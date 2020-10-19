iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, lansman sonrasındaki ilk hafta sonu itibarıyla iPhone 12 ve 12 Pro'nun ön sipariş performansını değerlendiren bir araştırma notu yayınladı.
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Rapordaki en dikkat çekici kısım şöyle:
"iPhone 12 Pro ön siparişleri, Apple fanlarının üst düzey modellere yönelik ilk tercihi, Çin pazarındaki güçlü talep ve ABD ve Avrupa'da yaklaşan yoğun sezon talebi nedeniyle beklentimizi aştı."
iPhone 12 mini beklentileri düştü
Kuo, dördüncü çeyrekteki iPhone 12 sevkiyatlarının %30-35'lik kısmını iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin oluşturacağını, iPhone 12 Pro Max'in ise %15-20 seviyesinde kalacağını düşünüyor. Deneyimli analist iPhone 12 mini'ye yönelik beklentilerini de düşürdü.
Kuo bu çeyrekte "mini" sevkiyatlarının %10-15'lik dilimi kapsayacağı görüşünde. Kendisine göre bunun nedeni en büyük pazarlardan biri olan Çin'de kullanıcıların büyük ekranlı telefonları tercih etmesi.
https://www.macrumors.com/2020/10/19/kuo-iphone-12-pro-demand-higher-than-expected/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
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