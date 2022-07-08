iPadOS 15.5 güncellemesi, iPad mini 6'da şarj sorununa sebep oluyor

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iPad mini 6, Apple'ın en çok tercih edilen tabletlerinden biri. Ancak kullanıcılar son zamanlarda bu iPad'ten çok şikayetçi. Zira Apple'ın iPadOS 15.5 güncellemesini yayınlamasıyla kullanıcılar, cihazlarını şarj etmede sorunlar yaşamaya başladı.

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Apple, kullanıcıların şarj sorunun farkında

iPadOS 15.5 güncellemesi, kullanıma sunulmasından bu yana bazı sorunlara neden oluyor. Güncellemeden sonra birden fazla kullanıcı iPad mini 6 ile şarj sorunları yaşıyor ve Apple Destek Topluluğu forumlarında çok sayıda şikayet var. Bazı kullanıcılar ise sorunu çözüp çözmediğini görmek için iPad yazılımını geri yüklemeyi denedi. Ancak bu işe yaramadı.

Yetkili servis sağlayıcılara gönderilen notta Apple, bazı kullanıcıların iPadOS 15.5'e güncelleme yaptıktan sonra iPad mini 6'yı şarj edilemediğini bildirebileceğinin farkında olduğunu söyledi. Apple, servis sağlayıcıların ve perakende personelinin, araştırma devam ederken müşterilerin cihazı geçici bir düzeltme olarak yeniden başlatmaları konusunda bilgilendirilmesini tavsiye ediyor.

En önemlisi, Apple, iPad'in veya pilinin donanım değişiminin sorunu çözmeyeceğini ve bunun tamamen bir yazılım sorunu olduğunu onayladığını açıkça belirtiyor. Apple şu anda iPadOS 15.6'nın beta testi yapıyor ve bu, halka yayınlandığında sorunu çözebilir.

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iPadOS 15.5 güncellemesi iPad mini6'da şarj sorununa sebep oluyor