinin çalışmadığını fark etti.

Takvim etkinlikleri aramayla bulunamıyor

Raporlar, sorunun iPhone 13 mini'den iPhone 17 Pro'ya kadar birçok iPhone modelini etkilediğini gösteriyor. Hata, ilk olarak iOS 26 beta testi sırasında ortaya çıktı ancak geçen haftaki genel sürümden bu yana şikayetler arttı.

Kullanıcılar, Takvim’de etkinlik araması yaptıklarında etkinlik olsa bile sonuç alamadıklarını söylüyor. İlginç olarak bazı anahtar kelimeler çalışırken bazıları çalışmıyor.

Bazı kullanıcılar Takvim’in arama işlevinde sorun yaşamadıklarını, Spotlight veya Siri üzerinden arama yapabildiklerini belirtiyor. Apple, sorunun farkında ve gelecekteki bir iOS güncellemesiyle çözülecek. Ancak, iOS 26.0.1 ile mi yoksa iOS 26.1 sürümüyle mi düzeltileceği kesin değil. Kullanıcılar tarafından paylaşılan geçici çözüm şöyle:

iPhone’da Ayarlar’ı açın Uygulamalar - Takvim - Arama’ya gidin Her iki arama ayarını da kapatın Telefonu yeniden başlatın Arama ayarlarını yeniden etkinleştirin Arama dizininin yeniden oluşturulması için birkaç dakika bekleyin

Birçok kişi, bu adımları uyguladıktan sonra Takvim aramasının tekrar çalışmaya başladığını ancak 20-30 dakika kadar sürebildiğini bildirdi. Bazı kullanıcılarda ise bu adımlar işe yaramadı.

