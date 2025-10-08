iOS 26.1 güncellemesi iPhone'lara neler getirecek?

iOS 26.1, ufak görsel değişiklikler de getiriyor. Apple, Ayarlar uygulamasındaki simgelerin ve metinlerin hizalamasını değiştirdi. Yazılar artık sola hizalı. Ana ekrandaki bir klasöre dokunduğunuzda da klasörün adı ortaya hizalanmak yerine sola hizalanıyor.
Telefon tuş takımı artık Liquid Glass tasarımına sahip.
Fotoğraflar uygulamasında videolar arasında gezinmek için kullanılan kaydırıcı güncellendi. Gezinme çubuğu ayrıca, açık renkli arka planlarda daha kolay görülebilmesini sağlayan biraz daha mat bir görünüme sahip. Seçtiğiniz birden fazla fotoğrafı yönetme arayüzü biraz değişti; slayt olarak oynat, favorilere ekle ve gizle artık menünün en üstünde.
Safari'deki sekme çubuğu artık daha geniş, kenarlarda daha az boşluk kalıyor. Ayarlar uygulamasının Gizlilik ve Güvenlik bölümünde artık güvenlik iyileştirmelerini otomatik olarak indirip yüklemek için bir düğme bulunuyor. Ayarlar uygulamasının Ekran bölümünde artık iOS 18 duvar kağıdı yerine iOS 26 temalı duvar kağıdı bulunuyor.
iOS 26.1 ne zaman çıkacak?
Apple’ın iOS 26.1 güncellemesini Ekim ayı sonunda yayınlaması bekleniyor.