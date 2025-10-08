Giriş
    iOS 26.1 güncellemesi iPhone'lara neler getirecek?

    Apple, geliştiricilerin ardından tüm kullanıcılar için iOS 26.1 beta 2 sürümünü yayınladı. iOS 26.1 güncellemesi, Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği getiriyor ancak bununla sınırlı değil.

    iOS 26.1 güncellemesiyle iPhone'a gelecek yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olacak olan iOS 26.1'in beta testini gerçekleştiriyor. Güncelleme, yeni Siri sürümünü getirmeyecek ancak kullanışlı yeni özellikler ve arayüz değişiklikleri içeriyor.

    Apple Intelligence Türkçe dil desteği kazanıyor

    Apple Intelligence Türkçe iOS 26.1 Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1 güncellemesiyle Apple Intelligence Türkçe olarak kullanılabilecek. Yazma araçları, ChatGPT’den güç alan Siri, Apple Mail uygulamasında kategoriler ve özetler, bildirim özetleri, ekran görüntüsünde yapay zekayla arama, Playground ve fazlasını getiren Apple Intelligence yapay zeka özellikleri artık Türkçe dilde kullanılabilir olacak. Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve daha yeni model gerektiriyor.

    AirPods Canlı Çeviri özelliği için yeni diller

    AirPods Canlı Çeviri diller iOS 26.1 Tam Boyutta Gör
    iOS 26’da Canlı Çeviri özelliği, başka bir dili anlamanıza ve AirPods ile doğal bir şekilde konuşarak iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. AirPods’u olmayan kişilerle iletişim kurduğunuzda ise iPhone’u yatay çevirerek çevirileri canlı olarak yazılı şekilde görebiliyorsunuz. AirPods’taki Canlı Çeviri özelliği, Almanca, Fransızca, Portekizce, İngilizce, İspanyolca, Çince, Korece, İtalyanca ve Japonca dillerinde kullanılabiliyor. Apple Intelligence destekli bir özellik olduğundan iPhone 15 Pro ve üzeri cihaz gerektiriyor. AirPods 4 (ANC), AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 kulaklıkta destekleniyor.

    Yeni Alarm ekranı

    iOS 26.1 alarm ekranı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26'da alarm ekranını yeniden tasarladı; düğmeler eskisinden çok daha büyük hale getirildi. iOS 26.1 güncellemesi, başka bir değişiklik getiriyor. Saat uygulamasından ayarladığınız alarmları kapatmak için artık dokunmanız yeterli olmayacak, kaydırmanız gerekecek. Yeni “Durdurmak için kaydırın” düğmesi, alarmların yanlışlıkla kapatılması sorununu da çözecek.

    Apple Müzik'te kaydırarak şarkı değiştirme

    iOS 26.1 Apple Music kaydırarak şarkı geçme Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1 güncellemesiyle Apple Music'te şarkılar arasında geçiş yapmak için düğmeler yerine kaydırma hareketini kullanacaksınız. Şarkı adının listelendiği yerin üzerinde parmağınızı kaydırmanız yeterli; bir sonraki şarkıya veya önceki şarkıya geri dönebilirsiniz.

    Fitness uygulamasında özel antrenman oluşturma

    iOS 26.1 Fitness uygulaması Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1 ile iPhone’daki Fitness uygulamasında özel antrenmanlar oluşturabiliyorsunuz. Antrenman türü, tahmini aktif kalori, efor, süre ve başlangıç ​​saati seçenekleri mevcut.

    Diğer ufak değişiklikler

    iOS 26.1, ufak görsel değişiklikler de getiriyor. Apple, Ayarlar uygulamasındaki simgelerin ve metinlerin hizalamasını değiştirdi. Yazılar artık sola hizalı. Ana ekrandaki bir klasöre dokunduğunuzda da klasörün adı ortaya hizalanmak yerine sola hizalanıyor.

    Telefon tuş takımı artık Liquid Glass tasarımına sahip.

    Fotoğraflar uygulamasında videolar arasında gezinmek için kullanılan kaydırıcı güncellendi. Gezinme çubuğu ayrıca, açık renkli arka planlarda daha kolay görülebilmesini sağlayan biraz daha mat bir görünüme sahip. Seçtiğiniz birden fazla fotoğrafı yönetme arayüzü biraz değişti; slayt olarak oynat, favorilere ekle ve gizle artık menünün en üstünde.

    Safari'deki sekme çubuğu artık daha geniş, kenarlarda daha az boşluk kalıyor. Ayarlar uygulamasının Gizlilik ve Güvenlik bölümünde artık güvenlik iyileştirmelerini otomatik olarak indirip yüklemek için bir düğme bulunuyor. Ayarlar uygulamasının Ekran bölümünde artık iOS 18 duvar kağıdı yerine iOS 26 temalı duvar kağıdı bulunuyor.

    iOS 26.1 ne zaman çıkacak?

    Apple’ın iOS 26.1 güncellemesini Ekim ayı sonunda yayınlaması bekleniyor.

