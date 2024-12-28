Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hackerların yeni hedefi Chrome uzantıları: Bazı uzantılar ele geçirildi

    Uzmanlara göre bilgisayar korsanları birkaç farklı şirketin Chrome tarayıcı uzantılarını ele geçirdi. Mağdurlar arasında veri koruma şirketi olan Cyberhaven da bulunuyor.
    Hackerlar bazı Chrome uzantılarını ele geçirdi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde gerçekleşen bir dizi siber saldırı Google Chrome uzantılarını hedefine aldı. Aktarılanlara göre hackerlar, kullanıcılardan hassas bilgileri çalan bir kod enjekte eden bir saldırıda en az beş Chrome uzantısını ele geçirmeyi başardı. Uzmanlara göre saldırılar en azından Aralık ortasına kadar uzanıyor. Etkilenen mağdurlar arasında veri koruma şirketi olan Cyberhaven da bulunuyor.

    Cyberhaven Noel arifesinde uzantılarının saldırıya uğradığını doğruladı. Reuters’a yaptığı açıklamada Cyberhaven, bu saldırının Chrome uzantısı geliştiricilerini hedef alan daha geniş bir kampanyanın parçası olduğunu belirtti. Ayrıca şirket, federal kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduğunu ve olayın aydınlatılması için çalıştığını ekledi.

    Saldırılar rastgele yapıldı

    Cyberhaven'ın müşterileri arasında Snowflake, Motorola, Canon, Reddit, AmeriHealth, Cooley, IVP, Navan, DBS, Upstart ve Kirkland & Ellis yer alıyor. Cyberhaven, Chrome uzantısını müşterilerinin web tabanlı uygulamalarındaki veri akışını izlemek ve güvenliğini sağlamak için kullanıyordu. Saldırganların Cyberhaven uzantısının değiştirilmiş yeni sürümünü yüklediği tespit edilirken firma, bu zararlı sürümün kaldırıldığını ve güvenilir sürümün Chrome mağazasına yüklendiğini doğruladı. Firma, kullanıcılarının şifrelerini yenilemeleri gerektiğini tavsiye etti.

    Austin, Texas merkezli Nudge Security’nin kurucularından Jaime Blasco, Cyberhaven’in yanı sıra yapay zeka ve sanal özel ağlarla (VPN) ilgili uzantıların da aynı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiğini ifade etti. Blasco, saldırıların rastgele olduğunu düşündüğünü belirterek, “Bunun Cyberhaven'ı hedef almadığından neredeyse eminim. Tahmin etmem gerekirse, bu rastgele yapılmış bir şey.” dedi. Saldırganların mümkün olduğunca fazla hassas veriyi toplamayı amaçladıkları belirtildi. İlk etapta tespit edilen uzantılar arasında Internxt VPN, VPNCity, Uvoice ve ParrotTalks’un olduğu aktarıldı.

    Öte yandan saldırının coğrafi kapsamı henüz tam olarak netleşmedi. Ancak tarayıcı uzantılarının hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için önemli işlevler sunduğu göz önüne alındığında, bu tür saldırılar büyük bir tehdit oluşturuyor. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), olayla ilgili soruları şirketlere yönlendirirken, Chrome tarayıcısının geliştiricisi Alphabet’ten henüz bir açıklama gelmedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    artık dua etmek istemiyorum söz nişan organizasyon işi yapmak kedi 10 gün evde yalnız kalır mi oceral sprey kullanıcı yorumları yeşil antifriz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız