iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ

Genel Yayın Yönetmeni
Apple'ın iPhone 12 etkinliğini canlı yayında yorumluyoruz.
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En gerçekçi yapay et
hareketliperde1 saat önce
MERHaba kız var mı :D
Bildiğin Odun2 saat önce
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
ardicli20002 saat önce
yine de bir et değil...
CrrystaL2 saat önce
ne la bu
TheJudgé8 saat önce
bune la
zOppOr12 saat önce
Deneme
Steelo20 saat önce
noluyo
TR_mahmutpek1 gün önce
bu ne la
ikibinonlar2 hafta önce
👌🏻 test
bahtiyaruckun4 hafta önce
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
Jeolog.4 hafta önce
test
Ankaratıplı1 ay önce
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
Barni Moloztaş1 ay önce
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
M.Ç= Bu bombastif, fantastik bir şey :D
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GENEL İSTATİSTİKLER
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21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.
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Apple, canlı ve