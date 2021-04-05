iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek

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iPhone 12 serisi Apple tarihindeki en başarılı seri olma yolunda ilerlerken iPhone 13 serisi için de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi ise iPhone 13 ile ilgili bir maket tasarımı internete sızdırıldı.

iPhone 13 neler sunacak?

iPhone 13 serisi ile ilgili çentiğin küçüleceğine dair iddialar sağlam kaynaklardan gündeme gelmişti. Bu hafta aksesuar üreticileri için hazırlanmış iPhone 13 Pro maketi iddiaları doğrular nitelikte.

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Maket tasarımından iPhone 13 serisinde ciddi bir dış değişikliğin olmayacağını anlıyoruz. İç tarafta elbette önemli değişiklikler var ancak Apple dış tarafta biraz daha çentiğe odaklanmış. Makette çentiğin 5.35mm uzunluğunda ve 26.8mm genişliğinde olduğu anlaşılıyor. iPhone 12 serisinde 5.35mm uzunluğunda ve 34.83mm genişliğindeydi.

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Akıllı telefon dünyasında en büyük çentik Apple’da diyebiliriz. Rakip firmalar nokta, su damlası veya U şeklinde çentiklerle ekranı fazla kaplamamaya çalışıyor ancak Face ID sistemi nedeniyle iPhone ailesinde çentik ekrandan yemeye devam ediyor.

iPhone 13 serisinde Apple A15 Bionic yonga seti, daha küçük pil kapasitesi, kamera tarafında önemli iyileştirmeler, LTPO ekran teknolojisi, 120Hz tazeleme hızı, 1TB depolama seçeneği şeklinde özelliklerin olması bekleniyor.

https://www.slashgear.com/iphone-13-pro-dummy-reveals-a-very-different-notch-04666954/

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