Selena Gomez’in yeni klibi iPhone 11 Pro ile çekildi

Selena Gomez’in yeni teklisinin video klipi yayınlandı. Lose You to Love Me şarkısının klibi iPhone 11 Pro ile çekildi.
Apple ile özel bir anlaşma kapsamında çekilen klip, YouTube’da 6 saatte 3 milyon görüntülenme elde etti. Baştan sonra siyah beyaz yapıdaki klip, tek bir sahnede çekildi. iPhone 11 Pro için pek zorlayıcı bir çekim olmamış.
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Apple, benzer reklam çalışmalarını geçtiğimiz sene iPhone XS modeli için de yapmıştı. Yabancı sanatçıların yanı sıra Ezgi Yelen’in Yalnız Kadınlarım ismindeki şarkısının klibi #ShotoniPhone reklam çalışmaları kapsamında iPhone XS Max ile kaydedildi.
Apple ve Google, telefonla kaydedilen müzik kliplerinde kıyasıya rekabet içerisinde. Eminem’in Venom şarkısının klibi Pixel 3 kullanılarak çekilmiş ve çok beğenilmişti.
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Not: Xs kullanıyorum.
Halen cozemediler su son guncellenmis Note10 Plus ta bile rezalet. Gri golgeli tonlari direk yutuyor simsiyah olarak kayit ediyor :/ ... REZAlet !
Iphone ler video da saglam acik ara gucludur. O kadar gucluki Kirin 990 bile es zamanli on dahil arka 3 kamera dahil 4 kamerayi es zamanli her biri bagimsiz 4K kayit ve isleme yapabiliyor olusu...
Genel manada da bariz ustundur ...
Cok iddiali ALGILARLA doludurulmus Note10 Plus bile bariz geride kalmaktadir. Zaten donanimsal olarak S10 Plus ile hicbir farki yoktu. Yazilimsal iyilestirmeler ile ALGILSAL olarak daha iyi donanimli S10 Plus a gore denilmesi de bir kamera firmware guncellemesine bakardi her yil ayni TERANE! yasandi ve gelen guncellemeyle fark kapandi artik S10 modelleri de Note10 Plus gibi kalkiteli cekmektedir :). Bunu bilmyenler de soka girdi ve maddi imkani olanlar direk Iphone 11 Pro lara filan gecti !
Haberdeki sarkinin klibi cekilmesi cok olagandir daha once de Pixel cihazlarinda gormustuk! ...
Populer yaklasimlar olagan seyler ...
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