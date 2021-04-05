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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek

    Sızdırılan maket görselleri iPhone 13 serisinde çentiğin biraz daha dar olduğunu ortaya koyuyor. Dış tasarımda bunun haricinde önemli bir değişiklik görünmüyor.
    05 Nisan 2021, 15:49 (1 hf.)
    2,6b
    1
    23
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek
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    iPhone 12 serisi Apple tarihindeki en başarılı seri olma yolunda ilerlerken iPhone 13 serisi için de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi ise iPhone 13 ile ilgili bir maket tasarımı internete sızdırıldı.

    iPhone 13 neler sunacak?

    iPhone 13 serisi ile ilgili çentiğin küçüleceğine dair iddialar sağlam kaynaklardan gündeme gelmişti. Bu hafta aksesuar üreticileri için hazırlanmış iPhone 13 Pro maketi iddiaları doğrular nitelikte.

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    Maket tasarımından iPhone 13 serisinde ciddi bir dış değişikliğin olmayacağını anlıyoruz. İç tarafta elbette önemli değişiklikler var ancak Apple dış tarafta biraz daha çentiğe odaklanmış. Makette çentiğin 5.35mm uzunluğunda ve 26.8mm genişliğinde olduğu anlaşılıyor. iPhone 12 serisinde 5.35mm uzunluğunda ve 34.83mm genişliğindeydi.

    iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek
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    Akıllı telefon dünyasında en büyük çentik Apple’da diyebiliriz. Rakip firmalar nokta, su damlası veya U şeklinde çentiklerle ekranı fazla kaplamamaya çalışıyor ancak Face ID sistemi nedeniyle iPhone ailesinde çentik ekrandan yemeye devam ediyor.

    iPhone 13 serisinde Apple A15 Bionic yonga seti, daha küçük pil kapasitesi, kamera tarafında önemli iyileştirmeler, LTPO ekran teknolojisi, 120Hz tazeleme hızı, 1TB depolama seçeneği şeklinde özelliklerin olması bekleniyor.



    https://www.slashgear.com/iphone-13-pro-dummy-reveals-a-very-different-notch-04666954/
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    onkuba 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SPeaky
    + almak için yapılan klasik yorumlardan.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    S SPeaky ( SPeaky) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi işte yenilik diye ben buna derim. Sonunda büyük bir inovasyon geldi Apple'dan.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    AMC (Alper ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çentik nedir abi ya.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/Oga

    12 PRO MAX yeni mükemmel tasarım incelemek isteyenler linke tıklayıp bakabilir.
    Yanıtla
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    ByGalaxyS3 4 gün ( Mesaj Silindi )
    burda dalga geçenler yarın bir gün parası oldu mi ilk önce alacak kişilerdir 😂
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    emrah1982 (emrah y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatta ucuzlasaa :)
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    snoppy 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    boşuna okumayın özet geçeyim: "daha pahalı olacak demek"
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    Das Boot 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ahizeyi yukarı almışlar sızıntı doğruysa.
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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cinli telefonlar bile

    Küçücük kamera çıkıntısı yapıyor klasik Apple al küçült tamamdır KESK’e her şey küçülünce sorun çözülse
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çentiksiz olan telefonlar o kadar sensörü nereye gömüyor? Ekran altına sanırım.
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    S sakiiin (Müco zzz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bundan sonra rakipler düşünsün :)
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Komple kaldırsınlar daha iyi
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya komple kaldır ya da aynı çentiği koy böyle daha kötü duruyor
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    2566 kez okundu.
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    iphone 13, iPhone 12 ve
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