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    Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 metal çerçeveler ile gelebilir

    Samsung'un başarılı orta seviye telefonları bu sene önemli bir güncelleme alabilir. İddiaya göre Galaxy A35 ve Galaxy A55'de plastik çerçeveler yerini metal çerçevelere bırakıyor.
    Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 metal çerçeveler ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Galaxy A serisi Samsung'un ürün gamında en çok satan telefon serisi olduğu için büyük önem taşıyor. Özellikle A5X serisi başarılı satış rakamlarıyla ön plana çıkıyor.

    Premium orta sınıf olarak anılan bu cihazlarda plastik çerçeveleri kullanan firmanın "premium" adına yakışır bir değişiklik yapacağı iddia ediliyor. İddiaya göre Galaxy A35 ve Galaxy A55'de plastik çerçeveler yerini metal çerçevelere bırakıyor.

    Samsung sızıntılarıyla meşhur X'deki Revegnus kullanıcısının iddiasına göre Samsung artık orta seviye telefonlarında metal çerçeve kullanacak. Eğer iddia gerçekleşirse telefonlar daha kaliteli görünüş ve dokunuş hissine kavuşacaklar. Hatırlatmak gerekirse eski A serisi telefonlarda bir zamanlar metal çerçeveler kullanılıyordu.

    Galaxy A35'de çentikli ekranın yerine delikli ekran gelecek

    Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 metal çerçeveler ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Daha önce sızdırılan Galaxy A35 görselleri telefonun görünüş anlamında Samsung'un üst seviye modellerine daha fazla yaklaştığını gösteriyordu. Önceki modelde var olan çentikli ekranın yerine kamera deliğinin geldiği ortaya konmuştu. Şimdi de metal çerçeveli kasaya sahip olacağı iddia eiliyor. Eğer gerçekleşirse Galaxy A35, A34'e göre önemli gelişme kaydedecek.

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da Samsung'un yeni çipseti Eynos 1480 ile gelecek. AMD'nin RDNA2 tabanlı GPU'sunu içerecek olan çipsete 8 GB RAM eşlik edecek. Telefonların 2024'ün başlarında tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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