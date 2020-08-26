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    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri

    iPhone 12 Pro Max ilk kez görüntülendi. Görüntüler iPhone 12 Pro Max'in kamera ve ekran özelliklerini, çentik boyutunu ve yeni şarj hızını gözler önüne serdi. İşte o görüntüler ve sızan özellikler:
    18 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    11,1b
    40
    58
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri
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    Hakkında birçok spekülasyonun bulunduğu iPhone 12 Pro Max, ilk kez canlı görüntülendi. Mühendislik örneğine ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone 12 Pro Max'in kamera, ekran ve şarj özellikleriyle birlikte çentik boyutunu da gözler önüne serdi.

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    Dinamik olarak ayarlanabilen 120Hz ekran tazeleme hızı

    iPhone 12 Pro Max'in test yazılımına ait ekran görüntüleri, ekranın 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca yapılandırma ayarları gösteriyor ki, ekran bu hızı dinamik olarak ayarlayabilecek. Yani daha önce iPad Pro ve Galaxy Note 20 Ultra'da olduğu gibi iPhone 12 Pro Max de ekranla olan etkileşiminize göre görüntüleri saniyede 60 defadan 120 defaya kadar dinamik bir şekilde yenileyebilecek. Böylelikle gerekli olmayan hallerde, ekranın 120 Hz'de çalışıp da yok yere pil tüketimini artırmasının önüne geçilecek.

    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri
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    Telefonun çalışırkenki görüntüleri ise çentik ile ilgili soru işaretlerini gideriyor. Öncesinde daha küçük bir çentikle geleceği söylenen iPhone 12 Pro Max, görünüşe göre mevcut modellerle aynı büyüklükte bir çentiğe ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yalnızca ekran büyüdüğü (6.7 inç) için çentiğin göze daha küçük geldiği belirtilirken, çerçevelerinse "fark edilir derecede" inceltildiği söyleniyor.

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    Çentikte ve TrueDepth donanımında herhangi bir değişiklik olmasa da Apple'ın Face ID'yi önemli ölçüde geliştirdiği belirtiliyor. Öyle ki Face ID'nin çalışma açısı genişletilmiş. Jon Prosser, iPhone 12 Pro Max'in masada dururken dahi siz yüzünüzü telefona doğrultmasanız da başarılı bir şeklilde çalıştığını bildiriyor.

    Ekranla ilgili paylaşılan diğer bilgilerse boyutunun 6.7 inç olacağı ve 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunacağı şeklinde. 

    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri
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    LiDAR tarayıcı sayesinde görüntü kalitesi iyileştirilecek

    Telefonun kamera arayüzüyle ilgili paylaşılan ekran görüntüleri, zaten geleceğine kesin gözüyle bakılan LiDAR tarayıcının tam olarak ne işe yarayacağı hakkında bilgi veriyor. Öyle ki kullanıcıların video ve gece modu fotoğrafçılığı için LiDAR destekli otomatik odaklama ve konu algılamayı etkinleştirmesine olanak tanıyan ayarlar gözden kaçmıyor. 

    Diğer bir ayar ise iPhone 12 Pro Max'in 4K çözünürlükte 120/240 FPS ağır çekim videolar çekebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, LiDAR tarayıcının "gelişmiş gece modu" ve "gelişmiş gürültü azaltma" için kullanılacağına dair de referanslar bulunuyor. LiDAR tarayıcıdan mıdır bilinmez ancak, kamera tarafında aktarılan diğer bir bilgi ise arka kamera modülünün %10 büyüdüğü şeklinde.

    20W hızlı şarj desteği olacak ama...

    iPhone 12 Pro Max'in daha hızlı kablolu&kablosuz şarj olacağına ilşkin bilgiler de paylaşılmış durumda. Bu bağlamda Apple'ın 20W'lık yeni bir şarj adaptörü geliştirdiği belirtilirken, bu adaptörün kutu içeriğine dahil edilmeyeceği söyleniyor.



    Kaynakça https://twitter.com/EveryApplePro/status/1298376571888140290 https://twitter.com/jon_prosser/status/1298363862568312832 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 17 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Apple: 20W ultra quick fast şarj teknolojisi geliştirdim.
    People: (Alkışlar)
    Apple: Kutudan şarj cihazı çıkmayacak.
    People: Harika! Bu sayede kutu hafif ve ince olacak.
    Xiaomi: 120W kablolu, 50W wireless şarj, 10W wireless ters şarj.
    People:

    Edit: Yukarıdaki diyaloğun ne kadar doğru olduğunu verilen cevaplardan anlayabilirsiniz. Adamlar yazılana yalan diyemiyor ama cevap verirken kendileri alenen yalan söylüyor. Şarj cihazının kutudan çıkmayacak olmasını Android'i gömmeye çalışarak savunuyor.
    Bu arada 120W hızlı şarj için doğru değil diyen cahil bile çıkmış: gsmarena.com/...
    Apple: 20W ultra quick fast şarj teknolojisi geliştirdim. People: (Alkışlar) Apple: Kutudan şarj cihazı çıkmayacak. People: Harika! Bu sayede kutu haf...
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    5 Yanıt Yanıtla +64
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    Yacatisma 13 sa. alaz1903
    dedi cinli plastiklere 8K veren andriod kullanicisi.
    5 Yanıt Yanıtla +29
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    Galatas4ray (ENVER A.) 11 sa. alaz1903
    Çinliler bile bizim insanımız kadae bu xiaomi yi pph pohlayıp savunmuyodur buna aminim.



    Samsung note 9 kullanıcısıyım
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    draw1907 (doğan tüysüz) 17 dk.
    Kendim iphone x eşim iphone 11 kullanıcısı iphone harici akıllı telefon kullanmadık ama apple'ın bazı alanlarda her zaman daha eski teknolojiyi itelediğinin farkındayım. daha nfc ödeme yapamıyoruz sene oldu 2020
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    Çetooooo (Çetin Akpan) 1 sa.
    Bu Adaptif 120 Hz Özelliği Neden iPad Prolarda Yok Acaba Onlarda Ya Standart Olarak Açık Ya da Kapalı
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    *GameOver* (Durukan ) 3 sa. (düzenlendi)
    çentik muhabbetine bayadır iphone almıyorum 2 3 nesil oldu hala aynı tas aynı haman s serileri varken iphone güzeldi
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 sa.
    yaw iphone 12 aynı tasarımı kulanıcak bu apple param olsa bile alasım gelmez
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    Six Feet Under. 5 sa.
    11 Pro Max kullanıyorum. Harika bir telefon. Yine çıktıgı gibi alacagım. Bazılarının yine çenecikleri yorulmuş. Olsun :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 sa. Six Feet Under.
    Her yıl telefon almak para israfı hocam. Zengin bile olsanız para israfı. En iyisi 3 sene de bir değiştirmek.
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 sa.
    2019 mayıs ayında aldığım Mate 20 pro'da 40w hızlışarj , 15w kablosuz ve bir de ters şarj var. 4200mah batarla ile birlikte.

    Bu "hıyar" firmada 20w hızlı şarj diyor ve üstüne üstelik kutudan çıkmayacak.

    Tamam kalitelidir , yazılımı 10 numaradır vs vs ama artık bu cihazı alanlarda "enayi" yerine konduklarını ne zaman anlayacaklar.

    Not düşeyimde sonra linç yemeyelim. Alanlara enayi demiyorum , firma alıcı kitlesine " bu enayilere ne kitlesek alırlar" gözüyle baktığını vurguladım.
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    Jr. Corrado 6 sa.
    Çentik kalkana kadar iPhone almamayı düşünüyorum.
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    samilce (samil ce) 8 sa. (düzenlendi)
    Tabiki kutuya dahil edilmeyecek, slk msn :)
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    Dediğimdedik 8 sa. yeni yorumcu
    Fiyatı en merak ettiğim şey bu durumda almak çok güç olabilir
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 9 sa.
    iPhone’un centigi kucultcegini dusunmuyorum. Kuculturse yanlis bir hamle yapar. Bu seride centigi kaldirmasi gerekirdi diye dusunuyorum, 13te centik umarim kalkar..
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