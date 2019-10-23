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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro 12 metre derinliğe kadar suda kalabiliyor

    Yeni iPhone'lar dayanıklılığıyla şaşırtıyor. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri, Apple'ın açıkladığı rakamların aksine 3 kat daha fazla derinlikte bile su altında çalışabiliyor.
    11 dk. (Son Güncelleme: 11 dk.)
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 11 Pro 12 metre derinliğe kadar suda kalabiliyor
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    Amiral gemisi telefonlarda adeta bir kıstas haline gelen suya ve toza dayanıklılık özelliği, yeri geldiğince hayat kurtarıcı bir rol üstlenebiliyor. Bunun farkında olan üreticiler, cihazlarını çeşitli IP koruma sınıfında derecelendirerek toza ve suya karşı dayanıklı olarak tasarlıyor. 

    Apple da iPhone 7'den beri yeni iPhone modellerini çeşitli seviylerde suya karşı dayanıklı olarak tasarlıyor. Peki henüz çiçeği burnunda olan iPhone 11 modelleri suya karşı ne kadar dayanıklı dersiniz?

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    iPhone 11 modelleri 12 metre derinliğe kadar su altında bozulmadan çalışabiliyor

    Daha güçlü yapıştırıcılar kullanarak sızdırmazlığı artıran Apple, iPhone 11'in IP68 derecesine göre 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinliğe ve iPhone 11 Pro modellerinin ise 30 dakika boyunca maksimum 4 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğunu belirtiyor. 

    Bunu test etmek isteyen CNET isimli teknoloji yayını ise sınırları epey bir zorladı. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, başlangıçta 4 metre derinlikte 30 dakika boyunca su altında bırakıldı. Bu testte iPhone 11 için Apple'ın açıkladığı maksimum derinlik rakamı 2 kat aşılmış olsa da her iki iPhone modeli de çalışmaya devam ediyordu. Bir şey hariç: iPhone 11'in hoparlörleri test sonrası boğuk ses çıkarıyordu. 

    iPhone 11 Pro 12 metre derinliğe kadar suda kalabiliyor
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    İkinci test ise 8 metre derinlikte yapıldı. 8 metre derinlikte 30 dakika boyunca su altında kalan iPhone'lar, yine çalışmaya devam etti. Ancak her iki cihazın da hoparlörleri boğuk sesler çıkarmaya başladı. 

    Testin son aşaması ise 12 metre derinlikte yapıldı. Her iki iPhone da 12 metre derinlikte 30 dakika boyunca kalmak suretiyle suya batırıldı. Sıra iPhone'ları yüzeye çıkarmaya gelince test ekibi bir hayli şaşırdı. Zira Apple'ın açıklamış olduğu maksimum derinlik rakamları 6 kat aşılmış olmasına rağmen, her iki iPhone modeli de çalışmaya devam ediyordu. Ancak iki telefonun da hoparlörleri boğuk ses çıkarıyor ve ses seviyesi de 5 desibel gerilemişti.

    Daha sonra temizlenen ve 72 saat boyunca dinlenmeye bırakılan telefonların hoparlörlerindeki sorunların da ortadan kaybolduğu gözlendi.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MertcanDemirbilek 6 dk.
    72 saat beklenmesine gerek yok. Sonic diye bir uygulama var 160 HZ'e ayarlayıp 15 dk çalıştırılırsa o boğuk ses düzeliyor.
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