iPad'in uluslararası satışı ertelendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika satışı kısa bir süre önce başlayan iPad'in uluslararası lansmanı ertelendi. Başta Avrupa olmak üzere Amerika dışındaki diğer pazarlarda Nisan sonu gibi satışa çıkması beklenen iPad'in bir aylık bir öteleme ile Mayıs sonuna ertelendiği bildirildi.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ertelemenin arkasındaki neden; iPad'in Amerika pazarında yoğun ilgi görmesi. Uluslararası satış fiyatlarının 10 Mayıs'ta açıklanması beklenen iPad'in takip eden günlerde ön-sipariş çıkması ve hemen ardından satışa sunulması bekleniyor.
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Öyle bir alinir ki ! yeter ki abd fiyatlarindan satilsin , ne flash acsın nede cebe sığsın , hic onemli degil . Ahh Ahhh simdi 3g satisa basladiginda en ön sirada olup ilk satin alanlardan olmak vardi...
kesin 1.olur prime tayımda :)ve holivut ta bir film çeker ekşın. ama işin pis tarafı flaşsız olur malum oynatamıyo bu akıllı kutu...
Yıl sonuna kadar milyon satar mı satmaz mı tartışmasıda 5 günde 450.000 satınca yalan oldu tabii.
Bundan sonra iPad tutar mı tutmaz mı tartışması değil rakibi olur mu olmaz mı tartışması olacak.
Peki ABD'den alıp getirebilir miyim Türkiye'ye?
sankime bu sefer çayna markalar ipadden daha iyi :)