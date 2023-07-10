Apple'dan bir zam daha: iPhone fiyatları ve tüm ürünler zamlandı!

- Apple'dan üç ayda beşinci zam
- Güncel iPhone fiyatları💰(10 Temmuz 2023)
- Güncel iPad fiyatları💰 (10 Temmuz 2023)
- Güncel Apple Watch fiyatları💰 (10 Temmuz 2023)
- Güncel MacBook fiyatları 💰 (10 Temmuz 2023)
- Apple'ın diğer tüm ürünleri de zamlandı
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Apple'dan üç ayda beşinci zam
Apple, yükseltilen KDV oranlarını tüm ürünlerine uygulamaya başladı. Akıllı telefonlarda KDV oranının yüzde 20'ye yükseltilmesiyle birlikte ülkemizde satılan en pahalı iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max 1 TB için artık 87.457 TL harcamak gerekiyor. Bununla birlikte en ucuz iPhone 14 fiyatı, 1 Temmuz'da yapılan son zamlardan sonra 47,999 TL olmuştu. Şimdi ise bu rakam 48.304 TL'ye yükseldi. Zamlar sonrasında iPhone 14 Plus fiyatı 53.389 TL, iPhone 14 Pro fiyatı 62.541 TL TL ve iPhone 14 Pro Max fiyatı 67.118 TL olarak güncellendi. Son nesil iPhone SE fiyatı ise 14.914 TL olurken iPhone 13 fiyatı da 40.677 TL'yeyükseldi. İşte güncel iPhone fiyatları:
|iPhone modeli
|8 Haziran
|1 Temmuz
|10 Temmuz
|iPhone 14 128 GB
|42.499 TL
|47.499 TL
|48.304 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|46.999 TL
|52.499 TL
|53.389 TL
|iPhone 14 Pro 128 GB
|54.999 TL
|61.499 TL
|62.541 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|58.999 TL
|65.999 TL
|67.118 TL
|iPhone 13 Mini 128 GB
|31.999 TL
|35.999 TL
|36.609 TL
|iPhone 13 128 GB
|35.999 TL
|39.999 TL
|40.677 TL
|iPhone 12 64 GB
|31.999 TL
|35.999 TL
|36.609 TL
|iPhone SE 2022 64 GB
|21.699 TL
|24.999 TL
|24.914 TL
Apple, iPad modellerinin fiyatlarına da yeni KDV zammını uyguladı. Böylece iPad (9. nesil) 64 GB fiyatı 11,799 TL'den 11.999 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde 10 Temmuz Apple zamları sonrasında, iPad (10. nesil) 64 GB fiyatoı 16.270 TL, iPad mini 64 GB fiyatı 18.609 TL, iPad Air 64 GB fiyatı 21.355 TL, iPad Pro 11 inç 128 GB fiyatı 28.982 TL ve iPad Pro 12.9 inç 128 GB fiyatı 40.677 TL olarak belirlendi. İşte güncel iPad fiyatları:
|iPad modeli
|8 Haziran
|1 Temmuz
|10 Temmuz
|iPad (9. nesil) 64 GB
|10,499 TL
|11,799 TL
|11.999 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|14,299 TL
|15,999 TL
|16.270 TL
|iPad mini 64 GB
|16,299 TL
|18,299 TL
|18.609 TL
|iPad Air 64 GB
|18,999 TL
|20,999 TL
|21.355 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|25,499 TL
|28,499 TL
|28.982 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|35,999 TL
|39,999 TL
|40.677 TL
Yükseltilen KDV oranları elbette Apple Watch fiyatlarını da etkiliyor. Bu ayın başında getirilen zamlarla birlikte Apple Watch fiyatları zaten önemli ölçüde yükselmişti. KDV oranları ile birlikte artık Apple Watch SE fiyatı 8.745 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde,Apple Watch Series 8 fiyatı 13.728 TL ve Apple Watch Ultra fiyatı 41.694 TL'ye yükseldi. İşte güncel Apple Watch fiyatları:
|Apple Watch modeli
|8 Haziran
|1 Temmuz
|10 Temmuz
|Apple Watch SE
|7,699 TL
|8,599 TL
|8.745 TL
|Apple Watch Series 8
|11,999 TL
|13,499 TL
|13.728 TL
|Apple Watch Ultra
|36,499 TL
|40,999 TL
|41.694 TL
Apple, diğer tüm ürün gruplarının yanında MacBook modellerine de KDV zammı uyguladı. Yüzde 2 oranında yükseltilen KDV oranları zaten pahalı olanlarda oransal olarak daha fazla artış getiriyor. Örneğin 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB fiyatı 122,999 TL'den 125.084 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte giriş seviyesi MacBook Air M1 fiyatı da artık 32.033 TL oldu. İşte güncel Apple MacBook fiyatları:
|MacBook modeli
|8 Haziran
|1 Temmuz
|10 Temmuz
|MacBook Air M1
|27,999 TL
|31,499 TL
|32.033 TL
|MacBook Air M2 256 GB (13 inç)
|35,499 TL
|39,499 TL
|40.168 TL
|MacBook Air M2 256 GB (15 inç)
|41,499 TL
|46,499 TL
|47.287 TL
|M2 MacBook Pro 256 GB (13 inç)
|41,499 TL
|46,499 TL
|47.287 TL
|M2 Pro MacBook Pro 512 GB (14 inç)
|63,999 TL
|71,999 TL
|73.219 TL
|M2 Max MacBook Pro 1 TB (14 inç)
|98,999 TL
|110,499 TL
|112.372 TL
|M2 Pro MacBook Pro 512 GB (16 inç)
|78,499 TL
|87,999 TL
|89.491 TL
|M2 Max MacBook Pro 1 TB (16 inç)
|109,999 TL
|122,999 TL
|125.084 TL
Apple'ın diğer tüm ürünleri de zamlandı
Elbette yeni yüzde 20'lik KDV oranı Apple'ın sattığı tüm ürünleri kapsıyor. Bu nedenle Apple Store'da bulunan her şeyin fiyatı yeni oranlardan nasibini aldı diyebiliriz. Yeni zamlar sonrasında firmanın aksesuar fiyatları da yükseldi. Apple MagSafe Battery Pack artık 3.436 TL olurken MagSafe şarj aygıtının fiyatı da 1.352 TL'ye yükseldi. Belkin BOOST CHARGE PRO MagSafe özellikli kablosuz şarj fiyatı da yine 3.477 TL olarak güncellendi. Aksesuar tarafındaki zamlar sonrasında Apple Pencil birinci nesil 3.213 TL, ikinci nesil ise 3.863 TL oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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