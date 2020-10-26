iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu

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Yeni iPhone 12 serisinin satışa sunulmasının üzerinden sadece birkaç gün geçti. Buna paralel olarak akıllı telefonları satın alan müşterileriden de ilk şikayetler gelmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı"

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iPhone 12 Pro hakkındaki izlenimlerini ilk paylaşanlardan biri de Weibo'da 5 milyondan fazla takipçisi olan Çinli blog yazarı Xiao Hu oldu. Kendisi uzunca bir süredir Apple ürünlerini kullanıyor.

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Xiao Hu'ya göre yeni gövde tasarımı akıllı telefonu elde tutmayı zorlaştırıyor. Ayrıca cihazın arka kısmı çok kaygan. Çinli kullanıcı iPhone 12 Pro'nun metal çerçevesindeki boyanın da çoktan soyulmaya başladığını belirtti.

Şikayet sayısı fazla

MacRumors forumunda da benzer şikayetler ortaya çıktı. Bir kullanıcı satın aldığı iPhone 12 Pro'yu evde test etti. Beyaz pamuklu pedin üzerine metal cilası süren kullanıcı bununla akıllı telefonun sağ alt köşesini hafifçe ovaladı ve pedin üzerinde boya kalıntılarının kaldığını herkese gösterdi.

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Buna ek olarak Çin'deki bazı Apple Store mağazalarında sergilenen iPhone 12'lerde de aynı sorun görüldü. Apple mağazalarında çekilen fotoğraflar teşhir iPhone 12'lerin boyasında da soyulma olduğunu gösteriyor.

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Buna insanların iPhone 12 modellerine çok fazla el sürmesinin neden olduğu açıklansa da bu, metal çerçevedeki boyanın bu kadar çabuk soyulmasının üzerini kapatacak bir bahaneymiş gibi görünmüyor.

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