iPhone 11 satışları, yeni iPhone modellerinin yüzde 50'sini oluşturuyor

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Apple'ın iPhone XR modeli, geçtiğimiz yılki iPhone satışlarının yüzde 50'sini temsil ediyordu. XR modelinin 2018 sürümlerinin en ucuz modeli olduğu göz önüne alındığında bu sonuç şaşırtıcı değil. Zira aynı şey iPhone 11 için de geçerli.

Apple bu durumu fırsata çevirebilir

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) açıkladığı verilere göre, iPhone 11 satışları, serinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Cihazın kamerasındaki büyük geliştirme ve aynı zamanda sağlanan küçük bir indirim, Apple kullanıcılarını iPhone 11 modeline yöneltmiş durumda diyebiliriz. CIRP Kurucu Ortağı Josh Lowitz'e göre: "iPhone müşterilerinin amiral gemisi fiyatlı bir telefon için daha fazla iştahı var. Ancak yeni üst düzey modeller için daha az para ödüyorlar."

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Açıklanan verilere göre konuşacak olursa, iPhone kullanıcıları daha ucuz modeli tercih etme eğiliminde. Bunu bir fırsata çevirmek isteyen Apple'ın ise 2020 yılında iPhone 2 SE ürününü piyasaya süreceği konuşuluyor. Şirketten konuyla ilgili net bir açıklama yok ve geçtiğimiz yıl da bu tür bir söylenti yayılmıştı. Bakalım bu kez duyumlar hayata geçecek mi hep beraber göreceğiz.

https://9to5mac.com/2019/10/24/us-iphone-buyers/