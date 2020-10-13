iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ

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Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor

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iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi?

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SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi

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Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

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Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek"

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iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri]

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iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir?

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iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

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Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları

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iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman

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MagSafe geri dönüyor

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Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor

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Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor

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En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max

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iPhone 12 Pro karşınızda

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iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

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Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini

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Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu

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HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor

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Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02

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GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ

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Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu

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ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor

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Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor

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Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi

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TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda

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RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor

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Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak

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Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı

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Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G

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ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]

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Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor

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AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı

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Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı

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Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın

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Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor

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Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak

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Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı

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Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu

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Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

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