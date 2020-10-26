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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu

    iPhone 12 serisini satın alan müşterilerin sayısı arttıkça akıllı telefonlarla ilgili şikayetler de ortaya çıkmaya başladı. Pro modelini satın alan kullanıcılar boya soyulmasından muzdarip.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 Pro'da
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    Yeni iPhone 12 serisinin satışa sunulmasının üzerinden sadece birkaç gün geçti. Buna paralel olarak akıllı telefonları satın alan müşterileriden de ilk şikayetler gelmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video]

    iPhone 12 Pro hakkındaki izlenimlerini ilk paylaşanlardan biri de Weibo'da 5 milyondan fazla takipçisi olan Çinli blog yazarı Xiao Hu oldu. Kendisi uzunca bir süredir Apple ürünlerini kullanıyor.

    iPhone 12 Pro'da
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    Xiao Hu'ya göre yeni gövde tasarımı akıllı telefonu elde tutmayı zorlaştırıyor. Ayrıca cihazın arka kısmı çok kaygan. Çinli kullanıcı iPhone 12 Pro'nun metal çerçevesindeki boyanın da çoktan soyulmaya başladığını belirtti.

    Şikayet sayısı fazla

    MacRumors forumunda da benzer şikayetler ortaya çıktı. Bir kullanıcı satın aldığı iPhone 12 Pro'yu evde test etti. Beyaz pamuklu pedin üzerine metal cilası süren kullanıcı bununla akıllı telefonun sağ alt köşesini hafifçe ovaladı ve pedin üzerinde boya kalıntılarının kaldığını herkese gösterdi.

    iPhone 12 Pro'da
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    Buna ek olarak Çin'deki bazı Apple Store mağazalarında sergilenen iPhone 12'lerde de aynı sorun görüldü. Apple mağazalarında çekilen fotoğraflar teşhir iPhone 12'lerin boyasında da soyulma olduğunu gösteriyor.

    iPhone 12 Pro'da
    Tam Boyutta Gör

    Buna insanların iPhone 12 modellerine çok fazla el sürmesinin neden olduğu açıklansa da bu, metal çerçevedeki boyanın bu kadar çabuk soyulmasının üzerini kapatacak bir bahaneymiş gibi görünmüyor.



    Kaynakça https://news.mydrivers.com/1/720/720154.htm https://forums.macrumors.com/threads/silver-iphone-12-pro-does-not-have-pvd-finish.2263011/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Bu Editörden
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. en beğenilen
    Steve Jobs reisin dediği gibi :” Kullanmasını bilmiyorsunuz amk fakirleri, sonrada soyuluyor diyorsunuz. O kadar pahalı alet durmadan kurcalanır mı!”
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 2 sa.
    bence boya da yapmayip fiyattan dussunler millet sonra istedigi renge boyatir
    Yanıtla +24
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    vedkum 2 sa.
    Anlaşılan planlı eskitmenin zamanını çok erkene almışlar
    Yanıtla +22
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    Teknoloji bilgini 68 (ali alp) 8 dk.
    İlk aldığımda yağ gibi akan iPad 4 şu an tarayıcıda bile hafif kasıyor.
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    İbrahimEsad (Barış Korkmaz) 22 dk.
    20 yıllık iPhone mobil kaporta boyacısıyım atma , ötme , solma yapmaz milimetre karesi 1 tl her çeşit rek paleti mevcut yerimiz sanayide profesör kokoreç yanı



    Büyük kampanya = bir iPhone boyatana yarım 2 iPhone boyatana 3 çeyrek ikramımız
    Yanıtla
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 40 dk.
    iPhone 7 mat kullaniyorum, ayni problem onda da vardi. Zamanla boyasi kucuk kucuk dokuldu soyuldu 👎🏻
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    ByGalaxyS3 41 dk.
    benim iphone 7 plus da da boya lekesi sorunu var bu iphonelarin hep boyaları böyle mi oluyor
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 44 dk.
    Hdr var abi 8k video var abi dolby var abi lidar var abi akıyor abi iphone en iyisi abi
    Yanıtla +1
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    myigity (Yiğit Yildiz) 46 dk.
    iPhone 5 Vol 2.
    Yanıtla +2
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    ultrAslan-BH (salih balık) 46 dk.
    Karbon ayak izi hesabı boyada geri dönüşüme uygun olarak doğada çözünüyor bence.



    Bence hiç kasmayip boyamadan verdinler...
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    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 47 dk.
    Arkadaş ne ara aldınız ne ara kavladi ..
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    ARC118i (Arca Nedim Birguvi) 48 dk.
    Sifir cihaz almistim zamaninda iphone 5. Kutudan kenarlari boyle ciktigina kimseyi inandiramamistim. Ayni goruntuleri ayni tasarimla 2020 senesinde de mi gorecektik. Apple yine bunu kullanici hatasina baglar bizde sorun yok der, 2021’dekilerde ne hikmetse bir daha yasanmaz bu sorun. Eger bir duseltme yapmazlarsa almam, ki o kadar istiyordum bu koseli tasarimi.
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 49 dk.
    8 plus candır abi ne gerek var değiştirmeye o kadar paraya yazık
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    3227 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 12 pro, boya soyulması ve
    2 etiket daha metal çerçeve Mobil Teknolojiler
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