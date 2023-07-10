Apple'dan bir zam daha: iPhone fiyatları ve tüm ürünler zamlandı!

Tam Boyutta Gör Apple Türkiye, yeni güne zamla başladı. Bir süre önce KDV oranlarında yapılan artış görünüşe göre Apple ürünlerine yansımış durumda. Firma, bu vesileyle iPhone 14 fiyatları dahil olmak üzere tüm iPhone modellerine ve Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yaptı. Yeni zamlar sonrasında en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı neredeyse 90 bin TL'ye yükseldi. İşte güncel iPhone 14 fiyatları:

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Apple, yükseltilen KDV oranlarını tüm ürünlerine uygulamaya başladı. Akıllı telefonlarda KDV oranının yüzde 20'ye yükseltilmesiyle birlikte ülkemizde satılan en pahalı iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max 1 TB için artık 87.457 TL harcamak gerekiyor. Bununla birlikte en ucuz iPhone 14 fiyatı, 1 Temmuz'da yapılan son zamlardan sonra 47,999 TL olmuştu. Şimdi ise bu rakam 48.304 TL'ye yükseldi. Zamlar sonrasında iPhone 14 Plus fiyatı 53.389 TL, iPhone 14 Pro fiyatı 62.541 TL TL ve iPhone 14 Pro Max fiyatı 67.118 TL olarak güncellendi. Son nesil iPhone SE fiyatı ise 14.914 TL olurken iPhone 13 fiyatı da 40.677 TL'yeyükseldi. İşte güncel iPhone fiyatları:

Güncel iPhone fiyatları💰(10 Temmuz 2023) iPhone modeli 8 Haziran 1 Temmuz 10 Temmuz iPhone 14 128 GB 42.499 TL 47.499 TL 48.304 TL iPhone 14 Plus 128 GB 46.999 TL 52.499 TL 53.389 TL iPhone 14 Pro 128 GB 54.999 TL 61.499 TL 62.541 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 58.999 TL 65.999 TL 67.118 TL iPhone 13 Mini 128 GB 31.999 TL 35.999 TL 36.609 TL iPhone 13 128 GB 35.999 TL 39.999 TL 40.677 TL iPhone 12 64 GB 31.999 TL 35.999 TL 36.609 TL iPhone SE 2022 64 GB 21.699 TL 24.999 TL 24.914 TL

Apple, iPad modellerinin fiyatlarına da yeni KDV zammını uyguladı. Böylece iPad (9. nesil) 64 GB fiyatı 11,799 TL'den 11.999 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde 10 Temmuz Apple zamları sonrasında, iPad (10. nesil) 64 GB fiyatoı 16.270 TL, iPad mini 64 GB fiyatı 18.609 TL, iPad Air 64 GB fiyatı 21.355 TL, iPad Pro 11 inç 128 GB fiyatı 28.982 TL ve iPad Pro 12.9 inç 128 GB fiyatı 40.677 TL olarak belirlendi. İşte güncel iPad fiyatları:

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Güncel iPad fiyatları💰 (10 Temmuz 2023) iPad modeli 8 Haziran 1 Temmuz 10 Temmuz iPad (9. nesil) 64 GB 10,499 TL 11,799 TL 11.999 TL iPad (10. nesil) 64 GB 14,299 TL 15,999 TL 16.270 TL iPad mini 64 GB 16,299 TL 18,299 TL 18.609 TL iPad Air 64 GB 18,999 TL 20,999 TL 21.355 TL iPad Pro 11 inç 128 GB 25,499 TL 28,499 TL 28.982 TL iPad Pro 12.9 inç 128 GB 35,999 TL 39,999 TL 40.677 TL

Yükseltilen KDV oranları elbette Apple Watch fiyatlarını da etkiliyor. Bu ayın başında getirilen zamlarla birlikte Apple Watch fiyatları zaten önemli ölçüde yükselmişti. KDV oranları ile birlikte artık Apple Watch SE fiyatı 8.745 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde,Apple Watch Series 8 fiyatı 13.728 TL ve Apple Watch Ultra fiyatı 41.694 TL'ye yükseldi. İşte güncel Apple Watch fiyatları:

Güncel Apple Watch fiyatları💰 (10 Temmuz 2023) Apple Watch modeli 8 Haziran 1 Temmuz 10 Temmuz Apple Watch SE 7,699 TL 8,599 TL 8.745 TL Apple Watch Series 8 11,999 TL 13,499 TL 13.728 TL Apple Watch Ultra 36,499 TL 40,999 TL 41.694 TL

Apple, diğer tüm ürün gruplarının yanında MacBook modellerine de KDV zammı uyguladı. Yüzde 2 oranında yükseltilen KDV oranları zaten pahalı olanlarda oransal olarak daha fazla artış getiriyor. Örneğin 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB fiyatı 122,999 TL'den 125.084 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte giriş seviyesi MacBook Air M1 fiyatı da artık 32.033 TL oldu. İşte güncel Apple MacBook fiyatları:

Güncel MacBook fiyatları 💰 (10 Temmuz 2023) MacBook modeli 8 Haziran 1 Temmuz 10 Temmuz MacBook Air M1 27,999 TL 31,499 TL 32.033 TL MacBook Air M2 256 GB (13 inç) 35,499 TL 39,499 TL 40.168 TL MacBook Air M2 256 GB (15 inç) 41,499 TL 46,499 TL 47.287 TL M2 MacBook Pro 256 GB (13 inç) 41,499 TL 46,499 TL 47.287 TL M2 Pro MacBook Pro 512 GB (14 inç) 63,999 TL 71,999 TL 73.219 TL M2 Max MacBook Pro 1 TB (14 inç) 98,999 TL 110,499 TL 112.372 TL M2 Pro MacBook Pro 512 GB (16 inç) 78,499 TL 87,999 TL 89.491 TL M2 Max MacBook Pro 1 TB (16 inç) 109,999 TL 122,999 TL 125.084 TL

Apple'ın diğer tüm ürünleri de zamlandı

Elbette yeni yüzde 20'lik KDV oranı Apple'ın sattığı tüm ürünleri kapsıyor. Bu nedenle Apple Store'da bulunan her şeyin fiyatı yeni oranlardan nasibini aldı diyebiliriz. Yeni zamlar sonrasında firmanın aksesuar fiyatları da yükseldi. Apple MagSafe Battery Pack artık 3.436 TL olurken MagSafe şarj aygıtının fiyatı da 1.352 TL'ye yükseldi. Belkin BOOST CHARGE PRO MagSafe özellikli kablosuz şarj fiyatı da yine 3.477 TL olarak güncellendi. Aksesuar tarafındaki zamlar sonrasında Apple Pencil birinci nesil 3.213 TL, ikinci nesil ise 3.863 TL oldu.

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