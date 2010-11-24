iOs 4.2 sonrasında iPod Touch ve iPhone'larda ortaya çıkan sorun için çözüm yolu bulundu.

Apple'ın bu hafta başında yayınladığı iOS 4.2, iPhone ve iPod Touch'larda içeriğin görüntülenmemesi hatasına yol açmıştı. Ciddi sayıdaki kullanıcı tarafından da onaylanan hata, iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının iPod özelliği için cihazlarına attığı şarkıların görüntülenemeyip, erişilememesi hatasını ortaya çıkarmıştı.Ancak müzikler cihaz iTunes'a bağlandığında görünüyor. Bu sorunla ilgili oldukça basit bir çözüm ortaya çıktı.

iOS 4.2 sonrasında ortaya çıkan bu hatanın çözümü için aşağıdaki adımları sırasıyla yapmanız yeterli olacaktır.

Cihazınızı USB yoluyla iTunes'a bağlayın.

iTunes, cihazınızda kayıtlı olan müzikleri görüntüleyecek

Cihazınızda bulunan parçalardan birini çalmaya başlayın.

Sync butonu aktif hala gelecek

Cihazınızı eşleştirin ve işlemi tamamlayın.