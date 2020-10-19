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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı

    Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 Pro modellerine yönelik talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koyan bir araştırma notu yayınladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5

    iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı
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    TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, lansman sonrasındaki ilk hafta sonu itibarıyla iPhone 12 ve 12 Pro'nun ön sipariş performansını değerlendiren bir araştırma notu yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı"

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    Rapordaki en dikkat çekici kısım şöyle:

    "iPhone 12 Pro ön siparişleri, Apple fanlarının üst düzey modellere yönelik ilk tercihi, Çin pazarındaki güçlü talep ve ABD ve Avrupa'da yaklaşan yoğun sezon talebi nedeniyle beklentimizi aştı."

    iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı
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    iPhone 12 mini beklentileri düştü

    Kuo, dördüncü çeyrekteki iPhone 12 sevkiyatlarının %30-35'lik kısmını iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin oluşturacağını, iPhone 12 Pro Max'in ise %15-20 seviyesinde kalacağını düşünüyor. Deneyimli analist iPhone 12 mini'ye yönelik beklentilerini de düşürdü.

    Kuo bu çeyrekte "mini" sevkiyatlarının %10-15'lik dilimi kapsayacağı görüşünde. Kendisine göre bunun nedeni en büyük pazarlardan biri olan Çin'de kullanıcıların büyük ekranlı telefonları tercih etmesi.



    https://www.macrumors.com/2020/10/19/kuo-iphone-12-pro-demand-higher-than-expected/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Soğansız Dürüm 3 gün en beğenilen fhrstw
    Hocam zenginlik ile alakası yokki bu durumun, iPhone 12 pro telefon faturasına ek 40 Euro'ya geliyor. Açıkçası çok büyük bir ek masraf degil, bizdeki vergiler bitiriyor insanları ve hayallerini.
    Hocam zenginlik ile alakası yokki bu durumun, iPhone 12 pro telefon faturasına ek 40 Euro'ya geliyor. Açıkçası çok büyük bir ek masraf degil, bizdeki vergiler b...
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    Yanıtla +47
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    fhrstw 3 gün (düzenlendi)
    Çok ilginç demek ki dünya geneli insanlarda para bol iphone mini Tercih bile edilmiyor. Bu analizleri dinlemesem rahat mini %30-35 satar derdim. Neyse mümin yoklukta sabreder. Bize yine züht ve takva düştü salam ve patates soğan ile.
    Çok ilginç demek ki dünya geneli insanlarda para bol iphone mini Tercih bile edilmiyor. Bu analizleri dinlemesem rahat mini %30-35 satar derdim. Neyse mümin yok...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün Biyturs_OnSr
    Diğerlerinin 5G için 200$ bindirim yapmasına rağmen iPhone'larda fiyat değişmedi. Hadi 50$'lık bindirim yaptı diyelim, diğer tarafta ne var 150-200$ bindirim. Buna rağmen iPhone alanların zeka seviyesi hakkında yazılana bak, komedi.



    "ÜRÜN"ün sunduğunda azalan bir şey yok. Kutudan çıkmayan 30$'lık adaptör var, buna kıyasla artan 5G maliyeti var...
    Diğerlerinin 5G için 200$ bindirim yapmasına rağmen iPhone'larda fiyat değişmedi. Hadi 50$'lık bindirim yaptı diyelim, diğer tarafta ne var 150-200$ bindirim. B...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebuozbek (Ebubekir Özbek) 1 gün
    Belki tuhaf gelecek sizlere bu telefon 10 bin dolar olsa yine alacak kitlesi var , param olsa bende alirdim .
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    Dexter15 (Atilla Korhan) 1 gün (düzenlendi)
    Cihaz skalasını çok genişlettiler, herkese göre cihaz var artık. Bence talep artışının büyük sebebi bu.

    Bizdeki pahalılığa girmeyip şarj adaptörü ve kulaklığın çıkartılması konusuna gelecek olursak, ilk gördüğümde ben de "bu ne amk" diyerek yaklaştım. Şimdi biraz global ölçekte düşünelim.

    Bundan 10 sene önce bu hareketin yapılması pek mümkün değildi. Çünkü piyasada yeterince akıllı telefonu olan insan da yoktu, o kadar üretilmiş satılan veya satılmış cihaz da yoktu.

    Şuan senede bir veya iki senede bir cihaz yenileyen insan sayısı dünyada hala oldukça yüksek seviyede. Her cihazla birlikte yeni şarj adaptörü gelmesi kirlilik ve fazla tüketimden başka bir şey değil. Kablonun hala çıkıyor olma sebebi ömrünün daha kısa olması büyük ihtimalle.

    Kulaklığa gelecek olursak airpods veya benzeri ürünlere yönlendirmek istemelerine veriyorum.

    Fakat cidden 1000 birime satılan bir cihaza diğer üreticiler gibi zam yapmamaları bu durumu temize çıkartıyor. İsteyen gidip adaptör ( ki kutudan eskiden verdikleri saçma adaptör de değil, hızlı şarj adaptörünü) 19 birime alabiliyor. Eğer airpods kullanıyorsa, gidip kablolu earpods u da tekrar almaya gerek yok, ki airpods kullanmayıp, kullanmaktan keyif aldığı kulaklığa da yönelebilir tüketiciler. Bence burada da sıkıntı yok.

    Sıkıntı şuanda çok yaygın olmayan usb-c den lightninge olan kablo ile ürünlerin çıkıyor olması. Usb-a adaptör çoğu kullanıcıda varken bu bence bir problem. En azından seçme opsiyonu sunulabilirdi.

    Artı eski cihazlarda bu adaptör ve kulaklığın çıkartılmış olmasına rağmen çok ciddi bir fiyat indirimi yok geçmiş yıllara kıyasla, o da büyük ihtimal yeniye yönlendirmek amaçlı.

    Adamlar para kazanmaya çalışan bir şirket nihayetinde, ki diğer şirketlerin işleriyle kıyaslandığında daha ekonomik, daha çevreci bir çözüm görüyorum.

    İsteyen istediği ürünü kullansın abi, eleştriyi karşı tarafa hakarete çeviriyorsunuz. Keşke alım gücü herkesin iyi olsa da istediği markanın ister 100 dolarlık, ister 1000 dolarlık cihazlarını kullanabilse. Bence ciğere mundar deme muhabbeti bu noktada başlıyor.

    İsterseler iphone 13 serisini 3000 dolardan satışa çıkartırlar, ki bu durumda zaten satamayıp kendileri patlarlar. Zamanında adam akıllı ekleme yapılmadan fiyatlar 1000 dolar bandına taşınırken asıl ses edilmesi gerekirdi bence. Telefon gibi "dünyada" sık güncellenen bir teknolojik üründe alınan karar çok anormal gelmiyorö
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    Luffy1907 (Serhat KiLiC) 2 gün
    İphone 4 hatrına alınır. Ama bizim fiyatla ilgili sıkıntımız var , rekor normal..
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    ByGalaxyS3 3 gün
    la yurt dışında 1000 dolar :) bize göre bakmayın şu muhabbete
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    ab99167 (Aydın K) 3 gün (düzenlendi)
    Her sene 3-4 model çıkardığı halde dünyada en çok satan cihaz Apple oluyor. Ya da 2 ya da 3. Olsa da farketmez de; dünyanın 4 bi yanı salak dolu; buraya baksalar Apple alanlar şöyle akılsız, böyle saftirik :) Ben de bunu anlamıyorum şu dünyanın gözünü açalım artık :))




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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    FurkanKoc07 3 gün yeni yorumcu ab99167
    Bizim millet çok akıllı her konuda :) Hatta o kadar akıllı ki bir cep telefonu neden 15-20-30K diye soran yok.
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    muxo (muharrem deniz) 3 gün
    Benim Almanya'daki dayı oglu bunu cep telefonu faturasına ek 40 euroya aldı. Yani orda yaşayan biri için 40 euro bizdeki 40 lira gibi bir rakam. Bizim ülkenin gençliği hayatlarını yaşayamadan bir sürü basit şeyden bile mahrum kalarak yaşlanıp ölüp gidecek
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    AzuLA (Cem Subasi) 3 gün
    Sizene niye zirliyorsunuz surekli

    millet memnun demekki ne agladiniz

    size gore yenilik yapan firmalar ortada onlara yonelin apple konularini aglama duvarina cevirmeyin
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    Bay Virgül 3 gün
    Böyle bir kitle olduğu sürece, bunlar adam akıllı değişim yapmadan satmaya devam eder.
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    DaRK_KniGHT_ (Enis Özcan) 3 gün
    İsteyen istediği telefonu alır ya ne dert ettiniz milletin maddi durumunu. Türkiye'de de çok satacak bi kere markasından dolayı millet gerekirse bankadan kredi çekip alır. Ekonomide bu duruma "snob effect" deniyor
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 3 gün
    Talep olmasaydı bakın nasıl düşüyordu fiyatlar talep artınca yeni zamlar kapıda
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 3 gün BlueDay_86
    Aynen zaten o yüzden yıllardır 999$.
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    6359 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone 12 ve
    5 etiket daha pro ön sipariş ming-chi kuo talep Mobil Teknolojiler
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