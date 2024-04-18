A101 marketlerde iPhone 11, iPhone 13 ve Apple Watch Series 8 var

18 Nisan A101 Ekstra ürünleri
18 Nisan A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 13 telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 36599TL.
6.1 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3100mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 11 modeli 24599TL. Apple Watch Series 8 41mm versiyonu 16999TL iken 45mm versiyon 18999TL.
Samsung tarafında ise halen tercih edilen Galaxy S21FE 128GB modeli 17999TL iken Galaxy A14 128GB akıllı telefon 6979TL ve Galaxy A04 64GB akıllı telefon modeli de 4599TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)