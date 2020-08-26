iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri

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Hakkında birçok spekülasyonun bulunduğu iPhone 12 Pro Max, ilk kez canlı görüntülendi. Mühendislik örneğine ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone 12 Pro Max'in kamera, ekran ve şarj özellikleriyle birlikte çentik boyutunu da gözler önüne serdi.

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Dinamik olarak ayarlanabilen 120Hz ekran tazeleme hızı

iPhone 12 Pro Max'in test yazılımına ait ekran görüntüleri, ekranın 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca yapılandırma ayarları gösteriyor ki, ekran bu hızı dinamik olarak ayarlayabilecek. Yani daha önce iPad Pro ve Galaxy Note 20 Ultra'da olduğu gibi iPhone 12 Pro Max de ekranla olan etkileşiminize göre görüntüleri saniyede 60 defadan 120 defaya kadar dinamik bir şekilde yenileyebilecek. Böylelikle gerekli olmayan hallerde, ekranın 120 Hz'de çalışıp da yok yere pil tüketimini artırmasının önüne geçilecek.

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Telefonun çalışırkenki görüntüleri ise çentik ile ilgili soru işaretlerini gideriyor. Öncesinde daha küçük bir çentikle geleceği söylenen iPhone 12 Pro Max, görünüşe göre mevcut modellerle aynı büyüklükte bir çentiğe ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yalnızca ekran büyüdüğü (6.7 inç) için çentiğin göze daha küçük geldiği belirtilirken, çerçevelerinse "fark edilir derecede" inceltildiği söyleniyor.

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Çentikte ve TrueDepth donanımında herhangi bir değişiklik olmasa da Apple'ın Face ID'yi önemli ölçüde geliştirdiği belirtiliyor. Öyle ki Face ID'nin çalışma açısı genişletilmiş. Jon Prosser, iPhone 12 Pro Max'in masada dururken dahi siz yüzünüzü telefona doğrultmasanız da başarılı bir şeklilde çalıştığını bildiriyor.

Ekranla ilgili paylaşılan diğer bilgilerse boyutunun 6.7 inç olacağı ve 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunacağı şeklinde.

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LiDAR tarayıcı sayesinde görüntü kalitesi iyileştirilecek

Telefonun kamera arayüzüyle ilgili paylaşılan ekran görüntüleri, zaten geleceğine kesin gözüyle bakılan LiDAR tarayıcının tam olarak ne işe yarayacağı hakkında bilgi veriyor. Öyle ki kullanıcıların video ve gece modu fotoğrafçılığı için LiDAR destekli otomatik odaklama ve konu algılamayı etkinleştirmesine olanak tanıyan ayarlar gözden kaçmıyor.

Diğer bir ayar ise iPhone 12 Pro Max'in 4K çözünürlükte 120/240 FPS ağır çekim videolar çekebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, LiDAR tarayıcının "gelişmiş gece modu" ve "gelişmiş gürültü azaltma" için kullanılacağına dair de referanslar bulunuyor. LiDAR tarayıcıdan mıdır bilinmez ancak, kamera tarafında aktarılan diğer bir bilgi ise arka kamera modülünün %10 büyüdüğü şeklinde.

20W hızlı şarj desteği olacak ama...

iPhone 12 Pro Max'in daha hızlı kablolu&kablosuz şarj olacağına ilşkin bilgiler de paylaşılmış durumda. Bu bağlamda Apple'ın 20W'lık yeni bir şarj adaptörü geliştirdiği belirtilirken, bu adaptörün kutu içeriğine dahil edilmeyeceği söyleniyor.

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