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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOs 4.2 sonrasında iPod Touch ve iPhone'larda ortaya çıkan sorun için çözüm yolu bulundu

iOs 4.2 sonrasında iPod Touch ve iPhone'larda ortaya çıkan sorun için çözüm yolu bulundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPod / iPod Touch
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın bu hafta başında yayınladığı iOS 4.2, iPhone ve iPod Touch'larda içeriğin görüntülenmemesi hatasına yol açmıştı. Ciddi sayıdaki kullanıcı tarafından da onaylanan hata, iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının iPod özelliği için cihazlarına attığı şarkıların görüntülenemeyip, erişilememesi hatasını ortaya çıkarmıştı.Ancak müzikler cihaz iTunes'a bağlandığında görünüyor. Bu sorunla ilgili oldukça basit bir çözüm ortaya çıktı.

iOS 4.2 sonrasında ortaya çıkan bu hatanın çözümü için aşağıdaki adımları sırasıyla yapmanız yeterli olacaktır.

Cihazınızı USB yoluyla iTunes'a bağlayın.

iTunes, cihazınızda kayıtlı olan müzikleri görüntüleyecek

Cihazınızda bulunan parçalardan birini çalmaya başlayın.

Sync butonu aktif hala gelecek

Cihazınızı eşleştirin ve işlemi tamamlayın.


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sissente 8 yıl
o kadar güncelleme yaptılar. şu calllog ları hala tek tek silemiyoruz. yuh diyorum....
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Ruoja 8 yıl
apple gibi firmaya yakışmayan bir hata ama ben ipt 4g kullanıyorum hiç bi sorun ile karşılaşmadım
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siyahtemas 9 yıl
ip4 maalesef sorunlu bir cihaz oldu... 1 senedir bekliyordum, şimdi de sorunsuz neslini bekliyorum. Çok ayıp etti Apple...
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sericik 9 yıl
İyiki laf etmiyorlar
bırakın onu gerçekte olmayan sorunlar buluyorlar
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TR_001 9 yıl
Yakında 4.3 ün de çıkacak olması zaten bu güncellemenin bekleneni veremediğini gstermiyormu sizlerede ?
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CodeMachine 9 yıl
Aynı hatayı başka firmalar yapsa ortalık yıkılır ama anten sorunu başta olmak üzere ciddi hatalar yapan apple nedense hiçbir Allah'ın kulu laf etmiyor ve hala övülüyor.
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omer.f 9 yıl
Karizmatik bir şirket çünkü.
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metinTasci 9 yıl
CodeMachine

Aynı hatayı başka firmalar yapsa ortalık yıkılır ama anten sorunu başta olmak üzere ciddi hatalar yapan apple nedense hiçbir Allah'ın kulu laf etmiyor ve hala övülüyor.


baska firmalar 2-3 yazılım yapıp bıraktıgı ıcın dogal olarak hatalar iyice anlasılıyo 5800 vs ama bız gıdıp de onların forumlarına gereksız gereksız yazılar yazmıyoruz. Kullananlar memnunda siz neden değilsiniz ?

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