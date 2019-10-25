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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 satışları, yeni iPhone modellerinin yüzde 50'sini oluşturuyor

    Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni iPhone modellerinin satış rakamlarının yüzde 50'sini iPhone 11'in oluşturduğu bildirildi. İşte detaylar.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 11 satışları, yeni iPhone modellerinin yüzde 50'sini oluşturuyor
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    Apple'ın iPhone XR modeli, geçtiğimiz yılki iPhone satışlarının yüzde 50'sini temsil ediyordu. XR modelinin 2018 sürümlerinin en ucuz modeli olduğu göz önüne alındığında bu sonuç şaşırtıcı değil. Zira aynı şey iPhone 11 için de geçerli.

    Apple bu durumu fırsata çevirebilir

    Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) açıkladığı verilere göre, iPhone 11 satışları, serinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Cihazın kamerasındaki büyük geliştirme ve aynı zamanda sağlanan küçük bir indirim, Apple kullanıcılarını iPhone 11 modeline yöneltmiş durumda diyebiliriz. CIRP Kurucu Ortağı Josh Lowitz'e göre: "iPhone müşterilerinin amiral gemisi fiyatlı bir telefon için daha fazla iştahı var. Ancak yeni üst düzey modeller için daha az para ödüyorlar."

    iPhone 11 satışları, yeni iPhone modellerinin yüzde 50'sini oluşturuyor
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    Açıklanan verilere göre konuşacak olursa, iPhone kullanıcıları daha ucuz modeli tercih etme eğiliminde. Bunu bir fırsata çevirmek isteyen Apple'ın ise 2020 yılında iPhone 2 SE ürününü piyasaya süreceği konuşuluyor. Şirketten konuyla ilgili net bir açıklama yok ve geçtiğimiz yıl da bu tür bir söylenti yayılmıştı. Bakalım bu kez duyumlar hayata geçecek mi hep beraber göreceğiz.



    https://9to5mac.com/2019/10/24/us-iphone-buyers/ Yorum Yaz
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    drjacob 19 sa.
    iPhone 11 iyi satar , 7 bin tl fiyatı ile
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    Fenomenon 1 gün
    Apple için bir sıkıntı yokki. Kırpılmış iphone'u amiral gemisi fiyatına satıyorlar zaten. 3 sene önce amiral gemisi 650$'dı şimdi kırpılmış amiral gemisi 700$.
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    sayinteker 1 gün yeni yorumcu
    4inç telefon kullanılabilirdi bir iki sene önceye kadar, fakat artık o devir kapandı bence. 7 boyutlarında olursa se2 çok fazla tutacağını düşünüyorum. arkadaşlarında dediği gibi ios için alıyor çoğu insan. ama kesinlikle artık 4inç olmaması gerek, olursa çok gülünç olur. a11 işlemcili falan da olursa tutar bence.
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    osmanuss 1 gün yeni yorumcu
    herkesin olayı ios yazılımı
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    oly1786 1 gün
    Yani millet ios ekosistemini büyük ekran ile en uygun fiyata nasıl alırımın peşinde. SE ekran boyutu değişmezse tutmaz.
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