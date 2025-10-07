iOS 26.1'de iPhone alarmını kapatmak daha zor olacak

iOS 26.1'de alarm değişikliği: "Durdurmak için kaydırın"
iOS 26.1 beta 2’de bir alarmı durdurmak için basit dokunma hareketi yerine kaydırma hareketi gerekiyor. Alarmı dokunarak erteleyebiliyorsunuz ancak tamamen kapatmak istiyorsanız kaydırma hareketi yapmanız gerekiyor.
Alarmı durdurmak için dokunma yerine kaydırma hareketinin getirilmesi, uykuluyken farkında olmadan alarmı kapatan kişilere yardımcı olacak. iOS 26'nın mevcut sürümünde Ertele yerine yanlışlıkla Durdur'a dokunmak kolay ancak artık sabahları iPhone'unuza körü körüne dokunursanız alarmınızı tamamen devre dışı bırakamayacaksınız.
Yeni "Durdurmak için Kaydırın" düğmesi, Ertele ve Durdur düğmeleri kadar büyük. iOS 18'de Erteleme ve Durdurma düğmeleri çok daha küçüktü ve aralarında bir mesafe vardı, alarmı durdurmak zordu. Yeni hareket, klasik iPhone hareketi (Kilidi açmak için kaydırın) gibi çalıştığından, uzun süredir iPhone kullanan birçok kişi buna alışmakta zorluk çekmeyecektir.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...