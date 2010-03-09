iPad'in tanıtım filmine HP ve Adobe'den yanıt: Flash odaklı Slate videosu

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Oscar ödül törenlerinde iPad için hazırladığı ilk reklam filmini servise veren Apple'ı takiben, HP tanıtımı Steve Ballmer tarafından yapılan Windows 7 tabanlı yeni tablet bilgisayarı Slate için Adobe ile birlikte hazırladığı tanıtım filmini yayınladı. 5 dakika 26 saniye uzunluğundaki tanıtım filminde, Slate'in Flash desteğine yoğunlaşan HP ve Adobe, Apple iPad'in desteklemediği Flash desteğinin önemini vuruguluyorlar.

Zengin içerikli internet uygulamalarında endüstri standardı olarak pazarın çok büyük bir kısmını kontrol eden Adobe Flash teknolojisi, Apple tepe yöneticisi Steve Jobs tarafından aşırı kaynak tüketen, sistem çökmelerine sebebiyet veren sonucunda ölmekte olan bir çözüm olarak tanımlanıyor. Ancak HP ve Adobe bunun aksini düşünüyor ve en büyük 100 sitenin 85'i ve tüm sitelerin %75'inde Flash kullanıldığını belirtiyorlar.

Flash tabanlı video, oyun ve çeşitli internet uygulamalarına destek veren Slate ile HP ve Adobe ikilisi yanlarına Microsoft'u da alarak Apple'a ve yeni tableti iPad'e meydan okuyorlar.

İşte HP Slate videosu (Youtube üzerinden);