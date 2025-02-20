iOS 18.4 güncellemesi Siri'ye çağ atlatacak

- iOS 18.4 güncellemesi Nisan'da yayınlanacak
- iOS 18.4 ile Siri'ye gelecek yeni yapay zeka özellikleri
- iOS 18.4, Apple Intelligence için yeni dil seçenekleriyle geliyor
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iOS 18.4 güncellemesi Nisan'da yayınlanacak
iOS 18.4 ile birlikte iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, yeni Apple Intelligence özellikleriyle Nisan ayı başında geliyor. iOS 18.4'ün Siri’ye kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve uygulama içi eylemler gibi yeni Apple Intelligence özellikleri getirmesi bekleniyor.
iOS 18.4 ile Siri'ye gelecek yeni yapay zeka özellikleri
Apple Intelligence tarafından sağlanan cihaz içi anlamsal dizinle Siri, e-postaları, mesajları, fotoğrafları, takvim etkinliklerini, dosyaları ve daha fazlasını anlayabilecek. Kişisel sorulara yanıtlar sağlayabiliyor. Örneğin, arkadaşınızın geçen hafta size attığı bir mesajı bulabilecek veya bir fotoğraftan bilgileri çıkarabilecek.
Apple Intelligence, Siri’yi ekran farkındalığı ile güçlendiriyor. Siri, ekranınızdakileri anlayabilecek ve gerekli işlemleri yapabilecek. Bir arkadaşınız size yeni adresini mesajla gönderdiğinde “Bu adresi kişi kartına ekle” dediğinizde Siri hemen yapacak.
Siri, hem Apple’ın uygulamaları hem de üçüncü parti uygulamalarda sizin adınıza yüzlerce yeni eylem gerçekleştirebilecek. Bir fotoğrafı düzenlerken, "Bu fotoğrafı daha sıcak yap" dediğinizde Siri, Fotoğraflar uygulamasını kullanarak gerekli düzenlemeyi yapacak. Siri ayrıca uygulamalar arasında da eylem gerçekleştirebilecek. Yani o fotoğrafı düzenlemeyi bitirdikten sonra, "Bunu notuma ekle" dediğinizde Siri, görevi tamamlamak için Fotoğraflar uygulamasından sorunsuz bir şekilde geçiş yapacak.
iOS 18.4, Apple Intelligence için yeni dil seçenekleriyle geliyor
Apple, Nisan güncellemesiyle Apple Intelligence'ı Çince (Basitleştirilmiş), İngilizce (Hindistan, Singapur), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca dil desteğiyle kullanıma sunmayı planlıyor. Apple Intelligence Türkiye’de Türkçe ne zaman kullanılacak belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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