A101 marketlerde iPhone 11, iPhone 13 ve Apple Watch Series 8 var

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin Ekstra haftalık kampanyasında bu hafta bol çeşit akıllı telefon modelleri yer alıyor. iPhone modellerinden Samsung Galaxy orta ve üst seviye akıllı telefonlara, Apple Watch Series 8 akıllı saatlere pek çok ürün bulmak mümkün.

18 Nisan A101 Ekstra ürünleri

18 Nisan A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 13 telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 36599TL.

18 Nisan A101 kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

6.1 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3100mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 11 modeli 24599TL. Apple Watch Series 8 41mm versiyonu 16999TL iken 45mm versiyon 18999TL.

Samsung tarafında ise halen tercih edilen Galaxy S21FE 128GB modeli 17999TL iken Galaxy A14 128GB akıllı telefon 6979TL ve Galaxy A04 64GB akıllı telefon modeli de 4599TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

A101 Ekstra ürünler kataloğunda neler var?