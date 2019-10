Selena Gomez’in yeni klibi iPhone 11 Pro ile çekildi

Tam Boyutta Gör

Selena Gomez’in yeni teklisinin video klipi yayınlandı. Lose You to Love Me şarkısının klibi iPhone 11 Pro ile çekildi.

Apple ile özel bir anlaşma kapsamında çekilen klip, YouTube’da 6 saatte 3 milyon görüntülenme elde etti. Baştan sonra siyah beyaz yapıdaki klip, tek bir sahnede çekildi. iPhone 11 Pro için pek zorlayıcı bir çekim olmamış.

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı"

Apple, benzer reklam çalışmalarını geçtiğimiz sene iPhone XS modeli için de yapmıştı. Yabancı sanatçıların yanı sıra Ezgi Yelen’in Yalnız Kadınlarım ismindeki şarkısının klibi #ShotoniPhone reklam çalışmaları kapsamında iPhone XS Max ile kaydedildi.

Apple ve Google, telefonla kaydedilen müzik kliplerinde kıyasıya rekabet içerisinde. Eminem’in Venom şarkısının klibi Pixel 3 kullanılarak çekilmiş ve çok beğenilmişti.