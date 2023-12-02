Tam Boyutta Gör Galaxy A serisi Samsung'un ürün gamında en çok satan telefon serisi olduğu için büyük önem taşıyor. Özellikle A5X serisi başarılı satış rakamlarıyla ön plana çıkıyor.

Premium orta sınıf olarak anılan bu cihazlarda plastik çerçeveleri kullanan firmanın "premium" adına yakışır bir değişiklik yapacağı iddia ediliyor. İddiaya göre Galaxy A35 ve Galaxy A55'de plastik çerçeveler yerini metal çerçevelere bırakıyor.

Samsung sızıntılarıyla meşhur X'deki Revegnus kullanıcısının iddiasına göre Samsung artık orta seviye telefonlarında metal çerçeve kullanacak. Eğer iddia gerçekleşirse telefonlar daha kaliteli görünüş ve dokunuş hissine kavuşacaklar. Hatırlatmak gerekirse eski A serisi telefonlarda bir zamanlar metal çerçeveler kullanılıyordu.

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Galaxy A35'de çentikli ekranın yerine delikli ekran gelecek

Tam Boyutta Gör Daha önce sızdırılan Galaxy A35 görselleri telefonun görünüş anlamında Samsung'un üst seviye modellerine daha fazla yaklaştığını gösteriyordu. Önceki modelde var olan çentikli ekranın yerine kamera deliğinin geldiği ortaya konmuştu. Şimdi de metal çerçeveli kasaya sahip olacağı iddia eiliyor. Eğer gerçekleşirse Galaxy A35, A34'e göre önemli gelişme kaydedecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da Samsung'un yeni çipseti Eynos 1480 ile gelecek. AMD'nin RDNA2 tabanlı GPU'sunu içerecek olan çipsete 8 GB RAM eşlik edecek. Telefonların 2024'ün başlarında tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 metal çerçeveler ile gelebilir