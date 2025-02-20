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    iOS 18.4 güncellemesi Siri'ye çağ atlatacak

    Apple, iPhone 16e tanıtımının ardından iOS 18 sayfasını güncelledi ve iOS 18.4 sürümün Nisan başında geleceği belli oldu. Güncelleme, Siri için yeni Apple Intelligence özellikleri getiriyor.
    ios 18.4 ne zaman gelecek yenilikleri ne olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 16e'nin tanıtılmasının ardından Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia sayfalarını güncelledi. iPhone, iPad ve Mac’ler için bir sonraki güncellemenin ne zaman geleceğine dair net bir tarih paylaşılmasa da zaman aralığı belli oldu.

    iOS 18.4 güncellemesi Nisan'da yayınlanacak

    iOS 18.4 ile birlikte iPadOS 18.4, ‌macOS Sequoia‌ 15.4, yeni Apple Intelligence özellikleriyle Nisan ayı başında geliyor. iOS 18.4'ün Siri’ye kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve uygulama içi eylemler gibi yeni Apple Intelligence özellikleri getirmesi bekleniyor.

    iOS 18.4 ile Siri'ye gelecek yeni yapay zeka özellikleri

    Apple Intelligence tarafından sağlanan cihaz içi anlamsal dizinle Siri, e-postaları, mesajları, fotoğrafları, takvim etkinliklerini, dosyaları ve daha fazlasını anlayabilecek. Kişisel sorulara yanıtlar sağlayabiliyor. Örneğin, arkadaşınızın geçen hafta size attığı bir mesajı bulabilecek veya bir fotoğraftan bilgileri çıkarabilecek.

    Apple Intelligence, Siri’yi ekran farkındalığı ile güçlendiriyor. Siri, ekranınızdakileri anlayabilecek ve gerekli işlemleri yapabilecek. Bir arkadaşınız size yeni adresini mesajla gönderdiğinde “Bu adresi kişi kartına ekle” dediğinizde Siri hemen yapacak.

    Siri, hem Apple’ın uygulamaları hem de üçüncü parti uygulamalarda sizin adınıza yüzlerce yeni eylem gerçekleştirebilecek. Bir fotoğrafı düzenlerken, "Bu fotoğrafı daha sıcak yap" dediğinizde Siri, Fotoğraflar uygulamasını kullanarak gerekli düzenlemeyi yapacak. Siri ayrıca uygulamalar arasında da eylem gerçekleştirebilecek. Yani o fotoğrafı düzenlemeyi bitirdikten sonra, "Bunu notuma ekle" dediğinizde Siri, görevi tamamlamak için Fotoğraflar uygulamasından sorunsuz bir şekilde geçiş yapacak.

    iOS 18.4, Apple Intelligence için yeni dil seçenekleriyle geliyor

    Apple, Nisan güncellemesiyle ‌Apple Intelligence‌'ı Çince (Basitleştirilmiş), İngilizce (Hindistan, Singapur), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca dil desteğiyle kullanıma sunmayı planlıyor. Apple Intelligence Türkiye’de Türkçe ne zaman kullanılacak belli değil.

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