iPad'in uluslararası satışı ertelendi

Amerika satışı kısa bir süre önce başlayan iPad'in uluslararası lansmanı ertelendi. Başta Avrupa olmak üzere Amerika dışındaki diğer pazarlarda Nisan sonu gibi satışa çıkması beklenen iPad'in bir aylık bir öteleme ile Mayıs sonuna ertelendiği bildirildi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ertelemenin arkasındaki neden; iPad'in Amerika pazarında yoğun ilgi görmesi. Uluslararası satış fiyatlarının 10 Mayıs'ta açıklanması beklenen iPad'in takip eden günlerde ön-sipariş çıkması ve hemen ardından satışa sunulması bekleniyor.