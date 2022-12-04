Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16 güncellemesi ile bildirim düzenini değiştirdi. Yeni düzenle bildirimlere erişmek kolaylaştı ancak eski bildirimlerin gözden kaçırılması durumu ortaya çıktı. En son 16.2 beta sürümünde bu sorun çözülmüşe benziyor.

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Eski bildirimleri görüntülemek kolaylaşıyor

iOS 16’nın mevcut sürümünde, eski bildirimler iOS 15’te olduğu gibi Bildirim Merkezi’nde görünmüyor. Eski bildirimleri görmek için ekranın ortasından yukarı kaydırmak gerekiyor. Başka bir deyişle, yeni bildirim geldiğinde, kullanıcı iPhone’un kilidini açıp kapattığında iOS, bu hareketi eski bildirim olarak kabul ediyor ve Bildirim Merkezi’nde gizliyor. Aralarında önemli bildirimlerin de olduğu bildirimler gözden kaçmış oluyor.

iOS 16.2 beta 4 sürümünde, ekranının ortasından yukarı kaydırılmadığı sürece kilit ekranı eski bildirimleri gizlemeye devam ediyor. Ancak iPhone’un kilidi açıksa ekranın üstünden aşağı kaydırılarak ulaşılabilen Bildirim Merkezi’nde eski bildirimler görülebiliyor.

iOS 16.2 ile gelecek yenilikler

Apple’ın iOS 16.2 güncellemesini iPhone’lara 12 Aralık’ta vermesi bekleniyor. Birlikte çalışılabilen beyaz tahta uygulaması Freeform, Sahne Yöneticisi için harici ekran desteği, yeni Always on display için duvar kağıdı ve bildirimleri kapatma, kilit ekranı için iki yeni widget (uyku ve ilaç), Hindistan’da 5G desteği, hava durumu uygulamasında Haberler, iOS 16.2 ile gelecek yenilikler arasında.

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iOS 16.2 ile eski bildirimler artık gizlenmeyecek