Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'in uluslararası satışı ertelendi

9 yıl
12,3b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amerika satışı kısa bir süre önce başlayan iPad'in uluslararası lansmanı ertelendi. Başta Avrupa olmak üzere Amerika dışındaki diğer pazarlarda Nisan sonu gibi satışa çıkması beklenen iPad'in bir aylık bir öteleme ile Mayıs sonuna ertelendiği bildirildi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ertelemenin arkasındaki neden; iPad'in Amerika pazarında yoğun ilgi görmesi. Uluslararası satış fiyatlarının 10 Mayıs'ta açıklanması beklenen iPad'in takip eden günlerde ön-sipariş çıkması ve hemen ardından satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ulwi 9 yıl
Ben amerikadan aldiricam daha dogrusu satin alip amerikadaki tanidiklarima yollaticam paket icinde degilde farkli bir pakette hediye seklinde bana yollamalarini isteyecegim bakalim umarim gumruge takilmaz takilirsada artik odeyecegiz 50 euro daha. En azindan avrupa fiyatindan daha ucuz olur ( ben viyanada yasiyorum ) . Alacagim model 3g 64 gb . Avrupada 830 euro amerikada 590 euro.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Ne cebe sigar ne flash acar. Hayatta alinmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulwi 9 yıl

DH Misafiri
Ne cebe sigar ne flash acar. Hayatta alinmaz.

Öyle bir alinir ki ! yeter ki abd fiyatlarindan satilsin , ne flash acsın nede cebe sığsın , hic onemli degil . Ahh Ahhh simdi 3g satisa basladiginda en ön sirada olup ilk satin alanlardan olmak vardi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sas34 9 yıl
Şimdi biz bu ipad ı ne yönde kullanacağız ? en iyisi bizim üstadlar bı kullansın , işi iyice çözsünler , sonra bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 9 yıl
Türkiye ye gelişi nasıl olacak dersiniz? 3g liler özellikle Turkcell olur diye tahmin ediyorum ama yeni nesil iphone ve ipad bir arada gelse isteyene ikisi isteyene iphone ya da ipad ayda su kadar gibi bir kampanya olsa hiç fena olmaz hani :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tezocan 9 yıl
Mayıs sonunda Avrupa'da çıkacak olan İpad'ın fiyatları çok yüksek değil mi, almanya'da 16 gb wifi model, 749 euro olucakmış... Amazon'da bile fiyatları yüksek olucakmış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arma73 9 yıl
ne kadar çılgın şu türkler..aptal kutusunu abdden nasıl getirebilirim diye kafa patlatmak tam bir törkiş men işi...hakkaten komedi ya...bir dizi çevirelim.adını "abden kankam geldi"deriz.bide şarkı yazdıkmı "abededen iped geldi akıllı akıllı.kullananlar nasıl memnun amanin amanin"
kesin 1.olur prime tayımda :)ve holivut ta bir film çeker ekşın. ama işin pis tarafı flaşsız olur malum oynatamıyo bu akıllı kutu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖLÜCÜ 9 yıl

arma73

ne kadar çılgın şu türkler..aptal kutusunu abdden nasıl getirebilirim diye kafa patlatmak tam bir törkiş men işi...hakkaten komedi ya...bir dizi çevirelim.adını "abden kankam geldi"deriz.bide şarkı yazdıkmı "abededen iped geldi akıllı akıllı.kullananlar nasıl memnun amanin amanin"
kesin 1.olur prime tayımda :)ve holivut ta bir film çeker ekşın. ama işin pis tarafı flaşsız olur malum oynatamıyo bu akıllı kutu...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Sadece ABD'de satılıyor evet. Yüksek taleb nedeniyle zaten ABD'de bile bir ara çıktıktan sonra ön siparişe düştü tekrar.
Yıl sonuna kadar milyon satar mı satmaz mı tartışmasıda 5 günde 450.000 satınca yalan oldu tabii.
Bundan sonra iPad tutar mı tutmaz mı tartışması değil rakibi olur mu olmaz mı tartışması olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deagle100 9 yıl

gun
Sadece ABD'de satılıyor evet. Yüksek taleb nedeniyle zaten ABD'de bile bir ara çıktıktan sonra ön siparişe düştü tekrar.
Yıl sonuna kadar milyon satar mı satmaz mı tartışmasıda 5 günde 450.000 satınca yalan oldu tabii.
Bundan sonra iPad tutar mı tutmaz mı tartışması değil rakibi olur mu olmaz mı tartışması olacak.

Peki ABD'den alıp getirebilir miyim Türkiye'ye?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deagle100 9 yıl
Nasıl yani şimdi yurtdışına herhangi bir yere gitsem oradan iPad alıp Turkiyeye getiremez miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bu aletin çalışma sıcaklıkları arap ülkelerine müsait değil... ancak gece vakti açılır büyük ihtimal alet..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 9 yıl
bula bula o kotu yanini mi buldun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
çookk üzüldüm yaaaa...
sankime bu sefer çayna markalar ipadden daha iyi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
ya inanır mısınız, daha Türkiye'ye gelmeden çakmaları Çanakkale'ye gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12288 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Apple ve
3 etiket daha erteleme iPad satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ekrem İmamoğlu'nun Cuma Namazı için
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim