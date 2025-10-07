iOS 26.1'de iPhone alarmını kapatmak daha zor olacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26'da alarm ekranını eskisinden çok daha büyük düğmelerle yeniden tasarladı. iOS 26.1 güncellemesi, başka bir değişiklik getiriyor. Geliştiriciler için yayınlanan iOS 26.1 Beta 2 sürümünde alarmı kapatmak için yeni "Durdurmak için kaydırın" hareketi eklendi.

iOS 26.1'de alarm değişikliği: "Durdurmak için kaydırın"

iOS 26.1 beta 2’de bir alarmı durdurmak için basit dokunma hareketi yerine kaydırma hareketi gerekiyor. Alarmı dokunarak erteleyebiliyorsunuz ancak tamamen kapatmak istiyorsanız kaydırma hareketi yapmanız gerekiyor.

Alarmı durdurmak için dokunma yerine kaydırma hareketinin getirilmesi, uykuluyken farkında olmadan alarmı kapatan kişilere yardımcı olacak. iOS 26'nın mevcut sürümünde Ertele yerine yanlışlıkla Durdur'a dokunmak kolay ancak artık sabahları iPhone'unuza körü körüne dokunursanız alarmınızı tamamen devre dışı bırakamayacaksınız.

Yeni “Durdurmak için Kaydırın” düğmesi, Ertele ve Durdur düğmeleri kadar büyük. iOS 18'de Erteleme ve Durdurma düğmeleri çok daha küçüktü ve aralarında bir mesafe vardı, alarmı durdurmak zordu. Yeni hareket, klasik iPhone hareketi (Kilidi açmak için kaydırın) gibi çalıştığından, uzun süredir iPhone kullanan birçok kişi buna alışmakta zorluk çekmeyecektir.

