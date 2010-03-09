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iPad'in tanıtım filmine HP ve Adobe'den yanıt: Flash odaklı Slate videosu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad'in tanıtım filmine HP ve Adobe'den yanıt: Flash odaklı Slate videosu
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Oscar ödül törenlerinde iPad için hazırladığı ilk reklam filmini servise veren Apple'ı takiben, HP tanıtımı Steve Ballmer tarafından yapılan Windows 7 tabanlı yeni tablet bilgisayarı Slate için Adobe ile birlikte hazırladığı tanıtım filmini yayınladı. 5 dakika 26 saniye uzunluğundaki tanıtım filminde, Slate'in Flash desteğine yoğunlaşan HP ve Adobe, Apple iPad'in desteklemediği Flash desteğinin önemini vuruguluyorlar.

Zengin içerikli internet uygulamalarında endüstri standardı olarak pazarın çok büyük bir kısmını kontrol eden Adobe Flash teknolojisi, Apple tepe yöneticisi Steve Jobs tarafından aşırı kaynak tüketen, sistem çökmelerine sebebiyet veren sonucunda ölmekte olan bir çözüm olarak tanımlanıyor. Ancak HP ve Adobe bunun aksini düşünüyor ve en büyük 100 sitenin 85'i ve tüm sitelerin %75'inde Flash kullanıldığını belirtiyorlar.

Flash tabanlı video, oyun ve çeşitli internet uygulamalarına destek veren Slate ile HP ve Adobe ikilisi yanlarına Microsoft'u da alarak Apple'a ve yeni tableti iPad'e meydan okuyorlar.

İşte HP Slate videosu (Youtube üzerinden);


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AYIBOGAN 8 yıl
Adobe nin savunmaya geçmesi ve farklı açıklamalarda bulunması açıklamalarında istatistik bilgileri kullanmaları HTML-5 den az da olsa çekindikleri görülüyor.
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catador 8 yıl
kaç ay oldu hala göremedik şu aleti
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VoodooRush 8 yıl
Neden tasarımı iPhone 4'e bu kadar benziyor bu aletin? Bayağı uzun zamandır adı geçiyor bu aletin satışı ne zaman başlayacak fiyatı ne olacak? Bir de SüngerBob oyununda nedense bir takılma var gibi geldi bana.
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broodofqueen 9 yıl
iPad konusunda her türlü eleştiriye varım. Evet kesinlikle iri kıyım bir iPhone'dan başka birşey değil. Ama oncxa eksiğini bırakıp sadece flash'dan vurmaya çalışmak acemilik
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speedman 8 yıl

broodofqueen

iPad konusunda her türlü eleştiriye varım. Evet kesinlikle iri kıyım bir iPhone'dan başka birşey değil.


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DH Misafiri 9 yıl
Aslında az bile abartıyolar Sadece flash formatında yapılmış milyonlarca web uygulaması var i-phone ve i-touch için dediğin doğru olabilir sonuçta biri cep telefonu biri multimedia player ben kendim touch sahibiyim ve halen almak isteyen arkadaşlara öve öve bitiremiyorum ama i-pad gibi bir cihaza 5 kuruş para vermem.Çünkü alet internete girmek için yapılmış ve internetteki en önemli teknolojilerden birini desteklemiyor.
Ben kendim fotograf ile uğraşıyorum yanımda eşşek kadar bi i-pad gezdiricem ve çektiğim fotografları ipadde göremicem neden kart okuyucu koymamış sevgili apple iphone ve touch ne kadar iyi bir cihazsa pad okadar kötü bir cihaz kanımca
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