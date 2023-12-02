Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 metal çerçeveler ile gelebilir

Premium orta sınıf olarak anılan bu cihazlarda plastik çerçeveleri kullanan firmanın "premium" adına yakışır bir değişiklik yapacağı iddia ediliyor. İddiaya göre Galaxy A35 ve Galaxy A55'de plastik çerçeveler yerini metal çerçevelere bırakıyor.
Samsung sızıntılarıyla meşhur X'deki Revegnus kullanıcısının iddiasına göre Samsung artık orta seviye telefonlarında metal çerçeve kullanacak. Eğer iddia gerçekleşirse telefonlar daha kaliteli görünüş ve dokunuş hissine kavuşacaklar. Hatırlatmak gerekirse eski A serisi telefonlarda bir zamanlar metal çerçeveler kullanılıyordu.
Galaxy A35'de çentikli ekranın yerine delikli ekran gelecek
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da Samsung'un yeni çipseti Eynos 1480 ile gelecek. AMD'nin RDNA2 tabanlı GPU'sunu içerecek olan çipsete 8 GB RAM eşlik edecek. Telefonların 2024'ün başlarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.