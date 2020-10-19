iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı

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TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, lansman sonrasındaki ilk hafta sonu itibarıyla iPhone 12 ve 12 Pro'nun ön sipariş performansını değerlendiren bir araştırma notu yayınladı.

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Rapordaki en dikkat çekici kısım şöyle:

"iPhone 12 Pro ön siparişleri, Apple fanlarının üst düzey modellere yönelik ilk tercihi, Çin pazarındaki güçlü talep ve ABD ve Avrupa'da yaklaşan yoğun sezon talebi nedeniyle beklentimizi aştı."

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iPhone 12 mini beklentileri düştü

Kuo, dördüncü çeyrekteki iPhone 12 sevkiyatlarının %30-35'lik kısmını iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin oluşturacağını, iPhone 12 Pro Max'in ise %15-20 seviyesinde kalacağını düşünüyor. Deneyimli analist iPhone 12 mini'ye yönelik beklentilerini de düşürdü.

Kuo bu çeyrekte "mini" sevkiyatlarının %10-15'lik dilimi kapsayacağı görüşünde. Kendisine göre bunun nedeni en büyük pazarlardan biri olan Çin'de kullanıcıların büyük ekranlı telefonları tercih etmesi.

https://www.macrumors.com/2020/10/19/kuo-iphone-12-pro-demand-higher-than-expected/

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