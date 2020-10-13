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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ

    Apple'ın iPhone 12 etkinliğini canlı yayında yorumluyoruz. Türkiye'nin en büyük Teknoloji Portalı Donanimhaber.com'un Youtube kanalına hoşgeldiniz. Bizi aşağıdaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
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    iPhone
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    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2

    Apple'ın iPhone 12 etkinliğini canlı yayında yorumluyoruz.
     



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 1 hf. en beğenilen
    Mesut Çevik i sustur butonu olsa keşke. Erdi Özüağ için katlanıcaz artık bu seferlik.
    Yanıtla +36
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    vulcanus_tr 1 hf. yeni yorumcu
    Amd'ye bırakın canlı yayın yapmayı, ana sayfada yer bile vermeyen DH, apple'ı baş köşeye yerleştirmiş yine. Bravo.
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    yavkar@fb (yavuz ) 1 hf.
    Uygun fiyat için salavat zinciri yapalım...
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    trouble24 1 hf. yeni yorumcu
    Kaç gb ram var acaba
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    Mion 1 hf.
    kaç gb ram varmış bunda? hiçbir yerde yazmıyor :P
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    torabi 1 hf.
    Kutu boş olduğu halde bunlar yine bir kaç tane kutu açma videosu çekerler
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    DH Misafiri 1 hf.
    bu telefon pahalı da neden pahalı ABD fiyatları aynı her yıl ama burada neden pahalı her sene daha da pahalı kimse sormuyor sanki burası çok önemli :D:D:D:D:D
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    sitede ilk 20 konudan 8i iphone ile ilgili. başka içerik bulmak zor mu?
    Yanıtla
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    ZamanSal 1 hf.
    YILLARDIR YAZIYORUM BU MESUT DENEN CANLI APPLE DEN PARA ALİYORRRRR
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ZamanSal
    Hocam duymuyor musun, adamın derdi aman su ürün de bana gelsin denemek istiyorum, bu ürün de bana gelsin denemek istiyorum. Bu adamdan bağımsız fikir beklemek ne kadar mantıklı ?
    Yanıtla +2
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    cihan85 (cihan gurdal) 1 hf.
    Mesut çevik bu adam bilişim sektörünün başına gelen en kötü olay. Bu piyasaya geldi ne etrafındaki ekmek yedi nede bu etrafındakilerin ışık verdi sadece ben ve ben başka biri yok sanki mesut çevik artık gitsin yada sistemi dağıttığı gibi toplasın yeter parası olan eyvallah fakire yürü tas arabası demeyi bıraksın
    Yanıtla +10
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    ZamanSal 1 hf.
    2-3 yıla kutusunu da ayrı satar alan aptal çok.
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    joven 1 hf.
    Apple bir eko sistem içerisinde rakipsizdir.
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf.
    Apple= İphone kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak
    M.Ç= Bu bombastif, fantastik bir şey :D
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